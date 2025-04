Nicolás Pino salió a responderle a Javier Milei por las retenciones: "El campo no va a liquidar porque lo hacen los exportadores”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, decidió plantarse ante las recientes declaraciones del Gobierno Nacional sobre la eliminación de retenciones al agro. Sin rodeos, cuestionó la "angurria" del sector libertario por querer ir por todo, incluso por lo que considera ya ganado. También apuntó directamente al presidente Javier Milei: “Dice que no hay plata, pero nosotros estamos vendiendo más que el año pasado”.

Pino expresó su sorpresa por el hecho de que en la Ley Bases no se incluyera la eliminación de las retenciones, una promesa de campaña que parecía innegociable para el oficialismo. “Llama la atención que no esté incluida”, dijo. Para él, la medida no sólo es lógica sino urgente: “Es vital para la producción. Los precios internacionales no nos acompañan y los costos están por las nubes”.

Desde el gobierno, el motivo sigue siendo la falta de recursos fiscales. Pero Pino cree que esa visión está desfasada de la realidad del campo: “El productor ya puso el hombro. Hay que mirar los números, la actividad no está parada. Estamos vendiendo”. Y agregó: "El campo no va a liquidar porque lo hacen los exportadores”.

En una entrevista con Infobae, el presidente de la SRA también se mostró preocupado por una avanzada del oficialismo y ciertos funcionarios oficialistas que, según él, parecen querer imponer su visión sin escuchar al sector. “No se puede gobernar desde el prejuicio”, lanzó, haciendo referencia a una mirada simplista que ubica al agro como un sector privilegiado que no necesita apoyo.

Pino insistió en que el agro es parte de la solución, no del problema. “Cada dólar que entra por exportaciones viene del trabajo del productor. Y eso no se reconoce lo suficiente. El Estado no puede seguir sacándonos como si fuésemos una caja sin fondo”, remarcó.

Además, alertó que hay señales peligrosas dentro del propio gobierno que podrían derivar en políticas más intervencionistas de lo que se esperaba. “Muchos creían que con Milei íbamos hacia la libertad económica. Pero si no bajan las retenciones, todo queda en un slogan”, concluyó.

El anuncio de Milei había sorprendido a la Mesa de Enlace

Luego de los dichos del presidente Javier Milei, en donde “mandó al campo a liquidar” ya que en junio volverían las retenciones, los presidentes de las cuatro entidades de la mesa de enlace se reunieron el lunes 14 con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, para discutir la problemática.

Originalmente, el encuentro estaba programado para tratar algunos tópicos que le habían planteado días atrás al ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, las declaraciones del mandatario plantearon un escenario que no estaba a la vista.

Según se supo posteriormente, la mesa iba a tratar barreras sanitarias y el envío de carne desde La Pampa hacia el sur, por la emergencia luego de los incendios en Río Negro durante el verano.

Al salir del encuentro, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, habló en conferencia de prensa y manifestó: “No se tocó el tema porque el Presidente firmó el decreto en enero y dijo que esta medida terminaba el 30 de junio. Lo que hizo fue describir lo que él dispuso. Hay que esperar, hay que dejar que las cosas sigan. El Presidente tiene claro que los productos no liquidamos, los que liquidan son los exportadores”

