Nochebuena y Navidad en Córdoba: ¿mesa adentro o mesa afuera?

El meteorólogo Marcelo Madelón informó que se registrarán tormentas en la tarde noche del miércoles en Córdoba por lo que la Nochebuena se recibirá con la “mesa adentro”.

Tormentas en Nochebuena

“Hoy va a ser un día pesado, con calor. Hermoso ahora a la mañana, pero va ir levantando la temperatura”, explicó.

“Se acerca un frente frío que no es muy frío pero sí va a producir tormentas. Estamos bajo alerta naranja. Toda la provincia de Córdoba está en alerta amarillo, pero lo que es el norte y el oeste de Córdoba está, incluyendo al departamento Capital, en alerta naranja”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Esperamos para la tarde tormentas y chaparrones que en algunos lugares pueden ser bastante intensos”, anticipó Madelón.

“Las tormentas no siempre son iguales, ya lo hemos visto en estos últimos días. Así son las tormentas en esta época del año”, precisó.

Además señaló que “el descenso de temperatura va a ser temporario porque mañana a la tarde vuelve el calor y mejoran las condiciones del tiempo”. “O sea que el día 25 va a ser para disfrutarlo después de media mañana en adelante”, puntualizó.

“Mesa adentro”

Madelón consideró que “posiblemente” las lluvias lleguen “antes de la medianoche, pero eso ya nos va obligar a ir preparando la mesa adentro por las dudas”. “Van a ser antes del brindis de la medianoche y se van a prolongar un poquito durante la madrugada”, detalló.

“En realidad las tormentas son para toda la provincia. Van a comenzar primero en el sur, más o menos tipo 2, 3 de la tarde. Se van a ir trasladando hacia el norte. Nosotros esperamos la tormenta al finalizar la tarde, comienzos de la noche”, aclaró.

Calor

Por último advirtió que “parecer ser que terminamos diciembre con mucho calor, el 29, 30 y 31 con marcas que pueden acercarse a los 38 grados”.