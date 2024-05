Javier Milei afirmó que el paro de la CGT fue "un fracaso rotundo" y lo calificó de "violento"

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez de manera directa al paro llevado adelante por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra su gobierno, el último jueves 9 de mayo. De acuerdo al libertario, la medida fue “un fracaso rotundo” y la calificó de “violenta”. A pesar de que la CGT la había considerado un hecho contundente, el vocero presidencial también ya había intentado bajarle el precio y la definió como “un cúmulo de amenazas y extorsiones”.

“El paro fue un fracaso rotundo. A pesar de que lograron sumar en las filas sindicales que protestan al transporte, con lo cual le impiden a la gente ir a trabajar, a pesar de ello, la gente salió. De hecho, cerca del 70% estaba en contra del paro”, remarcó el jefe de Estado en una entrevista brindada el mismo jueves de la protesta al diario chileno El Mercurio. Milei opinó que se trató de “una medida violenta, que no tiene nada que ver con un reclamo sindical”, sino que fue “directamente una acción política en contra del gobierno”.

“Miren lo curioso: el 64% de los paros que se han efectuado en Argentina han sido en contra de gobiernos no peronistas. Así es que a mí esto no me sorprende”, comparó Milei, en referencia al segundo paro de la CGT realizado en apenas cinco meses de gestión. Sin embargo, negó que estar al frente de la Casa Rosada le resulte dificultoso y que llegó “preparado para gobernar con la máquina de impedir”, dijo disparando contra la prensa y la oposición.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Constitución el día del paro de la CGT

El fiscal Guillermo Marijuan pidió dar de baja 3.000 pensiones de beneficiarios que no viven en el país

Al ser consultado por la paciencia del pueblo argentino frente a su programa de shock, el líder libertario argumentó que esa pregunta “sería una cuestión válida” si hubiera “alguna alternativa al actual plan”, pero aseguró que “el problema es que no la hay”. “La alternativa no era seguir con las políticas kirchneristas”, destacó Milei. “Cuando una economía tiene déficits gemelos por cuatro puntos del PBI, usted tiene una alerta amarilla. Con ocho, está a punto de volar por los aires. Nosotros recibimos el país con 17 puntos del PBI, déficits gemelos”, analizó a través de una hipótesis de la macroeconomía.

Milei: "La única izquierda buena es la de Messi, lo demás es todo descartable"

Asimismo, Milei examinó el panorama mundial y lanzó: “La única izquierda buena es la de Messi, lo demás es todo descartable”. “Todo el mundo ha tenido un giro hacia la izquierda. Occidente está en peligro, porque justamente se alejó de las ideas que generaron prosperidad”, añadió. A pesar de ello, sostuvo que mientras su “pelea por las ideas de la libertad es inclaudicable", eso no implica "que tenga que estar generando conflictos con los que piensan distinto". Entonces aprovechó para referirse al presidente chileno, Gabriel Boric y puntualizó: “Espero que la agenda de los dos nos permita un encuentro”.

Por otra parte, el mandatario habló sobre la cuestión de seguridad y halagó a la ministra Patricia Bullrich, con quien tienen “tanta afinidad” que “es parte” de su equipo, a pesar de la salvaje campaña que los enfrentó. También indicó que Argentina tiene sus “propios problemas”, como el narcotráfico en Rosario, y es por eso que el gobierno está “impulsando algunos cambios en la ley de Seguridad para que, en determinados casos muy concretos, puedan actuar las Fuerzas Armadas”.

Milei sobre las Malvinas: “Son argentinas y están siendo ocupadas por el Reino Unido”

El presidente Javier Milei declaró que para él y su Gabinete, “las Islas Malvinas son argentinas y están siendo ocupadas por el Reino Unido”. En la misma entrevista con el diario El Mercurio, el jefe de Estado afirmó que “reclaman la soberanía” y que el conflicto se tiene que resolver “por vía diplomática” como lo hizo en su momento “China con Hong Kong”.

Según el periodista que entrevistó a Milei, en su despacho se encuentra colgado “un afiche de Margaret Thatcher”, junto a otras imágenes de actores políticos como Ronald Reagan o Carlos Menem. “Va a demandar años, pero me parece valioso resolverlo por la vía diplomática. Y en algún momento puede haber una ventana para que se pueda hacer. Si hoy no se puede, hay otras cosas en las que podemos trabajar”, aseveró el mandatario.

Bullrich habló sobre una posible alianza entre el PRO y LLA: "Quieren que haya dos propuestas en las urnas, la del cambio y la retrógrada"

Durante el discurso que realizó Milei el pasado 2 de abril, en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, había reafirmado el reclamo por la soberanía de las Islas, algo que parecía estar en duda por la admiración pública hacia a Margaret Thatcher. En ese acto, el presidente afirmó que “el mejor homenaje a los que dieron la vida por nuestro país es defender el reclamo inclaudicable por la soberanía de las Islas Malvinas”.

Por último, se “comprometió” a que durante su gobierno haya “una hoja de ruta clara” para que las Islas Malvinas “vuelvan a manos argentinas", como volvió a afirmar en la entrevista que le concedió al medio chileno.

ML / ED