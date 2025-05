A menos de dos semanas de las elecciones pautadas para el 18 de mayo, que determinarán la renovación de la mitad de la Legislatura porteña, el ex presidente Mauricio Macri apuntó contra drigentes con quienes compartió espacio durante muchísimos años: el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según Macri, “fracasaron como candidatos” por su vocación de poder. Y fue en “slow motion”, como él mismo definió, que respondió a las preguntas de periodistas durante un reportaje, visiblemente agotado. Previo a comenzar, explicó que “era por unas gotas” que le había suministrado su mujer, Juliana Awada, la noche anterior.

“Ellos dos, lamentablemente, coherentemente con la actitud que tuvieron, fracasaron como candidatos. Ambos tenían la elección ganada y ambos perdieron porque priorizaron la vocación de poder de ellos, su ego, en vez del proyecto”, aseguró el ex mandatario durante una entrevista con Infobae, junto a la candidata a legisladora porteña Silvia Lospennato.

“Transmitieron una feroz desesperación por el poder y un ego por delante del proyecto, y de repente apareció un señor por la banquina que nadie estaba esperando, hablando de las fuerzas del cielo, de un proyecto de país distinto y la gente me dijo: ‘Este me transmite más que el PRO’. Y eso los llevó a fracasar primero a Horacio y después a Patricia", sostuvo Macri.

Mauricio Macri, en su entrevista "slowmo"

Estas declaraciones surgen sólo horas después de que Bullrich oficializara su salida del PRO y firmara su afiliación a la Libertad Avanza. Rodríguez Larreta hizo lo propio bastante tiempo antes: dos meses antes, cuando anunció su postulación como legislador porteño para los comicios del próximo 18 de mayo y enfrentará al PRO que, actualmente, cuenta con Silvia Lospenatto a la cabeza de las candidaturas.

Sobre Larreta, el ex presidente eligió contestar a las declaraciones en las que afirmaba haberse equivocado por elegir a Jorge Macri como ministro de Gobierno durante su gestión. Al respecto, el ex mandatario señaló: “Él usa eso como un giro político para generar escucha en esta vocación. Lo que hay que repasar es que ese equipo lo armé hace muchos años y él continuó porque era parte de ese equipo. Y ese equipo hoy sigue estando mayoritariamente en la función y él fue contra su propio equipo”.

A su vez, agregó: “Ahora vos querés ir por afuera siendo funcional al kirchnerismo y a la Libertad Avanza. Es querer hacer daño. Y si vos estás haciendo daño y diciendo cosas que no son en realidad.... Se ha transformado en un tipo que en su frustración lo único que quiere hacer es dañar a la gente que trabajó con él”.

Horacio Rodríguez Larreta, en el centro de las críticas del ex mandatario

"¿Cómo va a declarar contra su equipo? Yo trabajé ocho años con él. O sea, puse el hombro para que llegue a la Jefatura de Gabinete de la Ciudad porque tenía una interna con (Gabriela) Michetti. Y esto es el final, su enojo, su frustración es ir contra el PRO por algo que él falló, porque finalmente él tuvo todas las condiciones, tuvo todo el apoyo de la de la Ciudad, Bullrich lo acusaba de haber usado hasta hasta los cafeteros de la ciudad para apoyar su campaña. ¿Y esta es tu reacción? En vez de decir “no, vengo a la interna”, que me parece totalmente válido... Bueno, volvé, hacelo", contestó Macri.

Javier Milei, también en el centro de las críticas: “El poder no es ilimitado”

Durante otro tramo de la entrevista, Macri fue consultado por el desempeño del actual jefe de Estado: “La verdad es que cuando él me habló de un proyecto de país yo me entusiasmé y después devino este proyecto de poder que no me entusiasma tanto. Estoy en una etapa de mi vida en la que no he querido ser candidato, no he querido disputar el poder. Lo que quiero es ayudar a que todos entiendan que no es fácil transformar un país que hace tantos años, décadas, que está atrapado por corporaciones cuasi mafiosas que no quieren fundamentalmente competir” precisó.

A su vez, dijo que Milei tiene una “ventaja maravillosa” con respecto a su mandato: “Yo no quiero ir a los archivos de ustedes puteándome por los aumentos de tarifas hace cuatro años. Y ahora ese aumento que yo hice en tres años, Milei lo hizo en tres meses. Y nadie dijo nada. Todos fueron calladitos a pagar la tarifa. No jodamos más con la tarifa que se nos fue a la mierda. Terminamos con Alberto Fernández por no pagar las tarifas”, disparó.

Para Macri, "no pagar las tarifas correspondientes llevaron a Alberto Fernández a la presidencia"

A su vez, destacó que el oficialismo se ve favorecido por las divisiones dentro del kirchnerismo, especialmente entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Según sostuvo, esa interna podría mejorar las chances electorales de Javier Milei a nivel nacional. También reconoció que muchos votantes del PRO que apoyaron a Milei en el balotaje de 2023 hoy están decepcionados con su estilo de gobierno.

“El poder en democracia es limitado, no se puede vivir peleando con todo el mundo a cada hora”, expresó Macri, al analizar el comportamiento del actual presidente. Señaló que esos votantes “ñoños”, como los llamó, no comprenden la constante confrontación del Gobierno, ni entienden por qué Milei se enemista incluso con economistas y periodistas afines.

