El presidente de YPF a favor del RIGI: "Si no se aprueba, no vamos a poder exportar por U$S30.000 millones"

El presidente de YPF, Horacio Marín, respaldó la Ley Bases, en plena discusión en el Senado y próxima a avanzar desde comisiones para su discusión y votación, y destacó la importancia de aprobar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos más discutidos del proyecto del gobierno de Javier Milei.

“Sin el RIGI no hay energía en la Argentina", sostuvo, en diálogo con Radio Mitre, en donde utilizó de ejemplo el proyecto Argentina LNG (Gas Natural Licuado), en el cual lidera YPF con Petronas, y que, aseguró, requiere inversiones superiores a los U$S50.000 millones.

De convertirse en una realidad, lo llevaría a ser "el proyecto más grande de infraestructura y de producción de la historia argentina", aunque, advirtió, "tiene que ser rentable a bajo precios, y de la única forma que se logra es con el RIGI”.

"Sin RIGI no hay proyecto LNG y la verdad que no entiendo lo que se está discutiendo. Si no se aprueba no se va a poder exportar por U$S30.000 millones y es un error garrafal. Hay que hacerlo, hay que pasar el RIGI y entonces, de esa forma, vamos a poder conseguir capital para seguir produciendo y exportando energía, si no ocurre se va a hacer todo muy difícil", expresó.

Pese a hacerlas a una radio local, estas declaraciones telefónicas tuvieron lugar desde Estados Unidos. El funcionario se encuentra en Nueva York, en donde, anticipando lo que podría ser la aprobación del Régimen en el Congreso, se reunirá con inversores internacionales interesados en el futuro energético de Argentina.

Marín, de viaje en Estados Unidos en búsqueda de inversores

"Estamos acá porque nos invitaron para que expliquemos el programa 4x4 de YPF. Entonces estamos viendo muchos inversores, creo que vamos a ver 100 inversores extranjeros”, reveló.

Se trata del plan estratégico de la petrolera estatal para los próximos cuatro años, el cual, según se presentó en marzo pasado, implica cuadruplicar la compañía y se fundamenta en cuatro pilares, uno de ellos consistente en un incremento récord en Vaca Muerta.

Dicha planificación, tal y como detalló en un comunicado, está centrado en: la aceleración de la producción de petróleo en el yacimiento que se extiende por las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, la "disciplina financiera en la gestión de inversiones", el "maximizar las eficiencias operativas en los negocios" y, precisamente, el desarrollo de un "proyecto de GNL" en el país.

La misma busca transformar a YPF en una compañía “shale de clase mundial” y "aspira a batir récords en la producción de petróleo y gas en Argentina para transformarse en una gran exportadora de hidrocarburos para el año 2030".

Sin embargo, remarcó que, para que todo eso sea una realidad, es necesaria la sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. "Es muy promisorio el panorama de energía. La energía tiene todo para que la Argentina tenga menos pobreza. Puede ser otro campo. Pero hay que impulsar su desarrollo porque sin inversión es imposible desarrollarlo. Y para eso necesitamos que vengan capitales", concluyó.

El RIGI establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para incentivar la llegada de inversiones al país. Entre ellos, contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos.

Asimismo, les permite a los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercero.

Esta normativa se aplicaría durante un período de 30 años para asegurar al inversor una estabilidad impositiva y seguridad jurídica, además de establecer una garantía de no afectación por normativas más gravosas.

