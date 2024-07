Alejado del PRO, Rodríguez Larreta lanza el MAD: nueva fuerza para enfrentar a Javier Milei

Distanciado del PRO, que atraviesa una fuerte interna entre las posturas que representan Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta se prepara para lanzar el Movimiento al Desarrollo (MAD), que busca crear una alternativa política de centro opositora al Gobierno de Javier Milei y ya cuenta con la participación de distintas figuras políticas.

Se trata de una fuerza que no incluye ni a referentes kirchneristas ni libertarios, y pretende ser precisamente una oposición a La Libertad Avanza (LLA). Desde hace tiempo, el ex alcalde porteño viene realizando encuentros con distintos actores políticos, dirigentes, mandatarios provinciales y municipales, principalmente de las fuerzas de Juntos por el Cambio y del Peronismo no K, con el fin de institucionalizar el MAD.

El ex funcionario considera que esta alternativa debe ser “sólida” para poder enfrentar las consecuencias “que tendrá el gobierno de Milei”. Este planteo se desprende de la idea que surgiría, “posiblemente”, debido a una caída en la imagen de la Administración libertaria por los indicadores económicos y sociales actuales.

Según Rodríguez Larreta, el argumento que expresó durante una entrevista televisiva el presidente Milei de ser “el topo que viene a destruir el Estado desde adentro” es “muy peligrosa y tiene efectos”, ya que “el Estado se retira de la educación de los chicos en el conurbano bonaerense o del mantenimiento de las vías de comunicación”.

El ex precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, que perdió las elecciones primarias de 2023 frente a Bullrich, tomó distancia del PRO luego de que miembros del partido, primero, se acercaran a Milei y luego se sumaran a su gabinete, como fue el caso de la ministra de Seguridad.

Asimismo, Rodríguez Larreta, que fue cuestionado y criticado duramente en múltiples ocasiones por el actual Jefe de Estado, dejó muchas veces en claro que no estaba de acuerdo con realizar una alianza con LLA.

"Estoy en contra de entregarle el PRO a Milei, porque tenemos valores diferentes. Hace 20 años creamos un partido que valoraba la experiencia política, gente que venía con trayectoria, un partido que valoraba la diversidad con gente que pensaba diferente, que valoraba y respetaba siempre las distintas voces", había sostenido el ex funcionario porteño a Radio Mitre, al expresarse en contra de una posible fusión entre el PRO y los libertarios.

Dirigentes que se suman al MAD

Según consigna la agencia NA, una de las personalidades que integran esta plataforma es la senadora del bloque Frente PRO Guadalupe Tagliaferri, quien fue elegida como presidenta del espacio.

Entre otros dirigentes, contará con la participación de Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de la Nación, que tomará el cargo de secretario General. También estará el diputado nacional Álvaro González y el legislador porteño Emmanuel Ferrario, que había ocupado en otras oportunidades la Jefatura Interina de Gobierno en ausencia de Larreta.

Por otro lado, el Movimiento al Desarrollo contará con el asesoramiento en materia económica de Hernán Lacunza, exministro de Economía bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal y extitular de Hacienda en la última etapa de la gestión presidencial de Mauricio Macri.

Para el exmandatario porteño y el equipo que trabaja con él, la idea del Estado mínimo o las políticas que implementa y quiere implementar Milei podrían pensarse para países con sociedades abiertas, con niveles de desarrollo medio y alto y mayores estándares de integración comercial.

