El escenario electoral 2025, con los libertarios arriba y un fuerte derrumbe de Juntos por el Cambio

La Libertad Avanza (LLA) mantiene en Córdoba prácticamente el mismo porcentaje de votos que logró Javier Milei en la primera vuelta de las elecciones del año pasado. Los resultados surgen de un estudio de opinión pública de Pulso Social donde se analiza el escenario electoral de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Por el contrario, Juntos por el Cambio (JxC) cae al cuarto lugar.

“El año que viene hay elecciones legislativas en todo el país. Usted ¿A cuál de los siguientes espacios políticos apoyaría si les elecciones fueran hoy?”, es la pregunta de Pulso Social. El 34% de los encuestados aseguró que votaría a candidatos de Milei y LLA, mientras que en el segundo lugar se ubican quienes lo harían por candidatos de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, con el 24%.

En tanto, en tercer lugar surgen los candidatos del “peronismo nacional” (Frente de Todos-Unión por la Patria), con el 16% y en el cuarto lugar queda relegado Juntos por el Cambio, con el 11% de las preferencias. Un 15% respondió no saber a quién votar o no contestó.

En comparación con las elecciones del 2023, el porcentaje que logra La Libertad Avanza es prácticamente el mismo que alcanzó Javier Milei en su llegada a la Casa Rosada (33,58% de los votos), en tanto que el “cordobesismo” resigna unos 5 puntos respecto a la elección que llevó como candidato a Juan Schiaretti (28,98% en el 2023).

Por su parte, candidatos del peronismo nacional muestran un repunte de unos 3 puntos, ya que en las elecciones del año pasado Sergio Massa logró el 13,42%. El bajón más pronunciado lo registra Juntos por el Cambio, ya que la candidata a presidenta Patricia Bullrich alcanzó el 22,63% de los votos y ahora tiene una intención de voto del 11%.

Parte de las explicaciones del escenario electoral del estudio de Pulso Social se pueden encontrar en la pregunta respecto a si votaría a favor o en contra del gobierno de Milei. Dos datos llaman la atención en los resultados: de los votantes de Milei, el 83,5% lo volvería a hacer, pero un 11,6% lo haría en contra. El otro punto para destacar es que de los votantes de Bullrich, el 73,9% votaría a favor del gobierno de Milei, lo que expresa claramente un corrimiento de los votos de JxC hacia LLA.

Respecto a los votantes de Schiaretti, el 25% de quienes lo votaron en 2023 apoyarían a los candidatos de Milei el año próximo y un 50% no lo haría. El 25% restante respondió no saber a quién votar o no contestó.