Luis Juez sobre el Pacto de Mayo: “Si Cristina lo hubiese convocado, aun con el desprecio que me tenía, yo iba”

El senador nacional Luis Juez criticó a aquellos expresidentes que no participarán del “Pacto de Mayo” que se firmará mañana martes 9 de Julio en Tucumán.

“Como el culo” respondió Juez al ser consultado sobre cómo le caía la ausencia de la mayoría de los expresidentes al acto.

Por ahora sólo está confirmada la presencia de Mauricio Macri, quien se encontraba fuera del país y regresará para participar de la ceremonia, y Adolfo Rodríguez Saá.

Martín Menem y Bornoroni lanzan operativo seducción al PRO en Córdoba, tras el quiebre Macri-Bullrich

Pacto de Mayo

“Yo voy a agarrar el auto y me voy a ir en auto. Porque yo creo en esas cosas, yo creo en esos gestos. No importa quién lo haga. Si Cristina lo hubiese convocado, aun con el desprecio que nos tenía o que me tenía, yo iba”, agregó este domingo en declaraciones al programa “Si pasa, pasa” de Radio Rivadavia.

“En algún lugar tenemos que juntarnos. En algunas cosas tenemos que coincidir. No todo tiene que ser una pelea monstruosa. Los errores hay que reconocerlos. Es el problema de la Argentina. Cada uno cree que puede tirar solo y no se puede tirar solo porque al medio hay millones de tipos que la están pasando como el traste, sostuvo el jefe de la bancada Frente PRO.

“Voy a ir a Tucumán y voy a estar. Creo que deberían estar todos los que tienen responsabilidad política porque la Argentina está viviendo un momento extremadamente complejo”, enfatizó.

Y luego añadió: “Lo que se vive es de una complejidad y lo que va a venir va a ser de una profunda complejidad”.

Además consideró que “los países que se hicieron potencia, pero no hace falta que miremos a Europa, se pusieron de acuerdo en algún momento en dejar de pelearse por pelotudeces”.

“Cómo no va ir un 9 de Julio un expresidente a decir ´Acá estoy, maestro. Te voy a marcar de cerca. No te voy a dejar pasar una. Pero acá estoy. Contá conmigo. Contá con mi equipo, con mis legisladores, con nuestra experiencia´”, concluyó.

Adela Arning: “Queremos volver a ser un partido fuerte”

Disputa Macri-Bullrich

“Yo quiero ser respetuoso. Esa es una interna de un partido al que no pertenezco. Yo no soy del PRO. Nosotros somos Frente Cívico de Córdoba que integra Juntos por el Cambio”, aclaró Juez.

“Lo cierto y lo concreto es que las peleas no han terminado. Esas peleas hoy son dentro del PRO. Pero antes cuando eramos parte de la misma expresión política causaron los problemas que tenemos”, señaló en diálogo con los periodistas Ignacio Ortelli y Adriana Balaguer.

“Claramente hoy tenemos esta dificultad de no encontrar el rol, el espacio y cuál es el objetivo producto de que nuestras peleas siempre fueron así extremadamente encarnizadas y eso nos desdibujó frente a la gente”, explicó.

“Es natural y es lógico que quien conduce un partido tenga una idea de cómo llevarlo adelante. En esto, yo sin querer entrometerme. Uno puede acompañar sin subirse a cococho. Uno puede acompañar política, sin ser parte de la expresión política que gobierna y lo podés hacer como lo estamos haciendo en el Senado. Y podés pelearte con mucha más fuerza, vehemencia y convicción que inclusive los mismos tipos que son los del partido”, expresó el senador nacional.

“Lo cierto es que la pelea no ayuda, no contribuye, nos sigue desdibujando frente a nuestro electorado de la peor manera”, finalizó.