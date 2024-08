Milei perdió la confianza en el expresidente, pero se ve obligado a convivir con el PRO

Estilos opuestos, entornos que se encargaron de alimentar distancias y cuestionamientos de larga data. Son solo algunas de las condiciones que tiene el vínculo entre Javier Milei y Mauricio Macri y que terminaron de explotar esta semana. Una relación agrietada, pero obligada a subsistir de forma electoral de cara a 2025.

La génesis de las divergencias entre el jefe de Estado y el líder del PRO data de meses atrás y no se limita a la conformación de equipos de gestión y a las dudas sobre las personas con mayor poder de influencia detrás de Milei, su hermana Karina y el asesor todoterreno Santiago Caputo. Concretamente, en La Libertad Avanza vieron cortocircuitos entre ambos referentes los días posteriores al balotaje presidencial del 19 de noviembre del año pasado.

Una persona importante en ese entonces en el ecosistema de LLA, que vio de cerca el estado de las conversaciones entre Milei y Macri, le dio algunas advertencias al libertario, para que considere, tal como le contó a PERFIL. Entre ellas, que el hombre del espacio amarillo “iba por todo” para adueñarse de los cargos del futuro gabinete y que se creía dueño del triunfo electoral tras el acuerdo que selló con la fuerza libertaria de cara a la segunda vuelta.

“Nada más alejado de la realidad: ganábamos con el PRO o sin el PRO, la fiscalización ya estaba cocinada inclusive”, rememora una figura que, además, dice que Macri siempre creyó que estaba en igualdad de condiciones. “Y no lo estaba. Gracias a la estrategia de Mauricio, Juntos por el Cambio terminó tercero cómodo, las elecciones las ganó Milei, y es algo que nunca pudo digerir”, agrega.

La misma voz le dijo al actual Presidente y a su hermana Karina que debían sellar un pacto de gobernabilidad con el peronismo no kirchnerista ya que tarde o temprano se iban a llevar “una decepción” con Macri. Fueron palabras que quedaron flotando en dirigentes de LLA cuando se instalaron en Balcarce 50.

Y cerca de Milei, cada vez que tuvieron la chance a partir del 10 de diciembre, siempre se encargaron de bajarle el valor a lo que podía aportar la fuerza amarilla al Gobierno. “¿Quieren lugares en el gabinete? Perfecto, pero que nos den la mitad de los cargos en los distritos en los cuales son oficialismo, como en la Ciudad de Buenos Aires o Entre Ríos”, llegaron a comentar en los pasillos de la Casa Rosada. Y hasta hablaron de la necesidad de “aplacar tensiones” con los elogios de Caputo a Macri en una nota.

Un conflicto evidente y que daba cuenta que las condiciones y exigencias de un lado y otro eran dispares, con pocos canales de contacto. Además de un entorno del jefe de Estado afilado contra el expresidente, dispuesto a marcarle la cancha a como dé lugar.

Incluso, un estrecho colaborador del Presidente, antes de que estallara el conflicto, llegó a decir que el mayor error de Macri fue “la tibieza” para encarar cambios profundos, una equivocación que Milei no cometió desde que aterrizó en el poder. En su análisis de los pasos en falso de Cambiemos, no faltaron dardos a Marcos Peña, uno de los principales asistentes del extitular de Boca, por el plan de gobierno que desde su visión no funcionó.

Peña no ignora de dónde provienen los cuestionamientos: de Santiago Caputo, un hombre que se formó en las filas del consultor Jaime Duran Barba. De hecho, con el actual asesor quiso establecer un diálogo y aprovechó la presentación de su libro para mandarle un mensaje. Pero no hubo respuesta positiva.

Bajo este marco, en el oficialismo quedaron en pie dos líneas marcadas que hablan sobre qué tipo de relación se debe tejer con Macri a partir de ahora. Una, que expresa total desconfianza y habla de que el expresidente “en realidad, busca que el Gobierno fracase para regresar fortalecido”, además de que no existe vuelta atrás en la relación entre el círculo áulico de Milei y Macri. Incluso, aseveran que nadie esperaba los dardos tan directos del expresidente contra Caputo y la hermana del Presidente. Por eso, no fue casual que un karinista puro, como Sebastián Pareja, armador bonaerense, realice un posteo en X valorando a la secretaria general.

“No fue un mensaje contra Macri, fue a favor de Karina, que viene muy golpeada”, sostienen del lado de un dirigente de relación aceitada con la poderosa funcionaria.

Por otro lado, hay dirigentes liberarios que piden paciencia y dicen que no puede existir ruptura total. Prometen diálogo aunque por un motivo: deben negociar leyes en el Congreso y necesitan entendimientos de carácter electoral para conformar listas de cara a 2025. Ante este medio, fuentes de LLA subrayan que existen pocos referentes en condiciones de liderar armados en distritos de peso y requieren algún tipo de pacto con las versiones del PRO.

La provincia de Buenos Aires es un ejemplo y hay ruido sobre qué tipo de pactos se pueden realizar. Existe el temor de que el PRO “cope todo” ante los pocos dirigentes conocidos que tiene el oficialismo allí. Mendoza es otro caso: en LLA hay orfandad de líderes. También, Entre Ríos, provincia en la cual se iniciaron charlas entre Karina y el gobernador, Frigerio, para analizar el escenario.