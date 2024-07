Agost Carreño: “Las discusiones nacionales no van a arrastrar al PRO en Córdoba”

El presidente del PRO Córdoba, Oscar Agost Carreño, sostuvo que “todo lo que pasa en Buenos Aires tiene repercusión en Córdoba”, pero consideró que la “pelea” entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich “no va a arrastrar al partido en Córdoba”.

El diputado nacional no le quiere bajar el precio a lo que sucedió el jueves en la Asamblea del PRO, pero prefiere ser cauteloso respecto a cómo termina decantando la situación, “más allá de las lógicas lecturas que se pueden hacer sobre quién ganó, quién perdió y quién tiene más influencia. En definitiva, es algo que tiene que ver la con la relación a futuro con Milei y no tanto con la del PRO con sus socios en las provincias”.



En ese sentido, el diputado nacional expresó que “es un error mostrar que en un partido hay peleas, no es lo que la gente quiere ver”, en relación a las fuertes discusiones que se produjeron el jueves cuando se realizó la Asamblea del partido amarillo, donde se terminó desplazando a Patricia Bullrich de la presidencia de la misma y nombrando en su lugar a Martín Yeza y a Adela Arning, la intendenta de Mendiolaza, como vicepresidenta.

“Mauricio Macri tomó una decisión, se involucró personalmente en que Patricia no presida la Asamblea producto de la realidad de Buenos Aires. Dicho esto, creo que se adelantó una discusión de futuro que tiene que ver con el futuro del PRO respecto si debe aliarse establemente y gratuitamente con Milei, sin un acuerdo, o lo que Mauricio propone que es un acuerdo entre partidos sin fusión para sacar juntos a la Argentina adelante pero con agenda propia de ambos espacios”, precisó Agost Carreño.

Para el presidente del PRO Córdoba, “Macri no quiso echar del partido a Bullrich, sino que en la discusión quede claro que no hay una fusión con La Libertad Avanza, por el contrario, mostrar que el PRO tiene vida propia, libertad y Mauricio es la persona con más entidad de nuestro partido para manejar ese nuevo proceso”.

La intendenta de Mendiolaza, Adela Arning fue designada vicepresidente de la Asamblea del PRO



En cuanto a cómo puede continuar la disputa entre el expresidente y la actual ministra de Milei en las provincias, Agost Carreño trató de minimizar las consecuencias. “En Córdoba, por ejemplo, trabajamos muy bien con la gente de Patricia. Los partidos son autónomos y no veo ánimo de Mauricio de intervenir en ninguna provincia. Puede haber más y menos empoderados desde Córdoba en el partido nacional, pero no mucho más. Tenemos vida propia con importantes dirigentes. Hay localidades en las que se trabaja muy bien con el radicalismo y el juecismo y no veo que eso vaya a cambiar”.