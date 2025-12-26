Parra trae buenas noticias para el comercio de la capital: ventas crecen un 3% y el ticket promedio supera los $120.000

Las ventas por Navidad dejaron un dato que el comercio cordobés necesitaba escuchar: crecieron un 3% interanual en unidades en la ciudad de Córdoba. Así lo reveló el Observatorio Comercial de la Navidad 2025 de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), el primer informe que refleja el desempeño específico de Córdoba Capital en esta fecha clave.

El relevamiento, realizado en corredores comerciales y shoppings, mostró que el repunte estuvo impulsado principalmente por el área central, donde tuvo un rol destacado la acción “El Centro está de Fiesta”. La iniciativa combinó sorteos, descuentos, cuotas sin interés y opciones de financiación, y fue articulada entre la Cámara de Comercio, el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Córdoba, Lotería de Córdoba y Bancor.

Pese al crecimiento en las ventas, el informe advierte que la rentabilidad cayó un 1% respecto de la Navidad anterior, un dato que vuelve a poner en evidencia la tensión entre volumen de ventas y márgenes en un contexto de costos elevados y consumo aún selectivo.

Buenos resultados con acciones de promoción

En cuanto a las expectativas, el 45% de los comerciantes consultados aseguró haber alcanzado los niveles de ventas que había previsto para esta época del año, mientras que el resto se repartió entre resultados por debajo y por encima de lo esperado.

“El resultado es fruto de un gran esfuerzo y del trabajo mancomunado entre el sector público y privado. Se lograron números positivos y se fortaleció la actividad comercial en una fecha clave”, señaló Sebastián Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba.

El ticket promedio se ubicó en $120.400, con una clara preferencia por el pago con tarjeta de crédito, que se consolidó como el medio más utilizado. En segundo lugar quedaron las billeteras virtuales, seguidas por la tarjeta de débito, mientras que el efectivo fue el método menos elegido.

Por rubros, los mejores desempeños se registraron en indumentaria y calzado, marroquinería, perfumería, artículos deportivos, electrónica e informática, sectores tradicionalmente asociados al consumo navideño.

El dato del 3% aparece así como una señal moderadamente optimista para el comercio cordobés: no alcanza para cantar victoria, pero sí para confirmar que, al menos en Navidad, el consumo dio un respiro.