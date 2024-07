Cumbre del PRO: Patricia Bullrich rompió con Mauricio Macri y sus delegados abandonaron la Asamblea entre gritos

Luego de la escalada de tensión en el interior del PRO entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, los dirigentes que responden al expresidente dentro del partido amarillo designaron este jueves a Martín Yeza, un dirigente de confianza de Macri, como nuevo conductor de la Asamblea Nacional de PRO. Además, bloquearon la posibilidad de un fusión electoral con La Libertad Avanza (LLA) en 2025. En tanto, los delegados que siguen a la ministra de Seguridad abandonaron la reunión, que culminó entre gritos e insultos de ambos lados.

El encuentro tuvo lugar esta mañana en el Abasto Hotel. Desde un inicio había discusiones entre macristas y bullrichistas, que incluyeron gritos y reproches cruzados. Al respecto, los seguidores de Macri exclamaron: "¡Que se vote!”. Minutos después de las 11, los dirigentes de la funcionaria nacional se retiraron de la Asamblea. Si bien aseguraron que no se irán del partido amarillo, denunciaron que el macrismo incumplió un acuerdo y apeló a las viejas prácticas de la política para vaciar de poder a la ministra.

Es que, según afirman desde el bullrichismo, el puesto que ocupó Yeza estaba acordado para un dirigente propio para evitar internas y allanarle al exmandatario la presidencia del espacio. Sin embargo, en el macrismo aseguran que no fue así y que la decisión fue conjunta dentro del PRO, con consenso de los gobernadores y de los referentes en cada provincia. En ese línea, la mayoría del partido respalda a Macri y valida la designación de Yeza.

Sumado a esto, previo a la votación de las nuevas autoridades, dirigentes alineados con Bullrich abandonaron la cumbre, con fuertes críticas: “No fueron citados los asambleístas en su totalidad”. Fueron unos 20 delegados sobre un total de 150 los que se fueron de la reunión y están en desacuerdo con el nombramiento de la presidencia de la Asamblea.

A pesar de la salida abrupta, los delegados del macrismo que quedaron presente bastaban para alcanzar el quórum, por lo que el exintendente de Pinamar y actual diputado fue oficializado. Se trata de un puesto clave, ya que define eventuales políticas de alianzas. Con este desenlace, Macri controlará el Consejo Directivo y un delfín suyo estará al frente del otro órgano clave.

Los principales referentes del bullrichismo presentes fueron Damián Arabia, Pablo Walter y Silvana Giudici; mientras que la ministra de Seguridad no ingresó al Hotel Abasto, pero sí se acercó a un bar cercano, donde se reunió con ellos y les dio un discurso de aliento frente a la situación. Sin embargo, cuando salió del establecimiento, fue insultada por gente que se acercó al lugar.

La ministra no habló con la prensa, pero en su discurso a los dirigentes propios les dijo que "somos parte de este Gobierno" y les bajó un mensaje de unión para seguir acompañando al presidente Javier Milei desde el lugar que les toca en el PRO. “Se quedaron con un partido chiquito”, añadió Walter, uno de los operadores que resumió el sentimiento de ese sector.

"Lo más importante es la palabra, hay que cumplirla. Que no se comporten como niños en una asamblea universitaria. Mauricio es el fundador de este partido y como tal tiene la legitimidad de la presidencia. Nos comprometimos con el cambio, les dijimos a las seis millones de personas que nos votaron que había que acompañar el cambio. Que la unidad del bloque fue central en estos meses duros y que cada uno trabaja para sostener la gobernabilidad del gobierno de Milei sin que el PRO pierda identidad", indicó Giudici, una de las dirigentes que habló al término de la cumbre.

También habló Laura Rodríguez Machado, diputada nacional del PRO. "No se respetó el acuerdo que teníamos, que designaba a Mauricio Macri como presidente del partido y a Patricia Bullrich como presidenta de la Asamblea Legislativa. Por eso, hemos decidido retirarnos. Los acuerdos están para ser respetados", sostuvo la legisladora, que también responde internamente a Bullrich.

La Asamblea, además de elegir autoridades, tomó una decisión clave que está incluida entre los tres puntos de la orden del día: “Somos el cambio. El PRO no se fusionará con otros partidos. Apoyamos al gobierno de Javier Milei y todas las iniciativas que acompañen el cambio que la Argentina votó”. De esa manera, quedó erosionada la idea de un cogobierno entre el oficialismo y el partido amarillo.

Las críticas de Martín Yeza por los "actos inmaduros de problemas"

Tras finalizar la reunión, Yeza dialogó con la prensa y crítico la decisión del bullrichismo de abandonar la Asamblea. "Ojalá que sea la última vez que ven al PRO en estos actos inmaduros de problemas que, si no tenés la razón, te vas y decís cualquier cosa del otro. Yo espero que eso sea un punto final, que es lo que nos trajo hasta acá“, apuntó.

Y agregó: “Mauricio suele decir, ‘Somos el cambio, o no somos nada’. Ese es el mantra con el que vamos a trabajar en las siguientes semanas, con muchísima humildad, defendiendo la institucionalidad en la Argentina”.

Además, se refirió a la posible fusión entre LLA y el PRO. “Esto es importante porque si hoy el PRO no existiera, el Gobierno estaría en minoría absoluta en el Congreso de la Nación. La Ley Bases no hubiera sido sancionada. Muchas de las agendas de cambio que necesita la Argentina no serían posibles”, indicó.

Macri le reclamó a Milei la coparticipación de CABA: "El sacrificio de los argentinos requiere de un gobierno ejemplar"

También habló sobre Bullrich, aunque separó su opinión respecto a su decisión de confrontar con Macri. “Patricia es una persona con la que me une un respeto muy grande, personalmente. Creo que está haciendo un gran trabajo como ministra de Seguridad. Acá lo que estamos definiendo es como el PRO, el partido político del cual ella fue presidenta, fue nuestra candidata a presidente, queremos trabajar para lo que viene”, indicó.

“Yo creo que hoy a los problemas que tiene la Argentina ninguno de los partidos políticos puede hacer frente respecto a sus problemas profundos y creo que el PRO se tiene que convertir en algo que no existe que es un partido que se resignifique, se reinvente tome las mejores prácticas de lo que se está haciendo en distintos lugares del mundo porque la tecnología que necesitamos para resolver los problemas profundos de la Argentina”, expresó.

“Estamos en un proceso de ver cómo vamos a ser mejores. Primero, en nuestra organización administrativa partidaria para recuperar esa capacidad de audacia los principios fundantes del PRO. Convertirnos en nuestra nueva mejor versión mucho más ágil, mucho más audaz para resolver los problemas profundos que tienen los argentinos”, concluyó.