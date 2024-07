Pablo Avelluto compara a Rodríguez Larreta con Alfonsín

Después de perder las PASO ante Patricia Bullrich, el ex jefe de Gobierno porteño volverá a la arena política lanzando un nuevo espacio, el Movimiento al Desarrollo (MAD). Pablo Avelluto, uno de los impulsores de este nuevo partido, explicó que el objetivo es “construir una propuesta superadora a la propuesta anarcocapitalista” entre tradiciones “socialdemócratas, liberales no libertarias y progresistas”. Además, afirmó que el PRO “se debate entre dos maneras de acercarse a Milei: la de Mauricio Macri y la de Bullrich”. “En este contexto de polarización, la moderación es revolucionaria”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Avelluto es periodista y editor. Se desempeñó como ministro y secretario de Cultura de 2018 a 2019. Fue coordinador del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri. Actualmente, es dirigente del MAD.

¿El MAD es volver a lo que fue Cambiemos y el que ahora el PRO ya no lo es más?

Es eso y un poco más. Desde hace un tiempo venimos conversando entre dirigentes, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, y compartimos una posición muy crítica sobre el gobierno de Javier Milei. Discutimos cuál es la alternativa, en materia de pensamiento económico y social, a esta especie de exclusividad del anarcocapitalismo que se ha construido después de años de estancamiento económico en nuestro país.

Me gusta referirme al MAD como “un punto de encuentro” porque coincidimos en que las ideas del desarrollo son la alternativa a esta ola libertaria que gobierna la Argentina.

Te especializas en unir palabras. Nos preguntamos si el nombre “MAD” tiene reminiscencias del MID, espacio político de Frondizi, o si es una contestación irónica a la locura del presidente porque “mad” en inglés es “loco”...

También se puede relacionar con aquella vieja revista satírica americana que se publicaba en Argentina en español. Sin dudas, hay una larga relación biográfica de Horacio con el universo de Frondizi. El papá de Horacio fue un dirigente destacado del gobierno de Frondizi. Al mismo tiempo, su padrino de bautismo, Rogelio Frigerio, fue la mano derecha intelectual de Frondizi.

Al final de los años cincuenta, el desarrollismo en la Argentina y en América latina fue aquella idea que proponía industrializar la región. Esas ideas quedaron atrás en el tiempo, pero son una fuente de inspiración, sobre todo en relación a cuáles son los peligros de esta propuesta de destrucción del Estado que lleva adelante Milei. Nosotros creemos en la cooperación entre el Estado y el sector privado, y dejar al sector privado sin Estado implica una sociedad con más pobreza y exclusión. El desarrollismo planteaba la idea de una Argentina más moderna y basada en una fuerte política de industrialización. Hoy, esas ideas las han llevado a cabo en los países a los que nos gustaría parecernos, particularmente los europeos.

Veo al MAD como un punto de encuentro entre raíces socialdemócratas, tradiciones liberales no libertarias y tradiciones progresistas.

Alejandro Gomel: Dentro de este nuevo espacio, ¿existe la posibilidad de tener alianzas con aparte del peronismo o del radicalismo?

Creo que todos los partidos políticos están atravesando una fuerte crisis ante la irrupción de Milei, como el PRO, el radicalismo o el peronismo. El MAD, en ese sentido, es un espacio de conversación y diálogo. Creo que las ideas del desarrollo están presentes en la tradición peronista, en la radical, en la socialista y en la progresista. Estas ideas van más allá de los posicionamientos partidarios, y por eso el nombre incluye la palabra “movimiento”: es una corriente de ideas que atraviesa los límites de los partidos y en una época en la que las estructuras partidarias están en una fuerte crisis.

A partir del respeto por el lugar del que cada uno viene, hay una invitación a sumar posiciones que compartan la idea de que la Argentina va a salir adelante a través de un proceso de desarrollo y la construcción de un programa nacional que supere los límites partidarios.

A.G: ¿Con quién hay diálogo concreto para avanzar?

No hay una lista con nombre y apellido, requiere mucha audacia el poder encontrar puntos de contacto. No nos importa de dónde viene cada uno, en tanto comparta cuestiones que nos parecen importantes como el respeto a la institucionalidad democrática, a la tradición republicana, al disenso y a la diferencia. Por otro lado, compartir el ideal de mercado y Estado juntos. Obviamente, no aquel Estado que supimos construir, sino uno más moderno y contemporáneo. También es necesario aprender de muchas lecciones del pasado, como entender la importancia del equilibrio fiscal y de las políticas que no generen inflación ni pobreza.

Elizabeth Peger: ¿Cómo amalgama el nacimiento de este movimiento con la situación interna del PRO que conduce Patricia Bullrich?

Son situaciones muy diferentes. El PRO entró en una crisis muy profunda a partir de la interna entre Horacio y Patricia Bullrich, que generó un nivel de conflictividad que terminó haciendo que parezca una disputa entre dos posiciones ideológicas diferentes.

El partido como tal se debate entre dos maneras de acercarse a Milei: la de Mauricio Macri y la de Bullrich. Después estamos aquellos que no compartimos nada con el gobierno de Milei y creemos que lo importante es construir una propuesta superadora a la anarcocapitalista. Hasta ahora, este proyecto no ha dado buenos resultados en la Argentina y no ha sido aplicado en ningún otro lugar del mundo.

Lo que vaya a hacer el PRO es una pregunta que para mí no tiene respuesta pero tampoco tiene mayor interés. Dentro del partido hay gente que a lo largo de los años se fue sumando y coincide en esta distancia frente al proyecto de Milei, que no es el que encaró Cambiemos en 2015.

Claudio Mardones: Mañana vuelve Mauricio Macri, en un acto de relanzamiento, al gobierno porteño. ¿Qué ve en esta etapa del PRO en la Ciudad de Buenos Aires?

La gestión de la Ciudad la evalúan los porteños. Mi visión es que, sin dudas, cambió aquel ritmo que marcaron las gestiones de Macri y de Larreta, centrado en elementos que hoy son cuestionados por el gobierno nacional, como la obra pública. Basta pensar en la enorme transformación de la Ciudad en estos últimos 16 años. Hoy, esas ideas que llevaron al desarrollo de la Ciudad, como los distritos temáticos, no están en las prioridades del gobierno nacional. Esto también implica un reposicionamiento para el Gobierno de la Ciudad.

Ojalá se mantenga ese espíritu original del PRO en la gestión, que para muchos era una crítica. Estará en las autoridades actuales lograr mantener esos valores que supo tener el PRO y que fueron los que permitieron tener la conducción política de la Ciudad de Buenos Aires.

CM: No solo Juntos por el Cambio, sino también el PRO, han afrontado una fuga de votos que finalmente corporizó a La Libertad Avanza.

Ahí hay algo que para mí es muy importante, que son las convicciones, más allá de donde vayan los votantes. Recuerdo un episodio de la historia argentina, cuando en 1982 Galtieri acababa de desembarcar en las Islas Malvinas e invitó a la casta de ese momento a Puerto Argentino a acompañar la jura del gobernador de las islas, el Gral. Menéndez. Hubo un hombre que no fue porque no estaba de acuerdo con la Guerra de Malvinas. Ese hombre era Raúl Alfonsín, y un año y medio después se convirtió en presidente.

Permanecer aferrado a las convicciones es más importante que permanecer aferrado a las encuestas. Los argentinos han tenido razones para votar a Milei y no soy yo quién para juzgarlos, pero eso no significa que debamos modificar nuestros valores. En este contexto de polarización, la moderación es revolucionaria, aún cuando no sea visto como el valor más importante. El tipo de política que a mí me interesa tiene que ver con cumplir a partir de lo que uno cree. Cuando uno se empieza a alejar, se vuelve irrelevante.

¿Marcos Peña y Jaime Duran Barba formarán parte del MAD?

En el caso de Marcos, él está alejado de la política. Tengo una relación personal con ambos pero hasta ahora, no forman parte de este espacio.

