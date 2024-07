Vidal sobre el futuro del PRO: “Una fusión significa que el partido que se fusiona desaparece, se disuelve”

La diputada nacional María Eugenia Vidal se pronunció en contra de una fusión con la Libertad Avanza del presidente Javier Milei.

“En el PRO no discutimos el cambio en la Argentina. Siempre representamos el cambio. Siempre apoyamos el cambio, sea llevado adelante por el PRO como le pasó a Mauricio Macri de 2015 al 2019 o le toque a otro partido, como hoy le toca a Javier Milei”, explicó la exgobernadora de Buenos Aires

"No estamos discutiendo si apoyamos el cambio o no. Estamos discutiendo si el PRO desaparece o no. Porque una fusión significa que el partido que se fusiona desaparece, se disuelve”, agregó en diálogo con el periodista Miguel Clariá de Cadena 3.

“Nosotros creemos que el PRO tiene 20 años de experiencia, tiene dirigentes valiosos, tiene valores y principios que queremos sostener”, aseguró Vidal.

Y luego concluyó: “No necesariamente para acompañar a un gobierno como este necesitamos desaparecer. Eso es lo que estamos defendiendo y eso es lo que estamos discutiendo”.

Sobre las versiones de un supuesto trato distante a Mauricio Macri de parte de la administración actual durante la firma del Pacto de Mayo, Vidal expresó: "Creo que discutir si hubo cámaras que mostraron o no al expresidente. O si hubo más o menos protagonismo me parece un tema que al lado de lo que hoy están viviendo los argentinos no es el más importante”.

“Creo que lo más importante pasó. Y lo más importante es lo que el propio Mauricio quería, era que ese acuerdo se firmara

Esas políticas tuvieron el apoyo de la mayor parte de los dirigentes y ahora viene la parte y la tarea más difícil que la tiene el gobierno, que es que esas políticas sean realidad, que se implementen”, consideró.

“Como Pro hicimos lo que teníamos que hacer, más allá del lugar que nos tocó ocupar, si nos dieron la mejor silla o no, si estuvimos en la foto o no. Esa es una discusión secundaria”, enfatizó Vidal.

“Lo más importante es que la prueba pasó y que nosotros habíamos dado nuestra palabra de que íbamos a acompañar. Ahora le toca al Gobierno llevar adelante esas políticas”, concluyó sobre esta cuestión.

Cómo sigue

Además señaló que "hay cosas que están dentro de este acuerdo que no necesitan al Congreso”.

“Para que la Argentina venda más su trabajo, para que salga al mundo, depende del Poder Ejecutivo, de lo que haga en materia de política exterior", ejemplificó la diputada.

"Hay una parte en el Congreso donde el PRO va a seguir ayudando como lo ha hecho hasta ahora, con humildad, teniendo el lugar donde lo puso la gente el año pasado, defendiendo los valores que siempre defendimos, porque la verdad es que fuimos a firmar este acuerdo convencidos, porque son ideas que hemos defendido todos estos años y creemos que son las mejores para los argentinos", argumentó Vidal.