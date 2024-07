Carlos Bianco: "La política de castigo no termina bien"

Luego de semanas de especulación, ayer se conoció que la planta de GNL de YPF y Petronas se construirá en Río Negro, y no en la provincia de Buenos Aires. Aunque para YPF la decisión “no tiene que ver con la adhesión o no al RIGI de la provincia, sino con razones técnicas”. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, explicó que “no hay ningún análisis de la zona para llevar adelante el proyecto”. “Tendrán que explicar los motivos técnicos”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Bianco es ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el hombre más cercano a Axel Kicillof. En la provincia también se desempeñó como jefe de Gabinete en 2019 y jefe de Asesores en 2021. Entre diciembre del 2013 y diciembre del 2015, fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

El gobernador Kicillof dijo que el objetivo del Gobierno es castigar a la provincia de Buenos Aires por no votar mayoritariamente a La Libertad Avanza. ¿Qué consecuencias electorales tendrá esto?

En la experiencia de gobierno de María Eugenia Vidal, se intentó hacer lo mismo por parte del gobierno provincial con los municipios peronistas al no enviarle recursos ni invertir en obra pública. El resultado de esa decisión está a la vista: la gobernadora Vidal no pudo reelegir y tuvo una derrota histórica frente a Axel Kicillof. Si me permite el Presidente darle una recomendación, cuando uno lleva adelante los mismos métodos, difícilmente se produzcan distintos resultados.

YPF eligió Río Negro, y no Buenos Aires, para construir la planta de GNL anunciada como "la inversión más grande de la historia"

Si efectivamente el objetivo es castigar a los bonaerenses y dejarlos sin recursos, es un plan sistemático. Más allá de este último evento, el presidente de YPF, Horacio Marín, dijo que estaba basado en razones técnicas y no tenía que ver con la adhesión o no de la provincia al RIGI.

Hay una serie de capítulos anteriores que tienen que ver con castigar y, eventualmente, discriminar a la provincia de Buenos Aires desde el modelo económico. Al establecer un modelo que tiene como resultado la destrucción de la industrialización, sabe que el principal impacto será en la provincia más industrializada. Buenos Aires tiene más del 50% de la producción industrial nacional.

Además, pararon toda la obra pública, y a diferencia de lo que sucedió en otras provincias. Ni siquiera nos han permitido hacernos cargo de algunas obras estratégicas que queremos llevar adelante con recursos propios. Con otras provincias han firmado acuerdos donde les transfirieron la posibilidad de terminar obras públicas desfinanciadas por el Gobierno nacional. Solicitamos la posibilidad de terminar obras estratégicas como el Canal Magdalena y la autopista Presidente Perón. También nos han cortado todas las transferencias que recibía la provincia como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal o el de Incentivo Docente. Esos recortes implican 1,9 billones de pesos para el primer semestre, lo que es aproximadamente el 15% del presupuesto.

El presidente de YPF, a favor del RIGI: "Si no se aprueba, no vamos a poder exportar por U$S30.000 millones"

El Gobierno nacional entregó 26.300 millones de pesos en fondos discrecionales a las provincias del país, que son los aportes del Tesoro Nacional. De esos fondos, la provincia recibió cero pesos. Desde la obra pública, las transferencias financieras y las definiciones estratégicas a largo plazo, lo que se observa es una política de castigo y discirminación. Esto no termina bien.

Al llamar al Gobernador “enano comunista”, me pregunto si Milei está repitiendo la estrategia de atacar a quien encabeza las encuestas, como cuando lo hacía con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Es una cuestión de competencia?

Puede ser, pero espero que no. Si quiere competir contra el gobernador Kicillof, se podría dedicar a gobernar en vez de insultarlo públicamente. Lo que hacemos nosotros para que nos voten es trabajar todo los días, tratar de mejorar las condiciones materiales de vida de los bonaerenses, llevar adelante obra pública para que los bonaerenses tengan más escuelas, más hospitales, más patrulleros. Nos ganamos el voto porque la gente validó esas políticas y esos resultados, a pesar de lo mucho que falta y los recursos escasos con los que cuenta, en promedio, la provincia de Buenos Aires respecto de las otras jurisdicciones nacionales.

Obra pública: debido a la parálisis, se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo

Ahora, si la forma de Milei y de La Libertad Avanza es tratar de ganar votos sobre la base de insultos y descalificaciones, creo que ese método tiene patas cortas. No lo compartimos ni lo practicamos, y hay referentes de distintas fuerzas que se la pasan insultando, pero no es nuestra forma ni nuestro método. Creemos que la forma de convencer a la población de un proyecto político es mostrarle trabajo, resultados, dedicación y esfuerzo. Allá ellos.

Alejandro Gomel: Cuando se conoció la noticia, el vocero presidencial Manuel Adorni publicó en Twitter que dice: “Un día, la incompetencia y la ceguera ideológica le hicieron perder a los bonaerenses inversiones por 30.000 millones de dólares. Fin” ¿Qué le responde al vocero?

Primero, que tiene faltas de ortografía. Segundo, que es otra forma de agresión. El Gobernador ya explicó que esto lo tiene que aprobar Petronas, quien trae la inversión. Hay que ver qué cálculos han hecho. De acuerdo a lo que nos consta, no hay ningún análisis técnico de la zona de Punta Colorada para llevar adelante el proyecto.

Como dijo Marín, esto no tiene que ver con la adhesión o no al RIGI. Si supuestamente tiene que ver con razones técnicas, tendrán que explicarlas y atenerse a las consecuencias de no ser así.

Inversión millonaria y trabajo: qué hay detrás del proyecto de YPF y Petronas para exportar gas desde Vaca Muerta

A.G: ¿La decisión fue solo de YPF y no de Petronas?

Sí, se votó en el directorio de YPF. Petronas no ha emitido ningún comunicado. Se supone que es una inversión con dos partes: YPF y Petronas, que decidirán qué aporta cada uno a ese vehículo de inversión. Por lo pronto, no sabemos. Sí sabemos que esto no tiene que ver con la adhesión o no al RIGI. Lo que estábamos haciendo es trabajar en una ley de fomento de inversiones estratégicas para la provincia de Buenos Aires, que tenía incentivos adicionales y complementarios al RIGI nacional.

A.G: El Gobernador hizo referencia a inversiones de YPF en Bahía Blanca, ¿esto está confirmado?

Sí, se lo confirmó Marín al Gobernador anoche. Entiendo que es por un valor de 2.200 millones de dólares para la ampliación de las plantas de Mega y de Profertil.

