Con Bullrich y Larreta ausentes, Macri prepara la presentación del PRO para tomar distancia de Milei

Con las dos fuertes ausencias de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri se prepara para el acto de asunción como presidente del PRO, en el barrio porteño de La Boca, con la idea de mantener una línea general de apoyo al gobierno de Javier Milei pero también marcar algunas diferencias con La Libertad Avanza y aclarar que no son lo mismo.

Será mañana jueves 1 de agosto en Arena Estudios, una sede que el macrismo ya conoce, por ejemplo, de cuando la utilizó para la cena de recaudación de fondos en la campaña de Andrés Ibarra para presidir el Club Atlético Boca Juniors. Se esperan unos 600 invitados, entre los que se destacan tres mandatarios nacionales que tiene el partido: Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Y si bien desde la gestión de campaña de Macri aseguraron a PERFIL que "están todos invitados", Larreta ya confirmó que no irá y Bullrich no lo anunció de manera oficial, pero porque acusa no haber recibido invitación alguna. De todos modos, no tiene intención de ir en medio de la fuerte interna que se desató entre la ahora ex titular del PRO y su sucesor. La ministra de Seguridad sostenía que debería fusionarse con LLA, algo que el macrismo puso como límite a pesar de coincidir y acompañar al oficialismo en muchas de sus propuestas.

Avanza el primer pacto Villarruel-Macri

De igual manera lo sintió el vicepresidente segundo del PRO, diputado nacional y hombre muy cercano a Bullrich, Damián Arabia, quien se tomó como una "ofensa" que faltando un día para el evento aún no haya recibido la invitación. Por su cargo jerárquico, debía participar de todas las reuniones del PRO hasta este momento de cambio de gestión, algo que no ocurrió. En esa misma línea, desde el bullrichismo afirmaron a este medio que no tiene sentido participar del acontecimiento si "no nos dejan hablar".

Sin embargo, quienes sí estarán presentes serán los diputados que responden a la titular de la cartera de Seguridad, como Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado. El clima con ellos también es tenso, ya que el propio jefe del bloque, Cristian Ritondo, ya piensa en la estrategia legislativa de cara a las elecciones 2025 y descuenta que "quienes se quieran ir, se vayan" al bloque libertario.

Asimismo, es una incógnita la presencia de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, quien decidió romper el bloque en la Legislatura bonaerense y armar por afuera de la conducción de Ritondo y Macri, a pesar de que tiene mejor vínculo con todo el macrismo duro.

Cumbre del PRO: Patricia Bullrich rompió con Mauricio Macri y sus delegados abandonaron la Asamblea entre gritos

El discurso de Macri: entre el apoyo general y la diferenciación de Milei

En ese contexto de importantes ausencias del PRO es que Macri define junto a su equipo qué tipo de discurso brindará: si bien mantendrá el apoyo general al gobierno de Milei, no dejará pasar la oportunidad para destacar algunas de sus diferencias. El grado de críticas es el punto en cuestión.

Es que el expresidente, en privado, cuestiona el "triángulo de hierro" de Milei, compuesto por su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. Parte de esta estrategia es también la esencia de la pelea con Bullrich, quien llegó a decir públicamente "el PRO ya fue". Para Macri, será la oportunidad de manifestar que no es parte del gobierno a pesar de coincidir con muchas de sus medidas y acompañar desde el Congreso a los libertarios.

Se tratará del primer acto partidario del PRO del año con presencia de Mauricio Macri.

