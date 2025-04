Retenciones al campo: para Carlos Gutiérrez “es un apriete muy burdo”

Horas después de que Javier Milei se refiriera a la quita de la rebaja temporaria sobre los derechos de exportación para cereales y oleaginosas en junio, el diputado Carlos Gutiérrez presentó un proyecto para impedirlo. El referente del cordobesismo acusó al Presidente de ejercer “un apriete muy burdo” y denunció que el Gobierno “disfraza una devaluación” mientras promete estabilidad.

Gutiérrez y el cruce con Milei por el agro

“Estamos cansados ya de que haya gobiernos que han prometido la baja de retenciones, no lo han cumplido, otros las bajaron y las restauraron nuevamente”, planteó. Según explicó, el nuevo proyecto fue presentado junto a la diputada Alejandra Torres y apunta a bloquear el restablecimiento de retenciones previsto para junio. “No deja sin efecto el resto de los proyectos que van al fondo de la cuestión, pero atiende a esta circunstancia que ha sido complicada por estas manifestaciones del Presidente”, agregó.

La declaración de Milei —quien recordó que las retenciones volverán si no hay una fuerte liquidación de divisas— fue calificada por Gutiérrez como un gesto autoritario: “Bueno, no cabe duda que es un apriete, pero un apriete muy burdo”, afirmó en diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7). Y subrayó: “Lo que el campo necesita como cualquier actor económico es previsibilidad, entre otras cosas”.

La Libertad Avanza pisa fuerte en Córdoba de la mano de Juez: los candidatos “puros” no aparecen

Críticas a la política económica y la devaluación

En ese marco, también reiteró su diagnóstico sobre el rumbo económico: “Esto no se puede negar: es una devaluación. Lo es de acá a la China y por eso yo lo he manifestado”, aseguró, al tiempo que cuestionó la estrategia fiscal del Ejecutivo: “Se ha sentado sobre la caja, no le manda un peso a nadie, no le paga a nadie, clausura todo.”

El caso Libra y el rol del Congreso

Además, Gutiérrez se refirió al debate en torno a la comisión investigadora del caso $Libra. “Fuimos uno de los pocos que la votamos en contra. La comisión muy probablemente no sirva para nada, como tantas otras comisiones”, señaló. Y remarcó que “si insistimos con la justicia, allí sí es muy importante lo que vamos a tener”, en referencia a la requisitoria parlamentaria que espera la comparecencia de funcionarios como el jefe de Gabinete y el titular de la CNV.