Adela Arning: “Queremos volver a ser un partido fuerte”

El PRO vivió una de sus semanas más difíciles de los últimos meses. La reunión que definiría a las nuevas autoridades partidarias dejó expuesta –y de la manera más cruda posible– la fractura que ya venían mostrando el expresidente Mauricio Macri con la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En la reunión realizada en pleno Abasto porteño, Martín Yeza, dirigente de máxima confianza de Macri, se convirtió en el nuevo presidente de la Asamblea Nacional del PRO y estará secundado por Adela Arning, quien fue elegida en votación a mano alzada como vicepresidenta. Arning, quien ocupará un rol clave para el PRO en los próximos cuatro años, dialogó con PERFIL CÓRDOBA y dejó algunos conceptos respecto a cuál será la postura del partido durante su mandato.

“Es un proceso en el que estamos renovando autoridades nacionales y siempre hay gente que tiene expectativas, algunas más personales que otras. Es normal que ocurran situaciones como estas, a veces afloran cuestiones que uno no las puede manejar, como por ejemplo las reacciones de algunas personas, pero estamos contentos con que se haya podido llevar a cabo a la elección de autoridades de la nueva Asamblea”, indicó Arning y agregó que su voluntad es “volver a poner al PRO en el lugar que se merece y con la forma de hacer política que siempre caracterizó al espacio”.

Agost Carreño: “Las discusiones nacionales no van a arrastrar al PRO en Córdoba”



Tras la asamblea, el PRO emitió un comunicado en que rechazan una fusión con La Libertad Avanza, definición que llega luego de que el propio presidente Javier Milei sugiriera esta posibilidad. Sobre este punto, Arning dejó en claro su postura: “Parte de lo que los asambleístas pusimos en claro es que apoyamos al gobierno de Javier Milei. Todas sus iniciativas las hemos ido acompañando desde el Congreso, pero nosotros no queremos ni creemos que nos favorezca fusionarnos. Queremos fortalecer nuevamente al PRO, acompañarlo desde ese lugar y tener la libertad de hacer alianzas. En cada una de las localidades, está claro que hay que hacer alianzas porque no dan los números para ganar elecciones”, remarcó.

Respecto a la actitud de Patricia Bullrich que no ocultó su enojo por la decisiones partidarias tomadas, Arning señaló: “Somos personas, tenemos reacciones, enojos. Uno puede pensar distinto. A Patricia la valoro mucho, creo que está haciendo un gran trabajo, entiendo que está enojada, pero en la campaña también se enojaron con el presidente Milei y luego empezaron a trabajar con el ojo puesto en la gente. No está bien lo que pasó, me gustaría que ella sea parte del PRO y que sigamos trabajando juntos. Estamos en una situación en que la gente la está pasando mal, es un momento difícil y es mejor estar unidos”.

Por último, la intendenta de Mendiolaza aseguró que “el PRO se ha equivocado bastante en estos últimos cuatro años y eso nos hizo perder el apoyo de la gente”.