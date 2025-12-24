De qué se trata Desconocidos Eventos: un “Tinder de amigos” que desembarca en Carlos Paz

Desconocidos Eventos es una propuesta que promueve encuentros presenciales para hacer amigos en un entorno seguro y respetuoso, y que ahora proyecta su llegada a Villa Carlos Paz. El espacio fue creado por Heidi Colombo y Natalia Romero, de Resistencia, Chaco, y está orientado principalmente a personas de entre 30 y 50 años que buscan ampliar su círculo social fuera de las aplicaciones tradicionales.

La iniciativa se presenta como un “Tinder de amigos”, pero con una diferencia central: el vínculo se construye cara a cara, a través de eventos guiados y dinámicas grupales. El objetivo es ofrecer un plan distinto para quienes ya no se sienten identificados con el boliche o las redes sociales, y buscan un espacio cuidado para conocer gente nueva.

“La idea ocurrió en una reunión de amigas, donde hablábamos de lo difícil que es conocer gente y de que Tinder no está tan bueno, porque te podés encontrar con personas que no son realmente como dicen ser”. A partir de esa charla, surgió la propuesta de organizar encuentros presenciales: “Dijimos por qué no armamos algo en vivo, reunimos personas y hacemos que se conozcan”.

Según explicaron las creadoras, cada evento incluye juegos y dinámicas pensadas para facilitar la conversación y el vínculo entre los participantes. “Nosotras hacemos un juego que funciona como iniciador de conversaciones. A partir de ahí la gente va charlando, ve cómo piensa el otro, cómo se desenvuelve, y se va conociendo”.

Uno de los pilares del proyecto es la seguridad. “Ofrecemos un espacio seguro y respetuoso, donde sabés que nadie va a faltar el respeto”, explicaron. En ese sentido, señalaron que todos los asistentes se inscriben previamente y quedan registrados: “Si sucede cualquier cosa, sabemos quién es cada persona y tenemos un respaldo para identificarla”.

Desconocidos Eventos comenzó en marzo de este año en Resistencia y, con el crecimiento de la comunidad, sumó nuevas experiencias como Desconocidos Viajes. “Si no tenés con quién viajar pero tenés ganas, reunimos a la gente que está en la misma y armamos el grupo”, indicaron. En ambos formatos, el resultado es similar: “Siempre salen grupos de amigos y después siguen haciendo planes”.

Con miles de seguidores en redes sociales y pedidos desde distintos puntos del país, las organizadoras ya trabajan en su expansión. “La idea es salir de las redes y volver al cara a cara”, resumieron. En ese camino, Carlos Paz aparece como uno de los próximos destinos para esta propuesta que apuesta a generar vínculos reales y sostenidos en el tiempo.