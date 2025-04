Uber: qué dijo la empresa tras el fallo del TSJ que autoriza su funcionamiento en Córdoba

Uber calificó como "muy positivo" el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que autorizó "con carácter excepcional y provisorio" el funcionamiento de esa plataforma de viajes en la ciudad de Córdoba.

"Todavía estamos viendo todo lo que se explica en la resolución, pero diría que el titular es muy positivo. Ante la falta de regulación de la Municipalidad durante estos cuatro años, lo que hace la Justicia es sentar las bases para que quienes manejan con la plataforma de Uber tengan un permiso", explicó Juan Labaqui, titular de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur.

Requisitos

"Cada ciudad tiene una regulación distinta. Hay ciudades que tienen algunas de la que se mencionan (en la sentencia), hay otras que tienen otras. Hay cosas que ya están, por ejemplo, cuándo se habla de seguros existe una regulación de seguros para todo lo que es plataforma a nivel nacional. Uber tiene la misma cobertura en todo el país en todos los viajes y la ha tenido siempre con lo cual esto no sería un tema", sostuvo en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló al referirse a la cuestión impositiva que "en Córdoba ya existe a nivel provincial un tributo para servicios de plataformas digitales que se brindan desde el exterior" por lo que a su criterio "eso ya está cubierto".

Labaqui aseguró que el certificado de antecedentes penales "ya está", aunque aclaró "ese es un trámite personal e intransferible". "Yo no puedo sacarte tu registro de antecedentes penales, me lo tenés que traer vos", enfatizó.

Taxistas

El gerente de Comunicaciones informó que "los taxistas hoy son parte de la aplicación de Uber, en Córdoba sobre todo" y que la capital cordobesa "es de las principales ciudades en término de cantidad de taxistas registrados en la aplicación".

En este aspecto consideró que no deben pedirse los mismos requisitos a los conductores de Uber que a los taxistas y remiseros. "La persona que decide manejar con Uber no está eligiendo una actividad principal como lo es el taxista", afirmó.

Y luego ejemplificó: "Siete de 10 personas que manejan con Uber, manejan menos de 20 horas a la semana. Si vos ponés la misma exigencia que la de alguien que tiene manifiesta actividad principal, no es lo mismo, eso no es equiparar la cancha. Ese tipo de cosas. sí hay que revisar porque vos no podés poner en igualdad lo que no es igual".

Controles de ITV

Al ser consultado sobre los controles de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) cada cuatro meses, uno de los requisitos establecidos por el fallo del TSJ, respondió: "El control del auto en Uber se hace viaje a viaje porque vos usuario en el momento que te bajás del auto, si vos considerás que no está en condiciones, lo marcás y entonces la plataforma puede entrar en acción para que eso se solucione. Si yo te digo que controles algo cada cuatro meses y al día siguiente se rompe, van a pasar 3 meses y 29 días antes que lo arregles. Esto en cambio es viaje a viaje. Si un usuario dice ´no tiene cinturón de seguridad´ automáticamente se puede entrar a tomar una medida. Está chocado, no tiene el vidrio, maneja mal. En la plataforma se puede chequear todos los días”.

Parque automotor

Labaqui opinó también sobre la antigüedad menor a 10 años establecida para los vehículos de la plataforma por la sentencia del máximo tribunal cordobés. "El parque automotor argentino tiene mucho más en promedio de 10 años de antigüedad, está exigiendo algo que el parque no refleja. El parque automotor argentino por las razones que sean en promedio es más alto, todas las exigencias de antigüedad donde existen se van aplazando. Hay que hacer ese tipo de reconocimiento ahora pero es lo que falta", indicó.

Ploteo

"No recuerdo en Argentina un indicativo o algún sticker identificador. Pero por ejemplo en Maldonado existe y es un sticker muy pequeño, es una oblea. El usuario tiene el modelo del auto, la chapa, el nombre del conductor y le puede agregar un código pin que es único y sólo lo conoce el usuario antes de empezar el viaje. Soluciones de seguridad hay mucho mejores y mucho más avanzadas que un sticker", concluyó sobre otro de los requisitos mencionados en la sentencia del TSJ.