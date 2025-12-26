Festival de Jesús María 2026: así será el operativo de seguridad para las 11 noches

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) aprobó el operativo de seguridad que se implementará durante la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que se desarrollará del 8 al 18 de enero de 2026 en el Anfiteatro José Hernández, ante la masiva concurrencia de público prevista a lo largo de 11 noches.

El dispositivo involucra a la Policía de Córdoba, Bomberos, Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Municipalidad de Jesús María y su Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Gendarmería Nacional, en una planificación de intervención coordinada para el desarrollo del evento.

El titular del Cosedepro, Marcelo Frossasco, explicó que el esquema fue diseñado de manera conjunta entre los distintos organismos para garantizar la seguridad dentro y fuera del predio, tanto en el espectáculo artístico como en las competencias de jineteada.

A este operativo se suma un dispositivo sanitario y de emergencias que contará con brigadistas de la Cruz Roja, cuatro ambulancias, un hospital móvil y cinco carpas sanitarias distribuidas en sectores estratégicos del anfiteatro, además de un corredor de libre circulación para eventuales traslados al Hospital Vicente Agüero.

La participación del Cosedepro responde a que la jineteada es considerada un deporte competitivo y reglamentado, en el que los jinetes deben mantenerse sobre caballos sin domar durante un tiempo determinado según la categoría, lo que requiere controles y protocolos específicos.

Sobre el cierre del encuentro, Frossasco destacó la presencia de la Secretaría de la Mujer en el Festival, a través de Punto Mujer, una iniciativa que brinda acompañamiento, contención, asesoramiento y acceso a programas para mujeres en situación de violencia de género.

La reunión se llevó a cabo en el Centro Cívico del Bicentenario y contó con la presencia del presidente de la Comisión del Festival, Juan Ignacio López; el intendente de Jesús María, Federico Zárate; autoridades policiales provinciales, representantes de la Federación Gaucha y funcionarios del Cosedepro.