Llaryora entregó 600 motos a la Policía y pidió "endurecer las penas para los motochorros"

El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes la entrega de 600 motocicletas 0 km a la Policía de Córdoba e insistió en su discurso sobre la necesidad de agravar las penas para quienes cometen delitos en moto y agreden a efectivos de seguridad. "Tienen un gobierno que los respeta y que sabe que se juegan la vida todos los días", expresó el mandatario al dirigirse a los agentes policiales presentes.

La incorporación de las 400 motos Kawasaki de 300 cc y 200 de 650 cc demandó una inversión de $9.529 millones y tiene como objetivo reforzar el patrullaje urbano y rural, con especial foco en la prevención del delito en motocicleta. Desde el Ejecutivo provincial esperan prevenir esta modalidad de delito que creció en distintos barrios de la ciudad y el interior.

Quinteros: “a la Guardia Urbana hay que buscarle alguna vuelta para que tenga más cercanía con la gente”

"Nosotros ya estamos trabajando claramente en cambiar el paradigma, porque el delito ha mutado a las motos, y creo que hay que endurecer las penas también", afirmó Llaryora en declaraciones radiales previas. El gobernador también expresó su apoyo a propuestas nacionales que prohíben la circulación de dos personas en moto en ciertos horarios, aunque aclaró que deberían implementarse de forma coordinada en todo el país.

Las nuevas motocicletas serán distribuidas entre distintos cuerpos de la Policía: 400 estarán destinadas a patrullaje preventivo, principalmente en la capital provincial y zonas del interior; 140 irán al grupo Servicios Especiales en Operaciones Motorizadas (SEOM); y 60 de mayor cilindrada serán utilizadas por la Policía Caminera en rutas y autopistas.

El refuerzo forma parte de un plan territorial más amplio, que contempla la creación de 27 distritos policiales en la capital y parte de Sierras Chicas. Cada uno contará con comisaría, unidad judicial, fiscalía y cuerpos específicos de patrullaje e investigación.

Otro escándalo por un concurso judicial: Gavier allanó el despacho de la fiscal Daniela Maluf

Llaryora también adelantó la compra de 400 camionetas 0 km para continuar modernizando el equipamiento policial. "Si uno hace los números de las motos que están en actividad y se suman las 600 que hoy presentamos, prácticamente es duplicar la capacidad de la Fuerza", sostuvo el mandatario.

Finalmente, reiteró su llamado al Congreso y a la Justicia para que se endurezcan las penas contra quienes "no respetan la autoridad" y atentan contra la integridad de los policías en operativos de control. "Tenemos que cuidar a los de azul, si no, no podemos cuidar a la sociedad", concluyó.