Mauricio Macri está en aprietos. A pesar de que el expresidente aseguró que en la provincia de Buenos Aires “no hay ningún acuerdo” entre el PRO y La Libertad Avanza, solo tres de los 135 municipios se resisten al acercamiento con los libertarios. En los demás, los guiños al oficialismo son constantes, incluso por parte de pesos pesados del partido como Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y Diego Santilli. La semana que viene habrá una reunión donde se evaluará qué sucede en cada distrito, pero también se pondrá sobre la mesa un asunto crucial: si la condición de Karina Milei es dejar afuera a los Macri, ¿cómo se puede avanzar en una posible alianza?

El último cortocircuito sucedió por estos días, luego de que Ritondo, Montenegro y Santilli posaran con Karina Milei, Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem después de una reunión en Casa Rosada en la que participó el propio Javier Milei. Durante una entrevista con El Observador, el presidente insinuó que la imagen era prueba de un acuerdo cerrado: “¿Usted cree que la gente se sienta en esa foto de manera inocua? Estamos para ir y ganarle a los ‘kukas’ en la provincia de Buenos Aires”, dijo.

Macri respondió en TN y negó que el asunto estuviera cerrado. “No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Ha habido dos fotos y mucha conversación en los diarios, pero no es una conversación sobre cómo se ponen de acuerdo PRO y LLA, sino qué dirigentes del PRO van a ser candidatos de La Libertad Avanza. Hasta ahora no he escuchado al Presidente y muchos menos a la hermana y al 'Triángulo de hierro' decir queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

El “entendimiento” con el PRO sin los Macri

La velocidad de reacción de Macri -cuyas palabras fueron replicadas casi de manera textual por la vocera del gobierno porteño, Laura Alonso- puede responder a un tema que es un secreto a voces entre los dirigentes de la derecha bonaerense: el objetivo de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término es liquidar al PRO.

Entre los libertarios bonaerenses se repite que el objetivo no es buscar un acuerdo partidario con el PRO, sino en un “entendimiento” y que cualquiera se puede sumar al proyecto, “pero sin poner condiciones”. El asunto es que ese “entendimiento” no incluye a los Macri, ni a Mauricio ni a Jorge.

Los macristas -una etiqueta a la que quizás le quede poco tiempo- lo saben. Y aunque la discusión no está saldada hacia el interior del partido, cada vez son más quienes hacen públicos sus acercamientos a las fuerzas del cielo. A las fotos de los últimos días, se sumó el encuentro entre Montenegro y el referente de General Pueyrredón de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio.

En el distrito marplatense, uno de los más importantes de la provincia, el “entendimiento” es notorio. Y, aunque quienes tomaron la posta fueron Ritondo, Santilli y Montenegro, la mayoría de los dirigentes del PRO sostiene que jugar divididos en la elección es “regalarle” la provincia al peronismo. Los resultados en Santa Fe les dan la razón.

De todas formas, en la provincia no todos se expresan con el mismo tono y, mientras algunos se muestran decididos a cerrar detrás de las filas libertarias, otros prefieren esperar. “Se está avanzando y hay muchas posibilidades de confluir, tanto en la provincia como en la Nación. Aún no hay candidatos definidos ni se sabe cómo será el frente, pero se sigue avanzando en la integración”, respondieron desde un sector que mantiene la esperanza intacta, a pesar de los dichos y contradichos de Milei y Macri.

Las conversaciones están abiertas y hay charlas a diario, ya que en los 135 municipios las realidades son diferentes. En algunos, llegar a un acuerdo es más fácil que en otros. La variable que determina la negociación es qué tan fuerte está el PRO en cada lugar: “Donde estamos fuertes, tiene que ser nuestro intendente quien lidere, quien lleve la lapicera”, sostuvo una fuente amarilla.

Los últimos macristas

Que algún intendente del PRO logre agarrar la lapicera no va a significar necesariamente que los Macri lleguen a tener una influencia en el armado. Y, al menos hasta ahora, según cálculos de un sector de los dirigentes del macrismo, solo tres municipios se resisten a los libertarios: 9 de Julio, Junín y Vicente López, donde el vínculo con La Libertad Avanza no fluyó muy bien en este tiempo.

Junín, el municipio con más peso de la cuarta sección electoral, es gobernado por Pablo Petrecca, del riñón del jefe de Gobierno porteño. La intendenta de Vicente López es Soledad Martínez, quien asumió su cargo luego de la renuncia de Jorge Macri. En broma, hay quienes dicen que son “los últimos macristas”.

Aquellos que todavía quieren mantener la distancia entre el PRO y La Libertad Avanza especulan con que estas elecciones ponen en juego mucho más que las bancas en el Congreso. “Milei otra vez está haciendo una jugada osada: si le sale bien, destruye al PRO para siempre”, reflexiona un dirigente.

A contrarreloj, otra hipótesis aparece en el escenario es que luego de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño se aleje de la discusión. Hay quienes especulan con que ese corrimiento puede aliviar las tensiones. Sin embargo, los libertarios repiten que ninguno de los dos Macri tiene lugar en el “entendimiento”.

El fundador del PRO tiene por delante la tarea de convencer a los dirigentes que nacieron con él de mantenerse leales a su fuerza política. No va a ser sencillo. La mayoría terminó de convencerse de que si se replica en Buenos Aires la diáspora derechista de Santa Fe, Axel Kicillof será el Maximiliano Pullaro de la provincia.

