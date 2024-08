La ex militante de La Libertad Avanza, Mila Zurbriggen, consideró que el anarcocapitalismo de Milei "no puede funcionar en ningún país del mundo" y afirmó que "Santiago Caputo siempre fue el estratega en las sombras de todo esto". Por otra parte, criticó la idea del ciber patrullaje de Patricia Bullrich: "Es un peligroso usar la inteligencia artificial con fines de uso prácticamente bélico", alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mila Zurbriggen es exmilitante de La Libertad Avanza, titular de la agrupación Nueva generación y es una de las dirigentes que predica las ideas del liberalismo desde el tradicionalismo..

Alejandro Gomel (AG): Usted había dicho que La Libertad Avanza es una especie de secta, ¿esto es así?

Sí, así lo dije hace unos días en un canal. Me pareció la definición más acertada para explicar lo que pasa ahí adentro, cómo son los manejos. Creo que hay muchas maneras de explicar el fenómeno que está pasando respecto a Milei, pero creo que la definición de secta fue la manera más acertada de explicar cómo es el manejo del frente.

AG: ¿Cómo sería ese manejo que usted ve y que, evidentemente, padeció dentro del espacio?

Lo que yo veo es básicamente un culto al líder constantemente. Hay un verticalismo fuerte, donde la persona que dirige es Karina Milei y todos responden a ella, no hay como una delegación de tarea, lo cual es bastante desordenado también. En Karina Milei veo un culto al líder constante.

Por ejemplo, si hay algo que no te gusta o que no compartís y querés proponer otra cosa, probablemente eso a Karina no le caiga bien y a Javier tampoco. Eso genera graves problemas, como que te dejen de lado o te ignoren, que son cierto tipo de cosas que son propios de una organización medio coercitiva. O sea, el resto te empieza a tratar de que "te vendiste a la casta" o de que sos un "traidor", y claramente no. La Libertad Avanza no es un espacio que tolera la crítica.

Elizabeth Peger (EP): ¿Cómo ves, en este marco que vos describís, la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que plantea algunas diferencias?

Siempre vi las diferencias desde el principio entre ellas dos. Creo que ella es la que tiene más claro que esto es una secta, en efecto, y que lo supo siempre, pero es una persona muy sigilosa que supo moverse para llegar a donde está. Además, es una de las personas que menos le cierra la manera en que se maneja Milei, pero sin embargo es la persona que más disimuló, porque llegó más alto que todos los demás.

EP: ¿Creés que es sustentable en el tiempo ese vínculo entre el Presidente y su vicepresidenta en los términos de la relación que venimos viendo estas últimas semanas?

Creo que ningún equipo funciona de esa manera. Está bastante claro que lo que ellos han hecho con Victoria, y eso que yo no estoy a favor de ella, ni de los diputados que fueron a visitar a Astiz y toda esa cuestión, me parece nefasto. Además, considero muy peligroso que Villarruel tenga ambiciones presidenciales,

Sobre todo por lo caníbal que es el frente político. No es una simple diferencia que quedó ahí y que tienen que hablar ellos, sino que además va a haber muchos ataques distintos que van a ir y venir entre ellos dos, mientras que en el medio está el poder general, el poder instituido, el país, etcétera. No corresponde tener una crisis de este nivel como la que estamos viviendo y que estén pasando este tipo de cuestiones entre las cabezas del país.

El vínculo Macri-Milei

EP: No sé si tuviste oportunidad de escuchar ayer el discurso o alguna de las entrevistas que dio el expresidente Mauricio Macri, donde apuntó, por un lado, a la falta de equipos de gestión de parte de La libertad Avanza, pero sobre todo criticó el entorno del Presidente. Entiendo que eso involucra a Karina y al asesor Santiago Caputo. ¿Qué opinás al respecto?

Esto se supo siempre. Macri tiene diálogos con Javier desde, aproximadamente, el 2022. Siempre supo que esto era el manejo de ese frente. Yo en ese momento era muy joven, pero una persona como Mauricio Macri tenía mucha más capacidad de ver que Milei no tenía un equipo sólido y que tenía un entorno peligroso de personas que nunca habían estado en la política.

De todas maneras, me alegra que se dé cuenta ahora de algo que por ejemplo yo, una chica de 25 años, dije antes. El tema es que es un poco tarde. El país apoyó al Gobierno y ahora el país va a pagar las consecuencias de esto, pero me alegra que se estén dando cuenta y que salgan a decirlo.

EP: ¿Entonces, en eso te sentís más cerca de Macri que de Milei?

No me siento cerca de ningún referente político como tal en este momento. Como cree la mayoría de mi generación, los grandes líderes políticos de más de 50 años, y te diría más de 40 también, no tienen nada que dejarnos a nosotros.

Ya hay una generación que tiene que dejar entrar nuevas generaciones, porque está claro que, primero, no han logrado hacer las cosas bien, segundo, no tienen más representatividad, porque no entienden que estamos en la Cuarta Revolución Industrial, que a mi generación le interpelan un montón de situaciones, y que no creemos en ninguno, básicamente. Y creo que hacemos bien.

AG: Hablabas de lo que es esta estructura verticalista en LLA, donde no se puede contradecir la palabra de Karina Milei. En esa estructura, ¿cuál es la función de Santiago Caputo?

Santiago Caputo es una figura que surge más hacia el final, pero comprendo que siempre fue el estratega en las sombras de todo esto, así que creo que ese es el rol que le ocupó siempre.

Claudio Mardones (CM): Mauricio Macri ayer, en el discurso que ofreció, dijo que “este es el Gobierno que votaron los jóvenes, tenemos que organizarnos y ponernos de acuerdo para poder tomar ese mensaje y garantizar que funcione”. ¿Le crees?

Me parece que el anarcocapitalismo de Milei no puede funcionar en ningún país del mundo. Pero, en definitiva, la época de Macri se terminó, estamos en la época de la inteligencia inteligencia, de las criptomonedas, en la época de un montón de cuestiones.

Creo que, en el mensaje de Milei, a la juventud, obviamente, había algunas cosas que yo decía que por esto lo bancaría. Por ejemplo, el tema de las altas cargas impositivas, o decir que "la casta es la casta", y que era algo que había que sincerar en este país. Milei salió con el tema de la casta, pero se contradijo solo.

La realidad es que mi generación tiene otros debates que dar, o sea, estamos pensando si un robot nos va a sacar el trabajo en el futuro y si vamos a seguir teniendo democracia frente a la hiperconectividad que hay, y cómo la política perdió el claustro. Mauricio Macri es una persona que tiene más de 60 años, no es nativo digital, no entiende ese entorno y por más que lo quiera hacer difícilmente lo va a entender.

La politización de las redes

CM: Vos fuiste testigo de la etapa de la construcción de LLA y de su desarrollo. Bueno, han pasado ocho meses, están en el poder y el trabajo en las redes de este Gobierno fue exitoso, pero han empezado a quedar al desnudo algunas cuestiones, especialmente la violencia en las redes. Por ejemplo, se habla mucho de Daniel Parisini, alias "el Gordo Dan", en twitter, a quien le adjudican una serie de operaciones que va más allá de las redes, incluso en términos de persecución y amenazas para familias. ¿Te sorprende esta situación? ¿Vos veías que se estaba cocinando una situación así, en términos de la actividad política de ese espacio o hubo un giro que vos no te esperabas?

Sí, por supuesto. Eso yo lo dije en su momento, allá por febrero de 2023, y fui altamente cuestionada en ese momento. Yo advertí todas estas cuestiones. Advertí que el "troll center" era uno de los más grandes- Incluso más grande que el de Marcos Peña, que era muy violento y que, en ese momento puntual que yo había salido a hablar, estaban usándolo contra mí.

Mirá, que el PRO haya dicho que era un éxito me parece bochornoso. Lo digo honestamente. Quizás lo dicen por ignorancia, pero no es exitoso una estrategia que usa la violencia, el doxeo, la extorsión a través de redes sociales y los insultos.

Son cosas que deberían ser legisladas para ser delito y que como, la mayoría de nuestros políticos tienen dos mil años, no legislaron nada, porque no entienden nada, y seguimos teniendo la Internet a la deriva y no teniendo protección de datos personales de ningún tipo, ni leyes que regulen y que aseguren algo a los usuarios.

Respecto de toda esta gente, yo en ese momento lo avisé a tiempo. Tampoco me parece que sea una sorpresa darnos cuenta de esto. Obviamente, a medida que adquirieron más poder escaló mucho más.

En ese sentido, me preocupa esto de Patricia Bullrich diciendo que quiere hacer ciberpatrullaje con inteligencia artificial. Es un peligro, es usar la inteligencia artificial con fines, prácticamente, bélicos, y nadie está diciendo nada respecto de la gravedad de esto, porque muy pocos de los políticos entienden qué es. En definitiva, es muy terrible lo que están haciendo, es un uso no ético de la tecnología, un uso no ético de las redes sociales, un uso no ético de la inteligencia artificial, que se puede hacer en Argentina porque no hay legislación y porque hay un montón de dirigentes que ignoran el tema.

