Mauricio Macri volvió a tensar la relación con Javier Milei en el plano electoral. Después de que el Presidente diera por hecha una alianza electoral con dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, el exmandatario aseguró que “no está cerrada”. “Lamento porque le dicen al Presidente algo que no está sucediendo”, comentó.

En una entrevista con TN, el presidente del PRO reiteró que el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al peronismo “no está cerrado”.

“Ha habido dos fotos y mucha conversación en los diarios”, planteó Macri en la noche de este lunes 14 de abril.

Macri dirigió sus críticas hacia Santiago Caputo y Karina Milei. “Hasta ahora no he escuchado, y menos a la hermana y menos al triángulo de hierro o al que sea, decir 'Queremos un acuerdo con el PRO en la provincia'”, enfatizó el exmandatario.

Las declaraciones del ex Presidente se conocieron después de que Javier Milei brindara horas antes una entrevista a FM El Observador, donde afirmó que “la vuelta del kirchnerismo no va a pasar” en el distrito bonaerense. “En la provincia de Buenos Aires vamos juntos", subrayó el presidente de la Nación, y mencionó la última reunión entre dirigentes libertarios y referentes del PRO.

"¿Usted no vio la última foto de mi hermana, Ritondo, Santilli, Lule (Menem), (Sebastián) Pareja...? ¿Eso no muestra que tenemos una voluntad de ir a ganar la Provincia todos juntos? ¿Usted cree que la gente se sienta en esa foto de manera inocua? Estamos para ir y ganarles a los kukas en la provincia de Buenos Aires. Nuestra intención es ganarles y sacarles el bastión kirchnerista por antonomasia", insistió Milei.

Por otro lado, Macri respondió a las acusaciones de “traición por la espalda” y de “cuidar los negocios” que Milei lanzó al hablar del desdoblamiento entre las elecciones porteñas y las nacionales.

"Él dijo hoy que culpa de que la Ciudad adelantó la elección no hubo un acuerdo en la Ciudad. La Ciudad adelantó la elección el 27 de diciembre del año pasado; el 8 de enero el Presidente dijo públicamente 'quiero un acuerdo por el todo' y el 9 de enero yo saqué un comunicado diciendo 'Javier estamos listos'", recordó el líder del PRO.

Macri explicó que designó a cinco dirigentes para iniciar conversaciones sobre una agenda común y posibles reformas. "Silencio de radio. En off en la Rosada decían 'no tenemos apuro, no tenemos interés'", señaló.

"Todavía ni siquiera han aceptado que esto es un acuerdo entre partidos y tiene que haber un frente", sostuvo el expresidente y propuso una salida: que no lo llamen a él. "Con la mesa ejecutiva del PRO delegamos en (Cristian) Ritondo, (Diego) Santilli que vayan a sentarse a conversar, para ver cómo en cada distrito unimos fuerzas", agregó.

Además, Macri llamó a votar a los candidatos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. "Cuidemos lo que hemos logrado porque administrar una ciudad como Buenos Aires es muy complejo y hay que tener equipo y el único que lo tiene (...) que tiene las herramientas para solucionar estos problemas es el PRO", afirmó.

Sobre el candidato de La Libertad Avanza a la Legislatura porteña, Manuel Adorni, dijo que le gusta “mucho más como vocero” porque es “más ocurrente”. También deslizó críticas por su aparente falta de preparación. "Un candidato no es la playstation, videojuegos; hay que estudiar para ir a la Legislatura, hay que saber de la ciudad, hay que conocer".

Macri continuó sus cuestionamientos: "No veo mucha televisión, pero las cosas que vi habla de temas nacionales, no habla de temas de la ciudad. Gobernar la ciudad. el ciudadano porteño es exigente, que demanda realmente respuestas y el PRO se las ha dado", dijo.

Reafirmó la importancia de cuidar lo que el PRO logró en la Ciudad porque, según él, “destruir se destruye muy rápido cuando uno improvisa y no está preparado”. Y concluyó: “No hay ninguno que esté preparado, ni La Libertad Avanza, ni (Leandro) Santoro, ni La Cámpora idolatrando a Alberto Fernández”.

