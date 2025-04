En medio de los cruces entre Milei y Macri, el Gobierno ratifica condiciones para acordar con el PRO

Mientras Javier Milei y Mauricio Macri intercambian reproches en cada entrevista que dan, la Casa Rosada se encarga de establecer y de ratificar qué bases y condiciones debe tener el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Hay una premisa neurálgica: no hay chances de conformar un frente partidario.

Desde que el ex mandatario dijo que su fuerza política estaba abierta a negociar un entendimiento de cara a las elecciones, en los pasillos de Balcarce 50 dejaron en claro que no había chances de armar un frente, como hoy quiere Macri. Pero sí se podía discutir la incorporación de dirigentes amarillos a la fuerza violeta. Y todo bajo el nombre del espacio.

Esto significa que por lo menos en territorio bonaerense, LLA pretende arribar a los comicios con su boleta sumando a integrantes del PRO. “La lista tendrá el nombre de La Libertad Avanza”, dijeron en la Casa Rosada cuando el expresidente habló de conversación en términos electorales y lo expresaron en la tarde del martes, en medio de los cruces entre los máximos exponentes de cada fuerza, que ya no ocultan sus desacuerdos.

Según pudo saber PERFIL, no hay posibilidad de que el partido violeta desista de primera y máxima condición. Es más: dicen que hay varios dirigentes del macrismo que están dispuestos a aceptar dicha condición y no avanzar en un frente. Y lanzan un dardo para Cristian Ritondo, el titular del bloque PRO, que busca conformar una alianza: “No está en condiciones de opinar porque no renueva”, expresaron fuentes libertarias. Añaden, además, de que el encargado de garantizar la premisa es Sebastián Pareja, el principal armador libertario en territorio bonaerense, y que tiene una orden directa del Presidente.

Un dato más: con este clima pesado entre Milei y Macri, el entorno del jefe de Estado descarta que exista una cumbre en Olivos y con milanesas de por medio, como sucedió en el pasado cuando las charlas entre ambos eran habituales.

Las últimas declaraciones

El libertario lamentó la falta de un pacto en la Ciudad, cargó culpas contra Jorge Macri y apuntó que se sintió traicionado “El que decidió desdoblar y violentar la posibilidad de un acuerdo para defender el reducto fue Jorge Macri. Si lo queremos entender, lo entendemos. Si quieren, nos hacemos todos los boludos y le creemos todas las mentiras a Jorge Macri”, insistió.

También, que los primos buscan “cuidar los negocios” que tienen en la Ciudad de Buenos Aires -según la visión de Milei- y que sintió como una traición por la espalda la contratación del asesor catalán Antoní Gutiérrez-Rubí, quien trabajó con Sergio Massa en la campaña de 2023. Macri, en tanto, aseguró que “no está cerrada” la chance de un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. “Lamento porque le dicen al Presidente algo que no está sucediendo”, comentó.

En una entrevista con TN, el presidente del PRO reiteró que el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al peronismo “no está cerrado”. “Ha habido dos fotos y mucha conversación en los diarios”, planteó Macri en la noche de este lunes 14 de abril.

Macri dirigió sus críticas hacia Santiago Caputo y Karina Milei. “Hasta ahora no he escuchado, y menos a la hermana y menos al triángulo de hierro o al que sea, decir 'Queremos un acuerdo con el PRO en la provincia'”, enfatizó el exmandatario.

