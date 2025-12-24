El Tribunal de Cuentas Municipal celebró su centenario y asumió María Florencia Mana

En un acto de profunda carga institucional y simbólica, el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba celebró sus 100 años de historia con la asunción de sus nuevas autoridades. Ante la presencia del Intendente Daniel Passerini, María Florencia Mana tomó posesión como la flamante presidenta del organismo, marcando el inicio de una gestión que coincide con el centenario de la entidad.

El Tribunal, un organismo técnico y autónomo elegido por el voto popular, cumplió un siglo este 19 de diciembre de 2025, tras haber sido conformado por primera vez en 1925. En este contexto, la llegada de Mana representa no solo un relevo de autoridades, sino la reafirmación de un compromiso con la salud democrática de la ciudad.

Durante su discurso, la flamante presidenta fue enfática al definir el rol que pretende imprimirle a su gestión, alejándose de la visión del control como una traba burocrática. "Asumo este desafío con la convicción de que el control no es un obstáculo sino una garantía de que la gestión municipal se desarrolla en el marco de la legalidad, la economía y la eficiencia".

La funcionaria destacó la importancia de trabajar de manera articulada con el Ejecutivo, pero manteniendo la rigurosidad técnica que exige la Carta Orgánica. "Podemos trabajar articuladamente codo a codo con el intendente, con la transparencia que cada uno tiene por la carta orgánica y con la responsabilidad que se merecen todos los ciudadanos de Córdoba", expresó.

La celebración del centenario sobrevoló todo el acto. Mana instó a mirar el pasado con respeto para proyectar el futuro de la institución. "Que estos cien años sean el punto de partida para un futuro donde la transparencia sea la norma y la confianza ciudadana nuestro mayor logro".

Por su parte, el intendente Daniel Passerini respaldó la autonomía del organismo y subrayó que la transparencia es la mejor herramienta para defender la democracia. "Frente a las alternativas de innovación, de modernización, este Tribunal de Cuentas siempre se pone en la vanguardia", afirmó el jefe municipal.

Independencia y rotación

Un punto clave de la estructura del Tribunal es su carácter rotativo. Florencia Mana explicó que la presidencia tiene una duración de un año y no cuenta con reelección inmediata, un mecanismo que, según sus palabras, garantiza la independencia. "Creo que eso de alguna manera como que te garantiza un poco la independencia, porque por ahí si una persona está muchos años en el mismo lugar, el control se puede llegar a volver un poco más laxo", advirtió.

Nueva conformación del Tribunal

El cuerpo de autoridades con para este nuevo período quedó integrado por profesionales de distintas extracciones políticas, respetando las representaciones de mayoría y minoría: