Sebastián Galmarini: "Le exigimos al gobierno de Venezuela que presente las actas"

El director del Banco Provincia de Buenos Aires, Sebastián Galmarini, se refirió a la necesidad de controlar, fiscalizar y verificar los resultados de las elecciones de Venezuela con el fin de cumplir con los requisitos de una democracia. A su vez, sostuvo que las diferencias del justicialismo con Javier Milei son mucho más grandes que las tensiones internas del partido, mencionó la importancia de una unidad y criticó la actitud “polarizadora” del Gobierno. “Muchos de los que se golpean el pecho y dicen que están peleando contra el ajuste terminan siendo funcionales a la estrategia polarizadora de Milei”

Sebastián Galmarini es uno de los directores del Banco Provincia de Buenos Aires hasta 2025. Además, fue director de la jefatura del gabinete de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se desempeñó como vicepresidente segundo del Senado de la provincia de Buenos Aires y fue uno de los dirigentes del Frente Renovador que se posicionó contra los cuestionados resultados que alojaron las elecciones de Venezuela.

Alejandro Gomel: Sos uno de los dirigentes del Frente Renovador que se posicionó en contra de los resultados que mostró el Consejo Electoral de Venezuela. En los últimos días ya casi hay una voluntad mayoritaria para pedirle a Venezuela que muestre las actas…

Sí, efectivamente después de varios días, los que todos le exigimos al gobierno y al Consejo Electoral de Venezuela es que muestre las actas y nos permitan verificar, controlar y fiscalizar cual fue el resultado de las elecciones, si es que efectivamente eso existe y lo tienen de la manera en la que todos conocemos las democracias pluralistas y competitivas en este siglo XXI.

AG: ¿Qué puede pasar con Venezuela y con Argentina después de estas elecciones?

Me parece que inmiscuirse en cuestiones internas de otro país no es lo que corresponde. En todo caso, lo que muchos de nosotros creemos es que hace muchos años que Venezuela no cumple con los estándares internacionales, que supone una democracia pluralista en términos del cumplimento de todos los requisitos que requiere, que puedan elegir y ser elegidos los ciudadanos y que puedan ser verificados los resultados.

Venezuela no cumple con la mayoría de los requisitos de una democracia, nosotros estamos exigiendo que el gobierno cumpla con publicar las actas y poder verificar, con los datos oficiales y los certificados de escrutinio, que se publiquen esas actas y que podamos saber efectivamente.

No necesariamente necesitamos esos certificados, sino que podremos ver el flujo de emisión de las actas de cada máquina electoral y entender qué es lo que pasó y qué tipo de irregularidades podemos observar en términos de la fiscalización de la elección. Ha habido muchas irregularidades a lo largo del proceso electoral, desde el empadronamiento irregular, por ejemplo, con los venezolanos residentes en nuestro país o en el registro de las candidaturas. La propia Corina Machado no ha podido ser candidata, y más allá de las diferencias que pueda tener con ella, me parece que no se está cumpliendo con las garantías que cualquier régimen democrático debe tener.

AG: ¿Cómo ve la posición del gobierno de Milei con las elecciones de Venezuela?

Creo que siempre actúan una sobrerreacción, a esta altura me parece su principal estrategia polarizar, marcar que “allí están los malos y acá los buenos”. Por eso, lejos de aceptar las críticas y del tiempo prudencial que se esperó para ver si se publicaban las actas, creo que el Gobierno sobreactúa reacciones, enojos y planteos disparatados que tienen que ver con plantear temas que nada tienen que ver con la vida de nuestro país, a la par de tener muchos problemas que deben resolver y que son su responsabilidad pero traen la polarización desde cualquier lugar que consigan a los efectos de sus intereses inmediatos, en vez de hablar de los muchos problemas y las resoluciones que deben tomar sobre nuestro país.

Elizabeth Peger: Fuiste uno de los primeros dirigentes del Frente Renovador que se expresó sobre la situación venezolana, pero hubo un silencio incómodo de la mayoría de los dirigentes. ¿Qué pasa en el peronismo con esto? ¿Hace ruido?

Recién lo decía, no hay incomodidad, hay prudencia. Uno no puede creer desde la Argentina sin tener la información en la mano y sin haber participado.

Una cosa es que uno diga que hay una infinidad de irregularidades en el proceso electoral, que arranca muchos meses antes de la elección, con la publicación de los padrones, la inscripción de sus candidatos, la prohibición de los mismos, etc. En ese proceso, Venezuela tiene severos problemas desde hace muchos años.

Esa posición, el Frente Renovador y Sergio Massa en particular, la vienen sosteniendo y lo han dicho innumerable cantidad de veces. Ahora, cuando uno evalúa los resultados puntales de esta elección en estas condiciones, lo que tiene que ser es muy cuidadoso con no intervenir en un proceso político que además se ha cargado con, por lo menos, más de 10 muertos.

Entonces, ser un opinólogo sin información me parece que es apresurado. Insisto, es más la necesidad polarizadora del gobierno de Javier Milei, de plantear todo en blanco y negro y de construir esa polarización alrededor de cualquier tema a cualquier costo.

Nosotros no jugamos a eso, pero sí tenemos claro que defendemos la democracia, que es el mejor sistema de gobierno, que tiene irregularidades pero que sin duda es mejor que cualquier otro régimen. En el caso venezolano ya estamos al día jueves y siguen sin aparecer las actas y el gobierno sigue dilatando lo que además debería ser la principal ventaja del voto electrónico, apretar enter y que el certificado de escrutinio aparezca de manera automática, se transmita al centro de cómputos y pueda ser fácilmente verificable, pero todo eso no sucedió.

EP: ¿En qué está Sergio Massa hoy?

Sergio es un militante de toda la vida. Está trabajando en su estudio, en sus temas privados y también, obviamente, con el Frente Renovador. Está administrando una coyuntura que es bastante particular de nuestro país después de que él mismo, en primera persona, primero por haber sido el ministro de Economía del anterior gobierno y por haber sido candidato a presidente, ha anticipado mucho de lo que se venía con el gobierno de Javier Milei, ha planteado muchos de los debates, ha advertido sobre la campaña del miedo y la agresión.

Seis meses después nos damos cuenta de que Sergio anticipó muchas de las cosas que están pasando. Muchos me dirán que durante su gestión teníamos una alta inflación, pero es una discusión que hay que saldar. Para que la inflación baje al ritmo en el que está bajando con Milei, lo que está creciendo es el desempleo, la caída de la actividad y el nivel de pobreza.

Durante los meses del último año de gobierno, Sergio Massa no quiso aceptar el aumento de la pobreza y el desempleo, son decisiones que uno toma con un contexto distinto, como lo fue la sequía en su momento.

Claudio Mardones: Hablabas de este momento de Sergio Massa, ahí hay un tema. Las coincidencias y el comunicado sobre Venezuela mostraron una coordinación tanto en el bloque de diputados de Unión por la Patria y en el Frente Renovador. Hay pedidos de unidad para tratar de controlar un poco, a veces, el tono de la discusión política dentro del panperonismo. ¿Cómo va a evolucionar el intento para construir una unidad y transitar esta etapa donde hay muchas diferencias internas?

Creo que sí tenemos que saber administrar los matices, las tensiones y las diferencias que tenemos, básicamente a sabiendas de que las diferencias con Javier Milei son mucho más grandes. Muchas de las políticas y las ideas que trae Milei a la Argentina, nuestro país ya las vivió, ya las sufrió y no funcionaron. Argentina ya privatizó y los resultados de la privatización no fueron buenos, no hay muchos para seguir discutiendo ahí.

En términos de qué pasa dentro del justicialismo, tenemos que hacer nuestra propia evaluación. No solamente tuvimos problemas en la gestión, alguno de ellos por factores exógenos, ya que ni la pandemia ni la sequía fueron una decisión ni de Alberto Fernández, ni de Massa, ni de Cristina, ni de nadie.

Creo que tenemos que entender que los gobiernos en sistemas presidenciales con coaliciones muy inestables generan que no se tomen decisiones en un momento determinado y que eso puede complicar el futuro de la gestión. Lo pongo en términos prácticos, la tardanza en un debate que académicamente puede ser muy interesante para dar, como fueron los primeros dos años de la gestión bajo el ministro Guzmán, con los acreedores privados de deuda, efectivamente eso generó todo un retraso en el acuerdo del Fondo Monetario y una discusión que a la Argentina le significó pagar mucho más caro y a destiempo la deuda externa y llegar, primero con la pandemia y después con la sequía, a situaciones muy complejas.

Está muy bien que sostengamos la unidad, que discutamos y podamos expresar nuestros matices para que la sociedad nos entienda en un contexto de alta polarización y en escenarios polarizados que construye el gobierno de Milei. Nosotros tenemos que explicarle a gran parte de la sociedad cuáles fueron las decisiones, hay situaciones difíciles de resolver. La unidad sí, pero no alcanzó en las últimas elecciones. Muchos de los que se golpean el pecho y dicen que están peleando contra el ajuste terminan siendo funcionales a la estrategia polarizadora de Milei, y ahí es donde vamos a marcar y decir nuestras diferencias.

Sebastián Galmarini sostuvo que la principal estrategia de Javier Milei y sus funcionarios es "polarizar".

AG: En ese contexto, Horacio Rodríguez Larreta lanzó un nuevo movimiento y se diferenció del PRO. ¿Puede haber algún acercamiento del Frente Renovador con Larreta?

Todo aquel dirigente político argentino o que crea que el destino del gobierno de Milei no le hace bien a nuestra sociedad, obviamente que lo vamos a recibir, escuchar e intentar sumar.

Lo que creo es que en las elecciones del 2025, hay un escenario que no es nacional, sino que es provincial. Te recuerdo que incluso en muchas provincias no hay elecciones a nivel local, por lo cual también hay mucha especulación de algunos dirigentes que suponen que pueden construir una alternativa en función de la proporcionalidad que tienen esos distritos electorales.

En gran parte de nuestras provincias eligen dos o tres diputados nacionales, no hay posibilidad de armar una tercera vía. En PBA y en CABA, hay elecciones locales, es una alta posibilidad de que algunas otras opciones funcionen. Dada la estrategia del Gobierno de polarizar, algunos dirigentes están especulando con posiciones frente al escenario electoral que tenemos por delante.

