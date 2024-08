"Las críticas de Mauricio Macri apuntaron directamente a Karina Milei y a Santiago Caputo"

En diálogo con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló sobre la cumbre que llevó a cabo el PRO con el relanzamiento del partido liderado por Mauricio Macri. También se refirió a los dichos del ex presidente de la Nación durante 2015 hacia el entorno de Javier Milei, indirectamente hacia Karina Milei y Santiago Caputo, y cómo busca reforzar a La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de 2025.

“Mauricio Macri relanza el PRO porque en la cuestión económica, el Gobierno de Javier Milei está haciendo lo mismo que hacía Macri pero más rápido”, comentó Ariel Maciel. “Eso, en algún punto, lo que terminaba era dándole un poder que el macrismo estaba dejando de lado y que veía amenazado por la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, agregó.

Mauricio Macri apuntó contra el entorno de Javier Milei

Posteriormente, Maciel planteó: “En la cumbre del PRO no estuvo ni Bullrich ni nadie de su espacio”. Luego, manifestó que, “hubo unas críticas al entorno del Presidente, críticas que apuntaron directamente a Karina Milei y a Santiago Caputo, Macri habló bien del Presidente Milei, habló bien de su gestión pero mal de su entorno y que no se deje influenciar”.

“Lo que lograron los elogios de Santiago Caputo hacia Mauricio Macri previo a la cumbre del PRO fue que Macri no le pusiera nombre y apellido, eso es algo que terminó siendo festejado en la Casa Rosada, ya que se habló del entorno pero no le puso nombre y apellido”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hablar de Karina Milei y Santiago Caputo es casi hablar del alter ego de Javier Milei”.

Las elecciones legislativas: el objetivo del PRO

De cara a las elecciones legislativas del año que viene, el periodista de Editorial Perfil señaló que, “lo que está buscando el macrismo es ampliar la representación que puede llegar a tener La Libertad Avanza”.

Por otra parte, Maciel remarcó que, “en la cumbre del PRO tampoco estuvo Horacio Rodríguez Larreta, está armando su propio partido y está construyendo una plataforma que lo que busca es contener al peronismo no kirchnerista”. Sobre la misma línea, expresó: “Creen que no va a haber peronistas que se pasen a La Libertad Avanza, no hay un paso intermedio, entonces, ese paso intermedio lo está construyendo Horacio Rodríguez Larreta”.