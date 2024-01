El cruce entre Santiago Cúneo y Carlos Alberto "El Indio" Solari volvió a sumar un nuevo episodio este martes, después de que el periodista saliera a criticarlo nuevamente en duros términos al considerar que "habla de lo que no sabe". Luego de decirle que "todavía debe explicaciones del chico muerto" en un recital en Olavarría, el músico lo acusó de ser "víctima de su propio veneno".

"Me molesta que hable de lo que no sabe", comenzó diciendo Cúneo en declaraciones al Canal Extra TV. "Alguien que se asume como hippie sesentista, con OSDE, un Mercedes Benz y pileta climatizada tiene que hablar de lo que él es: un progre de mierda", sostuvo sobre el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Sin nombrarlo, el Indio Solari le respondió a Santiago Cúneo: "Termina siendo víctima de su propio veneno"

Entonces, mencionó lo que para él significa ese término: "Los progres, que son esa categoría de infames mentirosos con doble vida, te dicen que se preocupan por el pueblo mientras viven en Recoleta tratando de ser de la Sociedad Rural y tienen ese doble discurso de frustrado, porque no pertenecen a la oligarquía de doble apellido argentina con olor a bosta".

En esa línea, consideró que Solari "termina siendo eso", al mismo tiempo que opinó que "tienen tanta pero tanta plata y está tan pero tan lejos de la gente que escribe en su casa" sobre los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán -que fueron asesinados por la policía en una manifestación por la crisis en 2002- "mientras los que murieron en el puente de Avellaneda son Kosteki y Santillán".

Por ese motivo, para el ex precandidato a presidente por el Movimiento MIJD, "ninguno de ellos jamás en la vida hubiera sido protagonista de una revolución".

"Hablan de luchas sociales y jamás pisaron una calle. Hablan de peronismo y no saben ni siquiera qué fue el 17 de octubre y si hubieran estado en ese momento, habrían estado del lado de Edelmiro Farrell, dando un recital", manifestó sobre el Día de la Lealtad, la principal fecha conmemorativa del peronismo por la movilización para pedir la liberación del entonces vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón.

"No hubiera acompañado a Cipriano Reyes -dirigente gremial con gran participación en el 17 de Octubre- a la Plaza de Mayo a poner los pies en la fuente porque todos los progres son socialdemócratas con buenos modales", agregó.

"Lo único que conoce de la policía son las horas extras que le paga después de los recitales", completó Cúneo, que además volvió a decir que 'El Indio' "todavía debe las explicaciones del chico muerto en Olavarría", en referencia al recital que brindó en 2017, donde murieron dos personas y otras varias resultaron heridas, aunque la Justicia desligó de responsabilidad al músico.

Cuál había sido la respuesta del Indio Solari

El también líder de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado compartió una carta en sus redes sociales después de que el comunicador le dijera en su programa, “vos querés ganar plata. Vos no hacés revolución", aunque no lo llamó por su nombre.

“Respondo todas estas pavadas, porque el silencio otorga consentimiento y no voy a consentir con este ‘casi humano’ las pavadas que ha dicho sobre mí. Todo el programa perdió dando datos falsos sobre mí, acusándome permanentemente, de vivir en Norte América o de cosas que él no sabe”, escribió desmintiendo las acusaciones en el escrito titulado "Contestar insultos baratos".

“No ando tratando de ganarme un lugar en la sociedad puteando y re puteando en pantalla, ¿A quién carajo le sirve eso? A nadie. Todo lo que haces, no le sirve a nadie, para la vida, no sirve para un carajo. Yo hago canciones, buenas o malas, no sé, pero cuando me encuentro con quienes escuchan, me dicen que sirven para su vida, una canción linda, mía o de cualquier otro artista popular”, expresó.

"Pregunten en la Revista Forbes si el millonario este tiene algún peso fuera del país, o algún piso en Nueva York, como andan diciendo. Es muy fácil, lo podés averiguar vos que tenés influencias”, añadió sobre la acusación de Cúneo, sobre quien consideró que es "víctima de su propio veneno".

FP CP