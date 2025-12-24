Hallaron una granada mientras realizaban una obra en Valle Escondido

Un hallazgo inesperado generó momentos de máxima tensión en el barrio Valle Escondido, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, cuando un grupo de albañiles encontró una granada de mano mientras realizaba trabajos de remodelación en una vivienda particular.

El episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre avenida República de China, donde los trabajadores se toparon con un explosivo que, según confirmaron fuentes policiales, se trataba de una granada de mano modelo FMK2 en estado regular de conservación. Ante la peligrosidad del objeto, las tareas fueron suspendidas de inmediato y se dio aviso a las autoridades.

Tras la alerta, personal del Departamento Brigada de Explosivos se hizo presente en el lugar y activó el protocolo de seguridad correspondiente. Mediante técnicas especializadas, los efectivos lograron identificar, remover y trasladar el artefacto sin que se registraran incidentes.

Una vez retirado el explosivo, la Policía de Córdoba llevó adelante un rastrillaje preventivo en la vivienda y en el perímetro cercano. El procedimiento incluyó la utilización de perros detectores de explosivos y otros medios de búsqueda, con el objetivo de descartar la presencia de más artefactos peligrosos.

De acuerdo al parte oficial, el operativo arrojó resultado negativo y no se encontraron otros elementos de riesgo en el lugar. El hecho generó preocupación entre los vecinos del sector, que siguieron de cerca el despliegue policial. Por el momento, se desconoce cómo llegó la granada a la vivienda y desde cuándo se encontraba allí.