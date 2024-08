Día 235: Macri, Milei, el león y el gato: ¿Quién será el rey?

“Hoy hay un acto en la Boca del PRO, en el que el ex presidente Mauricio Macri relanzará su partido para tener candidaturas propias de cara a las próximas elecciones. Estas candidaturas están pensadas, por ahora, en función del espacio que va del centro a la derecha y que incluiría eventualmente a La Libertad Avanza: lo que está por dirimir es si ese 54% que votó a Javier Milei en el balotaje de 2023 estará unido o no en 2025 y también en 2027”, detalló Jorge Fontevecchia en el inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 1 de agosto.

Se supo que el ex presidente Macri se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Hay trascendidos que indican que, además de pedirle que lo ayude con la causa del Correo, en la cuál está implicado, intentaron ponerse de acuerdo de cara a los criterios de armado de las listas. Según se supo, Macri y Milei no pudieron acordar, pero es probable que existan listas comunes en algunos distritos.

La relación entre ambos políticos está signada por los acuerdos y los desacuerdos. Por ejemplo, Milei confesó haberlo votado y luego haberse arrepentido. “Es que cuando lo escuchabas a Macri te llegaba a convencer”, explicó en Sobredosis de TV, en marzo del 2022.

Milei y Macri conversaron cara a cara en la Quinta de Olivos previo al acto del PRO en La Boca

Más tarde, luego del debate con Sergio Massa previo a las elecciones del 2023, reconoció haber tomado los consejos del ex presidente para no distraerse en el debate ante el candidato del Frente de Todos: “Todo el tema de la tos lo resolví exitosamente, esto lo saqué de una experiencia que me contó que vivió Macri en la Asamblea Legislativa, cuando todos estaban gritando”, detalló.

Pero la experiencia demostró que el actual presidente no tomó todos los consejos de Macri. El ingreso de Patricia Bullrich y de Luis Petri al gabinete parecen responder a decisiones personales y el entorno del ex presidente dejó saber su disgusto en más de una oportunidad por errores en la gestión. Un elemento que quizás describa parte del vínculo es el nombre por el que ambos dirigentes suelen referirse a Karina Milei. Mientras que para el primer mandatario ella es “El Jefe”, para Macri se trataría de “la tarotista”.

El “sí, pero” de Macri: entre el apoyo y la diferenciación

El motivo formal para la convocatoria del acto en la Boca, en el que participarán intendentes, gobernadores y se esperan más de mil invitados, es la asunción del ex mandatario como presidente del PRO. Sin embargo, su motivación real es la diferenciación de los libertarios. Hay quienes anticipan que el discurso de Macri, eje central del acto, será un gran “sí, pero”. Es decir, “sí, estamos con este Gobierno, pero nos diferencian estas cosas. Somos algo distinto”.

Santiago Caputo rompió el silencio: tomó distancia de las polémicas de la SIDE y elogió a Macri

De esta manera, Macri retoma el control del partido y continúa la escenificación de su interna política con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el distanciamiento, aparentemente definitivo, con Horacio Rodríguez Larreta. La ex presidenta del PRO considera que el partido debe ser totalmente oficialista y no debe concentrarse en las diferencias que lo separan del Gobierno.

Bullrich también dijo que “no necesita irse del PRO” y que entiende que de persistir las diferencias “las cosas se arreglarán con los votos, como sucedió con Larreta”, mostrando confianza de cara a un eventual duelo contra Macri. Habrá que ver cómo responde el ex presidente a este desafío de la ministra de Seguridad o si le responde en su discurso durante el acto.

Los inicios de Macri en la política: de Boca para el mundo

Vamos a hacer un repaso de la historia de Macri como animal político. El pasaje del empresario que llegó desde afuera de la arena política y terminó volviéndose uno de los dirigentes más importantes del país. Antes de su paso por la política partidaria, por así decirlo, tuvo un exitoso paso como presidente de Boca.

Del crepúsculo al sarcófago: Massa, Cristina y Macri se nutren de la sangre de Milei

Hay un recordado episodio en donde Macri le dice al ex DT Carlos Bianchi lo que tiene que decir, antes de que éste se aleje del club. “Tenés que decir que querés dar por terminado el ciclo”, lo interrumpió en esa ocasión justo antes de que el entrenador se levantara y se vaya de la conferencia con claros signos de fastidio.

En ese momento se muestra algo de la personalidad de Macri. Vale recordar que Bianchi en esa época venía de ganar todo y era el director técnico estrella del momento a nivel mundial. Sin embargo, Macri tuvo el tupé de, en una conferencia de prensa delante de todo el mundo, decirle lo que tenía que decir.

El especial vínculo con su padre, Franco Macri

Hay quienes dicen que Macri sufrió mucho la falta del reconocimiento de su padre, el empresario Franco Macri. Una mirada psicologista de la carrera de Mauricio Macri podría verse como una eterna pelea con las expectativas y desafíos que Franco ponía por encima de su hijo. De hecho, es conocida la entrevista en la que Franco, consultado por un periodista, dijo que entre su hijo y los Kirchner, prefería a estos últimos.

Macri lo hubiera hecho mejor pero prefirieron a Milei

Tal vez es esta peculiaridad en su psicología, la de haberse enfrentado a una padre terrible, como dicen las conceptualizaciones psicoanalíticas, son las que lo hayan llevado a adquirir la implacabilidad que para el periodista y escritor Jorge Asis lo convirtieron en un “Ángel Exterminador".

En el 2017, Asís explicó la razón de ese apodo: “Lo veo con el viento de cola de la política a su favor, es el político que de la no política que más evolucionó. Yo suelo llamarlo el Ángel Exterminador, porque casi todos los que se enfrentaron con él, fueron exterminados”, indicó el escritor.

La creación del PRO y su bastión en la Ciudad

Retomando la carrera de Macri, en 2003 disputó la carrera para jefe de Gobierno porteño y esas elecciones las perdió con el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Anibal Ibarra. En un debate entre ellos dos y Patrica Bullrich, hubo varios cruces en donde la actual ministra de Seguridad llamó “corrupto” al líder del PRO. Esto podría ser un anticipo de lo que puede suceder en una nueva competencia entre Bullrich y Macri,

En la campaña del 2007, en la que Macri sí ganó la jefatura de Gobierno porteño, se volvió histórica la frase "Va a estar bueno Buenos Aires” como slogan de su spot de campaña junto a Gabriela Michetti. Durante toda esta época política de Macri, que podría durar hasta bien entrado el gobierno de Cambiemos, se ve un discurso que parece desideologizado, ligado completamente a la gestión, a la eficiencia, al hacer.

De la “gestión municipal” a la derecha radical

Ese perfil de gestión municipal, por así decirlo, lo acompañó hasta la Casa Rosada. Luego, el progreso del perfil más de derecha de Macri se empezó a abrir paso. En el discurso de campaña del 2015, el ex presidente se mostró junto a Hugo Moyano, quien se había alejado de Cristina Kirchner. “La paritaria es un instrumento que tenemos que cuidar porque ha dignificado los derechos de los trabajadores”, sostuvo Macri aquella vez.

Mauricio Macri y la búsqueda de la reconfiguración del PRO.

Si bien Mauricio Macri no se caracteriza por ser un gran orador o polemista, tuvo una destacada intervención en el debate presidencial contra Daniel Scioli en 2015: “Daniel, ¿en qué te han transformado? Parecés un panelista de 6,7,8”.

Nueve años después, Daniel Scioli es un funcionario del gobierno de Milei, y es Macri el que intenta diferenciarse. En esa campaña, el kirchnerismo presentaba al balotaje como si fuese una disyuntiva entre dos modelos opuestos. Tal vez, esta liquidez de las posiciones políticas de los dirigentes colabore con el descreimiento que buena parte de la población tiene con los políticos, y se haya optado por alguien que se percibe de fuertes convicciones, como Javier Milei.

Durante el acto de su asunción presidencial, Macri afirmó que quería conseguir un país en donde “cada día haya más igualdad de oportunidades, en el que no haya argentinos que pasen hambre, en el que todos tengamos la libertad de elegir dónde vivir y desarrollar nuestros sueños”. Los objetivos que remarcó en 2015 fueron pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Evidentemente, no se cumplió este programa durante el Gobierno del ex presidente.

Un momento bisagra de su mandato fue cuando Macri anunció la vuelta del FMI al país: “Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia”, argumentó. Y agregó: “Cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos”.

La pérdida electoral y el renacer de Macri

La derrota de Macri con Alberto Fernández tuvo sus bemoles. Por un lado, el ex mandatario se fue con el 41% de los votos, y por el otro, fue derrotado, pero logró realizar importantes movilizaciones y mostró a multitudes acercándose a sus ideas más radicalizadas.

Se podría decir que el Macri de derecha, el Macri “halcón”, como se dijo en su momento a los dirigentes del PRO que se diferenciaban de las “palomas” de Horacio Rodríguez Larreta, se consolidó en la derrota electoral de Alberto Fernández, en ese tramo final de la campaña de octubre. Allí logró subir varios puntos y consolidó una fuerte oferta de derecha.

En plena interna con Bullrich, Mauricio Macri reunió a la plana mayor del PRO y prepara un acto

Macri especuló volver a ser candidato en las últimas elecciones, pero según trascendidos no contaba con los números aptos en las encuestas. Por eso decidió hacer un renunciamiento a la candidatura y apoyar a Patricia Bullrich, aunque nunca dejó de mirar a Milei. En Juntos por el Cambio se lo acusó de “jugar a dos bandas”, como quien dice. Luego fue quien tomó la decisión de apoyar a Milei y que haya dirigentes del PRO que ocupen lugares en el Gobierno.

A fines del 2023, Macri hizo un balance de su gobierno y mostró las perspectivas que tenía con la gestión de Milei. “Nuestro Gobierno fue un prólogo del cambio". A su vez, recordó que durante su mandato, presentaron una agenda de cambios y emitieron un DNU que buscaba implementar reformas, pero fue criticado y dividido en tres leyes que fueron aprobadas con cambios significativos. “Lo aprobaron raquítico, le sacaron lo más sustancial a cada proyecto de ley”, señaló.

El “prólogo del cambio” de Macri: ¿epílogo o continuidad?

Poco se conoce de Macri, su cercanía al budismo tibetano. En diferentes notas se informó que el expresidente practicaba meditación con una armonizadora que lo introdujo en las enseñanzas del budismo tibetano. En esta rama del budismo hay un concepto que se llama “surgimiento dependiente”, en el que se explica que todo fenómeno existe por ley de causa y efecto a causa de otro anterior. Todo se encadena de una manera causal y perfecta. Todo existe porque existe algo antes y todos los fenómenos actuales condicionan los futuros.

Macri y Milei, signados por una relación llena de vaivenes políticos.

¿Esta idea lo hará creer padre de la gestión libertaria? ¿Considerará que el fenómeno de Javier Milei es en realidad un efecto de su carrera como político? Por lo pronto, si en el 2023 dijo que su gobierno fue el “prólogo del cambio”, parece que en la actualidad, busca un epílogo, porque no considera que Javier Milei pueda concluir el libro que él empezó a escribir.

Hay un off que, al comienzo del gobierno de Milei, se le adjudicó a Ritondo, y en otras ocasiones al propio Macri. La frase decía algo como “si al Gobierno le va bien, el PRO se transforma en la Ucede de Milei, (en relación al partido liberal que fue prácticamente absorbido en su totalidad por el menemismo) y si le va mal se hunde con los libertarios”. Es como si Macri nunca hubiese olvidado este off, y ahora ensaya un intento de alquimia política, en ese difícil equilibrio del “sí, pero”, para sortear ese destino trágico para su partido.

Macri en el centro político: nuevos actores y estrategias

Por otro lado, el dirigente social y político Juan Grabois aseguró que tiene información de una conspiración contra Milei que estaría organizándose entre Macri y la vicepresidente, Victoria Villarruel. Según el referente de Patria Grande, el ex presidente y Villarruel dan por descontado que los problemas económicos y sociales del Gobierno se tornarán en una crisis de la que el Presidente no logrará reponerse. De esta manera, los presuntos conspiradores, según Grabois, preparan un recambio de poder, con una opción políticamente menos extravagante que la de un anarcocapitalista al frente de la Casa Rosada.

Nuevo secretario general del PRO: "Si Macri hubiera sido candidato, Milei no sería presidente"

Son todas hipótesis de desarrollo que por ahora habrá que cotejar con la evolución de los acontecimientos. Por lo pronto lo concreto es que Macri vuelve a ocupar el centro político y apuesta para ser uno de los actores de primera línea de la política nacional. En ese sentido, en el PRO hay una nueva camada de jóvenes dirigentes, del cual Facundo Perez Carletti es una interesante muestra, siendo el nuevo secretario general del PRO: “Si Mauricio se hubiese presentado como candidato en 2023, Milei no sería el presidente”, sentenció el dirigente.

La tesis contrafáctica es que si Macri ganó las internas partidarias a Patricia Bullrich, quien a su vez había ganado las internas a Horacio Rodríguez Larreta, se puede inferir que el ex mandatario también habría ganado a Rodríguez Larreta. De esta manera, habría ido al balotaje y le hubiera ganado a Milei, quien reconoce una simpatía por Macri.

De hecho, muchos analistas consideran que el error de Rodríguez Larreta fue pensar que tenía que competir contra Macri y no pactar, lo que llevó a este último a enojarse y promover la candidatura de Patricia Bullrich. Ahora, la ministra de Seguridad amenaza con competir contra Macri en una interna. Sin embargo, la verdadera competencia de Macri no es ni con Bullrich ni con Larreta, sino contra Javier Milei.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Grimoldhi

