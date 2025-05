Quinteros: “a la Guardia Urbana hay que buscarle alguna vuelta para que tenga más cercanía con la gente”

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que, en Córdoba, “a la Guardia Urbana tal vez haya que buscarle alguna vuelta para que tenga más cercanía con la gente para cambiar cierta percepción que pueda tener la gente. Pero hay que tener en cuenta que se trata de preventores que están en las calles ante posibles situaciones delictivas para que después pueda actuar la Policía de Córdoba”.

El ministro precisó en el programa “Punto y Aparte” (Punto a Punto Radio 90.7) que el objetivo de la Guardia Urbana es “tener una primera intervención rápida en los lugares donde haya menor conflictividad y que nosotros podamos desplazar a la Policía a los lugares de mayor conflictividad y de mayor presión en cuanto al delito. Eso es algo que se está construyendo, porque esto es un cambio de paradigma que comenzó empezó hace un año y las últimas guardias empezaron a funcionar hace pocos meses”.

-Usted debe haber visto encuestas que dicen que los vecinos de Córdoba son muy críticos de la Guardia Urbana, a la que muchos acusan de tener a su personal recorriendo los barrios sólo para levantar multas a los vehículos mal estacionados.

-Nosotros le damos a los intendentes que adhieren al programa las herramientas de trabajo: móviles, capacitación, en el caso de que quieran chalecos y armas no letales, y trabajamos en la prevención en la calle. Está dando muy buen resultado en Río Cuarto, San Francisco y Villa María. Probablemente en Córdoba haya que buscarle alguna vuelta para que tenga más cercanía con la gente.

-¿Existen dificultades sobre la tensión entre las unidades judiciales y la policía?

-Me parece que el nuevo plan simplificará las cosas y nos va a permitir tener un control más activo y más presente. Al tener nombre y apellido el territorio con el fiscal y con el jefe del distrito, todas estas cuestiones tienden a solucionarse y básicamente a tender una mejor atención para con los ciudadanos, que cuando acuden a una unidad judicial tengan respuestas claras. Hay un concepto que estamos incorporando: la rendición de cuentas, es decir, que nosotros podamos tener a los jefes auditados de manera permanente para saber cómo es el desempeño en el territorio, no solamente en cuanto a los resultados objetivos de la prevención del delito, sino también los resultados posteriores en la persecución penal y también, por supuesto, en la atención a la gente que nos parece que es clave.

-Con el nuevo esquema, ¿se reducirá el tiempo de espera en el que uno va y hace una denuncia por un hecho de robo, por ejemplo, y lo atienden?

-Ahí me parece que es importante que entendamos también y que comuniquemos y me parece válida y oportuno el momento para poder plantear a la gente que hoy puede hacer una denuncia por página web del Ministerio Público Fiscal, ya que mucha gente no lo sabe y se puede agilizar ese tiempo. ¿Qué tiene de novedoso esto y de importante? Si usted ve la foto de la presentación, ahí estaban las tres patas imprescindibles para trabar por la seguridad: Poder Ejecutivo, con las fuerzas de seguridad, Poder Legislativo, con las leyes y Poder Judicial, acompañado por el Ministerio Público.

-Es muy importante tener en cuenta la educación y la formación del policía en todo esto, sobre todo con el fin de evitar los excesos.

-La formación de los policías en Córdoba dura tres años, tanto para los oficiales como los suboficiales. De todas formas, nosotros estamos permanentemente formando a los integrantes de las fuerzas porque creemos en el entrenamiento permanente durante toda la carrera policial, tiene que ser continuo y permanente. Por eso, en estos 16 meses que nosotros llevamos gobernando, tenemos récord de cursos de capacitación para nuestra policía. No hay margen para el ocultamiento, ni la mentira y muchísimo menos para el encubrimiento. Todos los casos en los que un policía actúe mal van a ser puestos a disposición de la justicia y serán investigados a fondo. Acá no se esconde absolutamente nada.