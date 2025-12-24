Reforma previsional en Córdoba: gremios estatales activan un plan de lucha y marchan a la Legislatura

La reforma previsional aprobada por la Legislatura de Córdoba abrió un nuevo frente de conflicto con los gremios estatales. El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), junto a otras organizaciones del sector público, confirmó una movilización para el lunes 29 como parte de un plan de lucha que apunta a frenar los cambios impulsados por el Ejecutivo provincial.

Reclamos gremiales y tensión con el Ejecutivo

La protesta comenzará en las sedes sindicales y terminará con una marcha hacia la Legislatura, prevista para las 11. En ese marco, el secretario de Prensa del Suoem, Ariel König, cuestionó el contenido de la reforma y fue contundente al afirmar a Cadena 3: “No es más que una rebaja de salarios y jubilaciones”.

Nochebuena y Navidad en Córdoba: ¿mesa adentro o mesa afuera?

El dirigente explicó que la decisión de movilizarse fue adoptada luego de una semana sin respuestas del Gobierno provincial a los pedidos de audiencia realizados por los sindicatos.

König indicó que el plan de lucha fue definido “en conjunto con el resto de los gremios estatales”. Además, alertó sobre el tono de algunos discursos del oficialismo, a los que calificó como “peligrosos”.

Ley de Emergencia en Discapacidad: advierten que “el sistema corre peligro de desaparecer” y afectaría a más de 200 mil cordobeses

El vocero sindical también apuntó contra la falta de instancias formales de negociación y negó que se haya cumplido con el compromiso de abrir una mesa de diálogo. “Es muy importante recordar que Facundo Torres, Miguel Siciliano y Martín Llaryora le mintieron a toda la ciudadanía de Córdoba cuando dijeron que iban a establecer una mesa de diálogo. Y no solo que nunca la crearon, sino que les cerraron la puerta en la cara a todos los gremios y a la prensa incluida”, sostuvo a Cadena 3.

La movilización del lunes marcará el inicio visible de un conflicto que promete escalar, en un contexto de fuerte disputa entre el Gobierno provincial y los sindicatos estatales por el futuro del sistema previsional en Córdoba.