Nuevo secretario general del PRO: "Si Macri hubiera sido candidato, Milei no sería presidente"

Facundo Pérez Carletti expresó sus expectativas positivas respecto de la renovación interna del PRO, con Mauricio Macri como presidente y Martín Yeza presidiendo la Asamblea. Además, reconoció los errores estratégicos en las derrotas de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, pero destacó la evolución natural del partido con apertura a nuevas generaciones y personas sin antecedentes políticos. “Patricia tiene una postura que es imposible de concretar, porque ni La Libertad Avanza ni el PRO, en ningún momento, han pensado en una fusión”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Facundo Pérez Carletti es el nuevo secretario general del PRO, concejal en Santiago del Estero y presidente del partido en su provincia. Además, fue delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en 2016.

Mañana, después de varios meses de silencio, Mauricio Macri volverá a la escena política con un acto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué expectativas tiene sobre lo que va a pasar mañana?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con muchísima expectativa, porque mañana culminamos lo que ha sido este proceso de renovación interna del partido, primero con la elección de Mauricio como presidente y que culminó hace un par de semanas con la decisión de la Asamblea de que Martín Yeza presida ese órgano tan importante. Así que mañana es un día de muchísima alegría para nosotros, de empezar una nueva etapa en el PRO a nivel nacional, y con la presencia de toda la dirigencia del país, de todas las provincias de la Argentina. Nos pone muy contentos a arrancar este nuevo camino.

¿Cuántos años tenés?

35.

Nos dice la producción que un momento Macri te vio hablar, en alguna situación, y preguntó quién eras. Contanos tu formación política, qué hiciste antes y cómo te acercaste al PRO.

Soy abogado, vengo de una familia que no está dedicada a la política, y en el 2015, con lo que ha sido la campaña de Mauricio presidente y con esa ilusión de que haya un cambio en la Argentina, ha sido una generación muy grande, todo el país que se involucró en política colaboró en esa campaña, y ahí se ha iniciado un poco mi carrera en lo que es la política partidaria. Eso le ha pasado a muchos jóvenes de ese momento en todo el país, que hoy estamos en lugares importantes, que hemos crecido a lo largo de este proceso, y eso también marca un poco lo que es este partido.

El PRO es un partido que ha permitido a mucha gente, sin ningún tipo de linaje político ni apellido político, poder hacer política en su provincia, tener un lugar y poder crecer, que en definitiva es lo que estamos buscando en una provincia como la mía, Santiago del Estero. Yo vivo en Santiago, soy santiagueño, he estudiado en Santiago, tengo mi familia en Santiago, tengo tres hijos, dos mellizos de diez meses, así que está toda mi familia y toda mi vida aquí en Santiago del Estero.

Me ha tocado esta responsabilidad de ser el secretario general en este nuevo proceso, tratando de que el PRO ponga también su mirada en lo que es el equipo federal, donde hay muchísimos cuadros muy buenos en todo el país a los que necesitamos prestarle atención, porque creemos que en esta nueva etapa del partido el crecimiento federal tiene que ser una de las premisas, y creo que lo vamos a lograr.

En plena interna con Bullrich, Mauricio Macri reunió a la plana mayor del PRO y prepara un acto

¿Qué te pasa al ver que los dos grandes referentes, que llevaron la competencia por la candidatura presidencial en las PASO, quedaron afuera, tanto Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta?

Bueno, sensaciones en contra. Por un lado, el dolor de haber tenido claro que hubo una estrategia muy mal planteada durante el 2023, que nos ha llevado a enfrentarnos y a generar una derrota que no estaba en los planes. Y por otro lado, me parece que es natural en la política y el PRO, por primera vez, empieza después de 20 años de vida a tener un proceso en el cual empieza a haber distintos caminos dentro de sus fundadores.

Está claro que tanto Patricia como Horacio, cada uno por rutas distintas entre ellos, han decidido no ser parte de este proceso político. Quizás lo de Horacio ha sido más anunciado y más lógico y lo de Patricia ha sido un poco más reciente, pero me parece que son cosas que se dan naturalmente en la política. Lo que pasa es que el PRO no estaba acostumbrado a este tipo de proceso, porque es un partido joven y siempre ha tratado de estar alejado de este tipo de cuestiones. Pero me parece que tenemos la oportunidad con una nueva generación y habiendo ganado gobernaciones e intendencias importantes de poder generar una expectativa, porque claramente somos un partido que tenemos vocación de poder.

No somos un partido testimonial que quiere participar en la política solamente para dar un debate de ideas, que es importante, pero también tenemos vocación de ganar y de crecer, como por ejemplo en mi caso en la provincia de Santiago del Estero. No estamos solamente para dar un testimonio, sino para dar una pelea real por la política.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Por un lado tenemos a Patricia Bullrich, que plantea una fusión con La Libertad Avanza. Por otro lado, está Horacio Rodríguez Larreta, que se sitúa en las antípodas de La Libertad Avanza. ¿Se podría decir que el PRO está en medio de esas dos posiciones?

El PRO está en un proceso de fortalecer el partido en sus 24 distritos, de fortalecer liderazgos propios, darle lugar a nueva generación y no descartar ningún tipo de alianza en el futuro, porque básicamente ha sido siempre un partido frentista nuestro espacio, pero de ninguna manera lo que implica una fusión, que es desarmar un partido para formar algo nuevo.

Patricia tiene una postura que no la ha podido explicar bien. Lo digo con mucho respeto, y no tiene nada concreto. No es una postura realizable, porque ni La Libertad Avanza ni el PRO, en ningún momento, han pensado en una fusión. La Libertad Avanza está en un proceso de armado de su partido en todo el país. Por ejemplo, en el caso de Santiago todavía no lo están armando, entonces nunca se ha planteado esa posibilidad. De hecho, esa propuesta ha sido totalmente desechada en la asamblea partidaria, incluso por asambleístas que han acompañado a Patricia desde la hora cero en su campaña presidencial, por lo tanto, es una propuesta imposible de concretar.

Alejado del PRO, Rodríguez Larreta lanza el MAD: nueva fuerza para enfrentar a Javier Milei

Claudio Mardones: Dentro de lo que ha sido su presencia en su provincia, Santiago del Estero ha sido uno de los territorios que con el correr de los años ha ido ganando más atención para el PRO, un partido que su origen está en la ciudad de Buenos Aires, muy porteño-céntrico. Además usted, en algunas entrevistas, destacó que su provincia había recibido muchas más visitas de Horacio Rodríguez Larreta que de otros precandidatos, pero al mismo tiempo usted decía que no había tiempo para gradualismos en el marco de la situación política de la Argentina. Ahora lo ve a Rodríguez Larreta armando otro espacio, un movimiento al desarrollismo. ¿Qué ve de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Es parte de otra etapa del PRO donde los viejos fundadores del PRO quedan directamente afuera?

No creo que queden directamente afuera. Con Horacio tengo un profundo respeto y afecto, y creo que él ha decidido tomar un camino distinto al que ha planteado la mayoría del PRO. Pero te estoy hablando de una mayoría de más del 90% de los integrantes del partido que están acompañando este proceso de Mauricio y dentro de este acompañamiento la gente que ha laburado fuertemente tanto en la campaña de Horacio como en la de Patricia.

Creo que Horacio tiene una visión muy negativa del Gobierno de Milei y ha decidido iniciar un camino no yéndose del PRO, porque él ha planteado que no se va a desafiliar ni nada por el estilo, pero sí armando una fundación que empiece a trabajar una temática o ideas distintas a lo que la conducción del partido va a tener.

La verdad que es una decisión personal que él ha tomado y es súper respetable, pero creo también que tenemos que entender todos que esto es una realidad y que muchas de las decisiones económicas, por lo menos de lo que venimos viendo que se está haciendo en el Gobierno nacional en esta etapa, son decisiones que nosotros, los dos candidatos de Juntos por el Cambio, planteaban. De hecho, Luis “Toto” Caputo acompañó la candidatura de Horacio en las PASO.

Entonces me parece que ahí hay un punto en común y no podemos dejar de ver que muchas de las decisiones que están tomando en materia fiscal eran decisiones que había que tomarlas y que las compartíamos todos antes de que gane Milei.

CM: En ese contexto se asoma el escenario electoral del año que viene. Nos encontramos con un Gobierno nacional que, por una parte, insiste con los acercamientos con el PRO, pero por otra plantea derogar las PASO. Mientras que en otras provincias gobernadas por el PRO dicen que derogar las PASO en este momento es un error, porque es el único instrumento para poder buscar alguna forma de coincidencia con La Libertad Avanza manteniendo la independencia de cada uno de los partidos. ¿Usted está de acuerdo con la derogación de las PASO?

La verdad que uno espiritualmente está de acuerdo, espiritualmente en el sentido de que las PASO es un gasto muy importante de dinero, y los partidos propios tendrían que solucionar esto. Los políticos ya no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en la candidatura y le tiran la responsabilidad a la gente hasta para ese tema, entonces creo que en ese lado es positivo. Yo creo que las PASO no deberían existir porque han tenido poco uso en la Argentina, pero, llevándolo a la realidad, no creo que haya consenso para que las PASO sean derogadas pensando en el año que viene.

Eliminación de las PASO: Pichetto se pronunció a favor, pero el Gobierno la tiene complicada

Alejandro Gomel: Hablabas con Jorge sobre esta oposición del PRO, que no es ni la de Patricia Bullrich, que habla de una fusión, ni la de Larreta de plantarse más como opositor. Ahora, ¿cómo es la relación de Macri con Milei? Se lo vio a Macri haciendo el llamado Pacto de Acassuso y yendo a Tucumán. ¿Está siendo desagradecido el gobierno de Milei con Macri?

Creo que nosotros nos ponemos a pensar en lo que nosotros hacemos, y la verdad que la actitud que ha tenido el expresidente Mauricio Macri durante este tiempo es una actitud poco común en la política argentina, que es una actitud de haber dado un acompañamiento explícito en la parte final de la campaña, en el balotaje. La verdad es que todos hemos colaborado en ese sentido para que no suceda la continuidad del Gobierno nacional de Alberto Fernández, y segundo también un acompañamiento de los diputados nacionales y senadores, sin el cual hubiese sido imposible que esta ley que el presidente pedía para poner primera su gestión y la Ley Bases que era tan importante, pueda tener un final feliz.

Nosotros estamos pensando en nuestro espacio y en lo que nosotros hemos hecho por la Argentina, porque creemos que esta ley era importante para el país, y las decisiones o las peleas las dejo para cada uno de los integrantes o de las personas. No es un tema que la verdad que conozca en profundidad si es que hay un disgusto, y me parece que Mauricio hizo lo que correspondía.

El apoyo de Macri y Bullrich, determinante en el triunfo de Milei.

AG: Según tu visión, ¿hay un destrato o un poco agradecimiento del presidente con esta “poco habitual” actitud, que mencionas, que tuvo Macri?

Te lo contesto así: sería un suicidio que, teniendo un electorado en común, haya división de cara al futuro en materia electoral. Sobre todo cuando hay tanta debilidad en el Poder Legislativo. Me parece que ahí hay un punto para ver y me parece inentendible que se tense de más cuando la sociedad está pidiendo soluciones y un “únanse para sacar a la Argentina adelante”. Entonces por ahí hay algunas cosas que medio que hacen ruido. Yo espero que con el paso del tiempo la sensatez termine ganando y seamos inteligentes en las decisiones políticas a tomar de cara al futuro.

Desde nuestro lado vamos a reforzar fuertemente el partido. Estamos muy contentos de que Mauricio haya tomado la decisión de ser presidente y creo que es la persona indicada para este proceso nuevo del partido del PRO, porque es la figura que más podía aglutinar dentro del espacio, y en ese camino estamos, detrás de una generación nueva que tiene muchas ganas de hacer bien las cosas, que tiene mucho amor por sus provincias, por la Argentina, y creemos que todavía hay un futuro mucho mejor por delante y estamos súper motivados.

AG: ¿Le pedirías eso a Milei? ¿Que no tense la relación?

La verdad le pediría que pongamos siempre a la Argentina por delante y que seamos inteligentes de cara a la estrategia electoral futura, porque es innegable que hay un electorado en común y es innegable que la gente no quiere más peleas entre los políticos. Sobre todo un electorado como el nuestro que es súper exigente, que está mirando atentamente y que espera muchísimo de nosotros, así que tenemos que estar a la altura de las circunstancias.

Tras el escándalo, Patricia Bullrich se refugia en la gestión mientras sigue recibiendo críticas

Te voy a hacer una contrafáctica. Si finalmente la mayoría de los electores del PRO prefieren a Macri que a Patricia Bullrich, y Bullrich le ganó a Horacio Rodríguez Larreta, mi pregunta es, si Macri hubiera sido candidato, ¿Milei no hubiera sido presidente?

No tengo ningún tipo de dudas de eso, porque creo que no hubiese habido ese enfrentamiento en absolutamente todos los distritos de la República Argentina que hemos tenido en la campaña electoral 2023, que en algunos casos han sido hasta promovidos, donde no había interna se ha promovido interna. Algunos, porque tenían mucha espalda, la han podido zafar, como Rogelio y unos cuantos contaditos, pero en los demás se ha llevado a una pelea interna fogoneada, que creo que si hubiese estado Mauricio, seguramente eso no iba a pasar y capaz que teníamos un resultado distinto.

Pero, en la vida las cosas se dan por algo y creo que todo lo que ha pasado es porque algo mejor va a venir. Así que me parece que no hay que llorar sobre la leche derramada, lo que ha pasado ha pasado y hay que mirar para adelante.

Claro, pero desde el punto de vista de la Ciencia Política, la única alternativa que tenemos de analizar es con contrafácticos, así que vale el planteo.

Por supuesto. Aparte a usted le gusta mucho hacer ese tipo de análisis contrafácticos por eso también uno te escucha siempre.

MVB FM