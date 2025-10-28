Tini Stoessel decidió festejar su cumpleaños en Córdoba: cuando es y cuanto cuesta ir al próximo show

Se conoció que Córdoba es parte de las localidades que conformarán el tour "FuTTTura", de Tini Stoessel. La capital cordobesa recibirá a “La Triple T” el 21 de marzo en el estadio Mario Alberto Kempes, fecha que además coincide con el cumpleaños número 29 de la artista.

Se estima que los precios de las entradas serán similares a los de Buenos Aires, con valores que rondarán entre $80.000 y $250.000. Aunque aún no se anunció la fecha oficial de venta, se prevé que la preventa exclusiva con tarjeta Visa del Banco Nación, con un 15% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, beneficios que ya se aplicaron en los shows anteriores.

Antes de visitar la provincia, Tini se presentará en distintas ciudades de Latinoamérica: Santiago de Chile (6 de febrero), Montevideo (21 de febrero), Asunción (8 de marzo) y Tucumán (1 de abril). En Argentina, la cantante también confirmó un nuevo show en Tecnópolis, luego de agotar en tiempo récord sus primeras fechas.

Con el tour Futtura, Tini Stoessel busca consolidar su proyección internacional con una puesta escénica renovada, una producción visual de alto nivel y un repertorio que combina su trayectoria, desde el proyecto juvenil “Violetta” hasta sus mayores éxitos, incluyendo sus nuevas canciones “DOWN”, “De Papel” y “Una Noche Mas” .