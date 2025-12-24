El Kempes vuelve al centro de la escena: con grandes recitales posiciona a Córdoba en la agenda artística

El regreso del estadio Mario Alberto Kempes como escenario para recitales y eventos masivos volvió a ubicar a Córdoba en la agenda de los grandes espectáculos nacionales e internacionales. La reapertura del estadio para este tipo de propuestas permitió recibir artistas de primer nivel, generar un fuerte impacto económico y turístico, y consolidar una política pública que apuesta al desarrollo de la industria de eventos en la provincia.

De qué se trata Desconocidos Eventos: un “Tinder de amigos” que desembarca en Carlos Paz

En ese marco, durante el último año el Kempes fue sede de shows como Paul McCartney, Shakira, Los Piojos, Airbag y El Pity, y ya tiene confirmadas nuevas fechas para 2026. A esto se suma la reciente sanción de la Ley de Protección y Promoción de las Industrias Culturales y de Eventos, que declara a la industria de eventos como actividad estratégica, en un contexto donde Córdoba busca posicionarse como plaza confiable para espectáculos de gran escala.

Desde una mirada institucional, Daniel Quienteros, Cluster Manager del Córdoba Welcome Cluster de Eventos, explicó que la vuelta del Kempes fue posible gracias a una articulación sostenida entre el sector público y privado. “Para lograr este tipo de habilitaciones se necesita una contraparte pública que entienda el impacto que tienen los eventos en los destinos”, señaló, y destacó que el acompañamiento del Gobierno provincial fue clave para avanzar en este proceso.

Quienteros remarcó que los eventos masivos generan un derrame directo en la economía local. “Cuando una ciudad demuestra que puede operar dos noches seguidas con un show global como Shakira, queda marcada como una plaza confiable para futuros anuncios”. Según detalló, este tipo de espectáculos impactan en hotelería, gastronomía, transporte y comercio, no solo en la ciudad de Córdoba sino también en localidades turísticas como Villa Carlos Paz.

En ese esquema, la ubicación geográfica juega un rol determinante. Según Quienteros, gran parte de la técnica y la logística de los shows viaja en camiones, y Córdoba se convierte en una ruta de paso obligatoria. “Eso facilita mucho cerrar una fecha en la provincia, porque los traslados ya pasan por acá. Tener un estadio preparado hace que Córdoba deje de ser solo un lugar de paso y se transforme en una parada natural dentro de las giras”, explicó.

Tini Stoessel decidió festejar su cumpleaños en Córdoba: cuando es y cuanto cuesta ir al próximo show

Además, subrayó que el Kempes funciona hoy como multipropósito, ya que permite realizar eventos tanto en el campo de juego como en los playones y espacios anexos sin interferir con el calendario deportivo. “Pasamos a tener un estadio disponible siempre, con tecnología que permite cuidar el césped, montar la cobertura en apenas ocho horas y sostener una programación constante”, explicó.

Desde el sector de los productores, José Palazzo, creador del Cosquín Rock, coincidió en que la reapertura del Kempes marcó un antes y un después para Córdoba. “La vuelta al Kempes volvió a poner a Córdoba en la agenda de los grandes espectáculos”, sostuvo. También destacó que el estadio ofrece condiciones competitivas frente a otras plazas del país. “Los alquileres del Kempes cuestan lo mismo que cualquier estadio de Buenos Aires, pero generan ingresos que antes no existían”, afirmó.

Festival Alienígena 2026 en Capilla del Monte: fechas y actividades del evento más místico de Córdoba

Palazzo vinculó el crecimiento de la actividad con la reciente aprobación de la Ley. “Congresos, convenciones y espectáculos masivos forman parte de una misma estrategia para que Córdoba sea sede de cada vez más propuestas de gran escala”, señaló.

Tanto desde el clúster de eventos como desde el sector cultural coinciden en que el Kempes volvió a ser una pieza central del desarrollo turístico y económico de la provincia. Con una agenda en expansión, infraestructura adaptada y una política pública que respalda al sector, Córdoba busca consolidarse como uno de los principales polos de espectáculos del país.