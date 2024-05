Indio Solari criticó a Milei: "Me extraña que haya gente que crea que hay que darle más tiempo a este tipo"

El cantante Carlos Alberto "Indio" Solari volvió a hablar sobre política y en esta oportunidad apuntó fuertemente contra el Gobierno y, en particular, contra la figura del presidente Javier Milei, a quien calificó de "loco" que "dice burradas", aunque con "alguna preparación".

"Independientemente de que le vaya bien, hay un loco de Presidente. No sé si es un loco, o es mascarón de proa de un interés. Nunca pensé que un tipo con una motosierra pueda llegar a Presidente y pasara todos los filtros", expresó en diálogo con los periodistas Horacio Verbitsky y Marcelo Figueras en Somos Radio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En este contexto, el excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota remarcó que "es difícil sacarle el poder a los poderosos" y agregó: "Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza, que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no nos fue bien".

"A mí lo que me extraña es que gente que ha hecho el secundario crea que hay que darle más tiempo a este tipo. No se necesita ser un bocho, simplemente un tipo que estudió el secundario puede darse cuenta cuando lo ve hablar, las cosas que dice su vocero", añadió apuntando contra el vocero presidencial Manuel Adorni, sobre quien aseguró que "dice locuras".

Alberto Fernández cuestionó el discurso de Javier Milei: "Me atribuyeron toda la responsabilidad"

En este contexto, a cinco meses de empezado el gobierno libertario, el artista sostuvo que existen "otras formas de participar en la democracia para lograr que la democracia sea fuerte".

"El tipo alguna preparación tiene para la economía, tampoco es un bocho, dice burradas", disparó sobre el presidente Milei y continuó: "Pero tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta que está obrando por una obra para el bien mayor que no es defender la industria nacional. Él pactó algo en algún lugar".

Luego, concluyó: "No creo que esta gente sea capaz de mantenerse, porque estallan, van a un reportaje y pegan en la mesa y se van. Creo que necesitan de una teatralización de la vida que le llame la atención a los jóvenes: la violencia de todo el circuito".

Sobre los perros de Milei: "Nunca vi a los verdaderos"

El cantante también puso el foco sobre los perros del mandatario luego de que uno de los periodistas le mencionó el proceso de clonación de Conan, uno de los mastines de Milei, y le consultó con ironía: "¿Vos no clonaste a ninguno ni te asesorás con ellos?".

"No, no. Hay que dejarlos tranquilos a los animales para que vivan su vida. Yo no sé este enfermo. ¿Será cierto lo que dicen? Vi el bastón de mando y unas fotos, pero nunca vi a los verdaderos perros", disparó el "Indio" Solari.

Cabe mencionar que los perros del presidente, a quienes señala como sus "hijos de cuatro patas", han sido un tema polémico sobre el mandatario dada la estricta reserva bajo la que permanecen los animales.

AS.