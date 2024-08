La OEA rechazó el pedido de "transparencia" en las elecciones de Venezuela y Milei apuntó contra Brasil, Colombia y México

La Organización de Estados Americanos (OEA) fracasó en lograr una resolución que le pedía "transparencia" al gobierno de Nicolás Maduro por la demora en entregar las actas de las elecciones en Venezuela y las acusaciones de fraude. Esto generó el enojo de Javier Milei contra los países que se abstuvieron en la votación, como Brasil, Colombia y México, por lo que no llegaron a obtener los 18 votos necesarios para aprobar la propuesta.

"OTRA VEZ Y VAN… Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados… Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado…", expresó Milei en redes sociales.

Cierre de la embajada en Venezuela: Brasil aceptó representar los intereses de Argentina en Caracas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En esa línea, el jefe de Estado afirmó: "En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos".

Protestas en Venezuela.

La OEA rechazó un proyecto de resolución que pedía al Gobierno de Maduro que publicara las actas electorales

El Presidente se manifestó de esa manera luego de que la OEA rechazó un proyecto de resolución que pedía al Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) que publicara las actas electorales de los comicios del domingo último.

La votación fue 17 votos a favor, cero en contra, 11 abstenciones y 5 ausencias. Entre los que se inclinaron a favor estuvieron Argentina y Chile, mientras que entre los que se abstuvieron de votar figuraron Brasil, Bolivia y Colombia. Se necesitaban 18 votos a favor para aprobar la medida.

Los 17 países que votaron a favor de la resolución del Consejo Permanente fueron: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Y las 11 abstenciones fueron Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Dominica, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía.

México destaca entre los países que no acudieron a la cita.

"No puede ser considerada democrática": duro comunicado del Centro Carter sobre las elecciones en Venezuela

La reunión comenzó con más de dos horas y media de retraso por desencuentros sobre una frase del borrador de resolución, lamentó el presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders, sin dar detalles.

La propuesta de texto exigía, entre otras cosas, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "publicara inmediatamente los resultados de las presidenciales a nivel de cada centro de votación" así como "una verificación integral de los resultados en presencia de observadores internacionales para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad" de los comicios.

En ese marco, la canciller Diana Mondino le pidió a organización internacional "no ser cómplices del fraude, que la región no sea indiferente a la voluntad popular del domingo último" y que "no se mantenga la farsa" que atribuyó a la victoria de Maduro.

Protestas en Venezuela.

Los cancilleres de varios de los países a favor de la resolución del Consejo Permanente lamentaron que no se hubiera aprobado.

El ministro de Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, fue quien se mostró más indignado por esta votación durante un largo discurso donde atacó a quienes se abstuvieron.

"Después nos preguntamos por qué nuestros ciudadanos, y especialmente nuestros jóvenes, no nos creen a los políticos", dijo. "Todos aquí presentes, incluidos los ausentes y los que se han abstenido, votaron a favor de la Carta Democrática (de la OEA), instrumento pensado para abortar los regímenes que se quieren perpetuar en el poder", recordó.

Su homólogo uruguayo, Omar Paganini, coincidió en criticar el resultado de la votación en la OEA.

"No comprendemos cómo no hay acuerdo sobre una resolución tan clara, sobre temas tan básicos (...) Este organismo debería irse hoy muy avergonzado", declaró.

ED