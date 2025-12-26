Calor extremo en Córdoba: cómo estará el tiempo en Año Nuevo

El calor comenzó a sentirse con fuerza en Córdoba luego de una Nochebuena pasada por agua y una Navidad con elevada humedad, y el último fin de semana de 2025 se presenta con temperaturas en ascenso, cielo mayormente despejado y condiciones típicas del verano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la primera ola de calor del verano comenzará el miércoles 31 de diciembre y se extenderá al menos hasta el lunes 5 de enero. Durante ese período se esperan jornadas consecutivas con temperaturas elevadas, con mínimas cercanas a los 23​ grados y máximas que, en algunos casos, superarán ampliamente los 37.

Se despide la Red Bus en Córdoba: hasta qué día funciona y cómo mantener el boleto gratuito

Para el jueves 1, se prevén buenas condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del norte, aunque con un marcado calor, ya que las marcas térmicas oscilarán entre los 25 y los 36 grados.

El viernes 2 de enero será una de las jornadas más exigentes, con una mínima de 22 grados y una máxima que podría trepar hasta los 38. El sábado 3 se perfila como el día más caluroso del período, con temperaturas extremas que irán desde los 26 grados de mínima hasta los 41 de máxima. El domingo 4, en tanto, se espera un leve descenso, con registros de entre 24 y 34 grados.

Una Navidad en cuotas: las ventas subieron un 1,3% en Córdoba, pero el consumo no despegó​

Hacia el lunes 5 de enero, anticipa el final de la ola de calor, con un alivio relativo en las temperaturas, que se ubicarán en torno a los 20 grados de mínima y 29 de máxima en Córdoba.

Ante este escenario, el organismo recomendó mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y extremar cuidados en niños y personas mayores.