Navidad en Córdoba: horarios de comercios y ferias para compras de último momento

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Córdoba se prepara para un intenso día de compras este miércoles 24 de diciembre. Los locales del Centro y las ferias de distintos barrios abren con horarios defininos, ofreciendo a los cordobeses la posibilidad de completar sus compras de último momento antes de las Fiestas.

El movimiento se concentra en el Centro de la ciudad, donde shoppings y comercios reciben a cientos de compradores. Mientras tanto, los barrios presentan un ritmo más tranquilo: sectores como Alberdi, General Paz, Ruta 20, Empalme y la zona norte mantienen aperturas limitadas, ideales para quienes buscan evitar aglomeraciones.

Nochebuena y Navidad en Córdoba: ¿mesa adentro o mesa afuera?

Desde la Cámara de Comercio de Córdoba detallaron a Cba24n que este miércoles muchos locales permanecerán abiertos hasta las 18:00, con la opción de que el personal retire sus puestos hasta una hora después.

Por su parte, el Mercado Norte funciona hasta las 17:30, y el 31 de diciembre abrirá de 7:00 a 14:30, ajustándose a la jornada de cierre de fin de año.

Ferias, mercados y comercios combinan tradición y conveniencia para que los cordobeses puedan aprovechar cada oportunidad, sin dejar para última hora la compra de regalos, alimentos y productos típicos de la temporada navideña.