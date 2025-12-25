El álbum de fotos de la Navidad de los famosos en Carlos Paz.

Los famosos que hacen temporada en Carlos Paz celebraron la Navidad con familia y con amigos. Los recién casados Rocío Pardo y Nicolás Cabré fueron los protagonistas de un gran festejo. la pareja compartió una íntima cena rodeada de amigos cercanos y familia, en donde dijo presente el empresario Miguel Pardo, padre de la novia y una de las piezas claves en la industria teatral serrana. El festejo sirvió también para calmar la ansiedad previa al gran estreno de "Ni media palabra", la comedia que Cabré protagoniza junto a Mariano Martínez en el Teatro Holiday, y que cuenta con la dirección de la propia Rocío, marcando un hito laboral y personal para la pareja.

Por otro lado, la tradición volvió a decir presente con una de las parejas más queridas de las sierras. Pedro Alfonso y Paula Chaves, quienes ya son un clásico indiscutido de cada verano, celebraron una Nochebuena cargada de alegría junto a sus tres hijos. La familia Alfonso-Chaves se instaló en la Villa para el debut de "Cortocircuito", la nueva apuesta de Pedro en el Teatro del Lago. En esta oportunidad, el actor celebra sus 15 temporadas en Carlos Paz con un elenco de lujo que incluye a Yayo Guridi, Juli Poggio, Viviana Saccone y Sebastián Almada, bajo la dirección de Diego Ramos.

La nota de ternura y "magia" la dio Willy Magia, quien compartió la felicidad de una Navidad que nunca olvidará. El ilusionista posó radiante junto a su mujer, luciendo con orgullo el flamante embarazo que esperan con ansias. "Con nuestro mejor regalo", escribió Willy y publicó una imagen de la pareja, con la pancita como protagonista, la cual enterneció a sus seguidores.

El ilusionista se prepara para deslumbrar en el imponente Teatro Luxor con "Épico Legendario", el mega espectáculo que encabeza junto al Mago Matus.

A partir de esta noche comienzan a levantar el telón varios espectáculos y los artistas ya se enfocan en ofrecer el mejor producto y conquistar al público para que sea una gran temporada veraniega.