Macri pone segunda: nuevo acto, otro informe sobre el Gobierno y ¿candidatura?

Aunque lo viene escuchando de distintas voces, incluso libertarias, Mauricio Macri no tiene deseos de encabezar una boleta a senador nacional por la Ciudad el año que viene.

Se lo ha repetido a todos, desde gobernadores y dirigentes, pasando por empresarios de primer nivel (quienes se habían sumado al pedido para que presida el PRO al que accedió). Siente que es tiempo de la renovación. “Es hora que se ocupen ustedes”, le dice a la dirigencia amarilla. Sin embargo, tal como expresó en esta semana que lo tuvo en el centro de la escena nuevamente, quiere ser quien maneje los términos de un eventual acuerdo electoral con La Libertad Avanza, ser el garante del ingreso de funcionarios a los más de mil cargos vacantes del gobierno nacional y marcar el rumbo del “cambio”.

La hipótesis de una candidatura sobrevoló la residencia de Olivos cuando cenó, largo y tendido, con el presidente Javier Milei. ¿La otra alternativa que ya da vueltas entre los libertarios? Patricia Bullrich, con quien, a pesar de una última charla hace más de una semana, no recompuso su vínculo y nada hace parecer que retomen esa alianza estratégica que supieron tener y la dejó como candidata de Juntos por el Cambio el año pasado que culminó con el peor resultado nacional del frente desde que se creó. Macri sabe que se aburriría mucho en el Senado, no está dispuesto a ir a una interna o pelear sin estar completamente seguro de que gana cómodo –una disputa abierta electoral con Bullrich sería impensable hoy– y, sobre todo, quiere mantener la libertad de seguir viajando (por la FIFA o por placer), jugar al paddle y dar clases de liderazgo.

En este marco, tras el acto en La Boca, y luego de haber trazado una línea con la mesa chica libertaria (el asesor Santiago Caputo y Karina Milei), el expresidente se dispone a avanzar con un nuevo acto. Esta vez será a finales de agosto en Paraná, Entre Ríos, donde María Eugenia Vidal y el gobernador local, Rogelio Frigerio, preparan el desembarco de la Fundación Pensar –el think tank macrista renovado bajo el liderazgo de la diputada nacional tras el ocaso sufrido con la conducción del larretista Franco Mocchia–.

Serán dos días de actividades. En el primero cerrará el encuentro el propio Macri, y antes habrá, nuevamente, un bloque con gobernadores.

El expresidente, quien viene pidiéndole a Vidal que arme una gran agenda federal para Pensar. En ese contexto, el segundo día estarán disertando distintos dirigentes del PRO. Entre otros Francisco Quintana, histórico dirigente macrista y armador en el Interior, y quien viene trabajando en el think tank hace años.

Tras el acto con Frigerio, habrá otro encuentro federal, pero en San Juan con el gobernador Marcelo Orrego donde se centrará el foco en la minería.

Con todo, Vidal está terminando en estas horas un nuevo informe con el sello de Pensar. Habrá uno por mes. Esta vez con el capítulo económico. Y, como todos, lleva el sello y la firma del propio Macri.

Si bien no tiene un espíritu crítico, sino más técnico –abunda en números de la macro–, hay alusiones entre las que se destacan el déficit cero y la baja de la inflación así como la llegada de las primeras inversiones de esta gestión. Hay críticas puntuales, pero diseminadas.

El documento arranca con el discurso del jueves del exjefe de Estado y llevará una columna de Guillermo Dietrich donde destaca a Federico Sturzenegger, pero cuenta que la desregulación ya la había iniciado –y había logrado avanzar– la gestión del PRO.

En otro orden de cosas, Macri sigue intentando recomponer su relación con Horacio Rodríguez Larreta. Citó una charla entre ambos en la larga entrevista que le hizo Alejandro Fantino y viene defendiendo su perfil bajo. El excandidato presidencial aún sigue pensando si volver a acercarse o no. Pero no fue al acto y está en desacuerdo con acercarse a LLA. Aunque no descarta ser candidato el año que viene.

Paralelamente, la relación con Bullrich va de mal en peor. Se lograron decir de todo en un encuentro la semana anterior. Pero no resultó. Macri la quiere lejos, la considera “desagradecida” y hasta “traidora”. Incluso, repitió en privado que fue invitada al acto del jueves. La invitación llegó al Gmail personal de la ministra y hasta lo abrió once veces.

Acaso como una muestra de los problemas que siguen rodeando al partido amarillo en la página oficial de YouTube ya no se puede ver el acto del jueves: fue eliminado por la empresa por haber puesto Back in Black de AC/DC como cortina antes que ingrese Macri sin permiso.