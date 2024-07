Eliminación de las PASO: Pichetto se pronunció a favor, pero el Gobierno la tiene complicada

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, ratificó este jueves su apoyo a la propuesta del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque el panorama dentro de su bloque es bastante adverso al avance de esa iniciativa.

“Es uno de los objetivos que estaban planteados en el enunciado del Pacto de Mayo, que después se sacó. Pero bueno, el gobierno tiene interés en analizar el tema de las PASO. A mí me parece interesante ese tema" señaló el rionegrino.

"Personalmente creo que habría que dejarla sin efecto”, consideró Pichetto durante una actividad en la Cámara baja organizada por el Partido Demócrata Cristiano y el diputado de esa fuerza Juan Brügge (Hacemos Coalición Federal).

No obstante, el referente de HCF habló a título personal ya que la mayoría de los integrantes del bloque que coordina están en contra.

Para empezar, dentro de esa bancada variopinta, que incluye a ex PRO, peronistas cordobeses, y socialistas, entre otros, está uno de los coautores intelectuales de las PASO -creadas en 2009 y aplicadas por primera vez en 2011- como Florencio Randazzo.

Fuentes de Hacemos revelaron que tanto Emilio Monzó como Nicolás Massot, quienes trabajan en tándem y tienen voz de mando dentro del bloque, discrepan con Pichetto y a lo sumo están abiertos a discutir la obligatoriedad del voto en las primarias.

También estos dos ex PRO de alto perfil estarían de acuerdo con que en aquellos distritos en los que no haya competencia interna dentro de los partidos, las PASO no se hagan.

El problema es que la reforma que está pensando el Gobierno es de máxima y apunta a la erradicación total de las PASO como herramienta para la selección de candidaturas al interior de las alianzas electorales.

En el socialismo tampoco quieren saber nada con esta idea. Así lo confirmó el diputado nacional Esteban Paulón en diálogo con Noticias Argentinas, quien respondió a título personal y de su compañera Mónica Fein.

“Nosotros no estamos a favor de eliminar las PASO. Creemos que si se avanza en el sistema de boleta única papel se reducen muchísimo los costos y no hace falta eliminar las PASO, que por otra parte es un mecanismo que permite a las minorías en los partidos políticos tener representación que de lo contrario muchas veces les es negada”, fundamentó el santafesino.

En declaraciones a Noticias Argentinas, el propio Brügge indicó que aún no tiene una posición tomada aunque reconoció que el sistema de las PASO, “tal como fue creado, no dio los resultados esperados”.

Aunque aclaró que eso no significa que haya que “necesariamente avanzar en la eliminación” dado que se podría explorar caminos de mejoramiento de lo existente, como circunscribir las PASO a las fuerzas políticas o a los distritos que tienen competencia interna.

“Lo voy a analizar. Eliminar un instrumento que costó mucho análisis y estudio no se puede hacer de un día para el otro. No sirve en Argentina ir por blanco o negro”, reflexionó el demócrata cristiano cordobés.

El resto de los cordobeses de Hacemos no sentaron posición, pero pesa el dato político de que en la provincia mediterránea nunca se utilizó el sistema de primarias abiertas.

Producto de las resistencias de los bloques dialoguistas a la supresión de las PASO, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, puso en pausa el envío de la reforma política al Congreso, pese a que ya la tenía complicada.

La UCR y el PRO en contra de eliminar las PASO

En la UCR, la gran mayoría de los diputados, sino todos, están en contra. Así lo confirmaron a Noticias Argentinas fuentes muy cercanas a Rodrigo de Loredo, el jefe de bloque. Curiosamente, diputados radicales que responden a otras terminales políticas dentro del partido centenario (a Facundo Manes y al senador Martín Lousteau) coinciden en este tema con el cordobés.

En los primeros tanteos que inició el Gobierno con el PRO también quedó claro que en el partido que conduce Mauricio Macri y que en la Cámara de Diputados preside Cristian Ritondo no hay voluntad de acompañar.

Pese a que el ex presidente había enunciado durante su gestión sus intenciones de terminar con las PASO, nunca avanzó en ese sentido, y de hecho el partido amarillo utilizó ese mecanismo en reiteradas ocasiones, siendo el caso más emblemático la interna que Patricia Bullrich le ganó a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO presidenciales de Juntos por el Cambio.

La Coalición Cívica también resiste la idea de suprimir las primarias abiertas, aunque tiene un proyecto presentado para eliminar la obligatoriedad de las mismas.

En Unión por la Patria no hay ninguna chance de que el Gobierno ir a cazar votos. El Gobierno de Cristina Kirchner fue el que lo impulsó en su momento por lo que revertir ese camino sonaría como un desafío directo a la ex presidenta.

Y el Frente de Izquierda, si bien fue crítico cuando se impuso en 2009 el mecanismo de las PASO a instancias del Frente para la Victoria, no le votarán al Gobierno de Javier Milei una reforma política que también esconde otras intencionalidades, como eliminar el financiamiento público de los partidos políticos.

“La posición histórica de rechazo al piso proscriptivo la ratificamos, incluso tenemos proyecto presentado al respecto. Pero consideramos que lo que verdaderamente esconde el Gobierno tras estos proyectos es la eliminación del financiamiento público a las campañas para que estén 100% a merced de los aportes privados de los grandes grupos económicos”, argumentaron fuentes del FIT.

“También buscan eliminar espacios gratuitos en radio y televisión para impedir que toda la población conozca las propuestas de todos los candidatos, que también rechazamos de plano”, agregaron.

