La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, habló este jueves sobre la polémica visita a genocidas detenidos en el penal de Ezeiza que realizó junto a un grupo de legisladores oficialistas y sorprendió al alegar que concurrió engañada a la actividad y que no sabía quién era Alfredo Astiz.

"Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada (Rocío) Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock. Y en este tiempo me envalentoné y decidí salir a contar lo que fue", explicó en diálogo con MDZ Radio.

Fue hace algunas semanas cuando trascendió el hecho de que diputados nacionales oficialistas visitaron a represores detenidos por delitos de lesa humanidad en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. La actividad fue organizada por el legislador entrerriano Beltrán Benedit y participaron Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Rocio Bonacci y Lourdes Arrieta.

La legisladora mendocina indicó que "no fue un tour de diputados por el penal a ver represores" y amplió: "A mí se me informó, como a todo el bloque de La Libertad Avanza, que era una visita netamente institucional y humanitaria para conocer las condiciones edilicias y también sanitaria de los internos".

"Nunca supimos que era a la Unidad 31, ni tampoco a ver justamente a los represores. A los cuales repudio completamente y a todo acto de violencia, sobre todo a los delitos de lesa humanidad", aseguró Arrieta e insistió en que nunca se le notificó a quiénes iban a visitar.

La diputada nacional de LLA afirmó que votará a favor de la conformación de una Comisión Evaluadora de Conducta en la Cámara de Diputados para investigar lo sucedido.

"A mí en lo personal me insistieron muchísimo así es que creí en la palabra de un colega, que es el diputado de Entre Ríos, Beltrán Benedit, y también creí en la institucionalidad, porque ningún proyecto ni ninguna visita se coloca si no se tiene un visto bueno", agregó.

Uno de los represores condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, Alfredo Astiz, se encontraba entre los genocidas que fueron visitados por los diputados oficialistas. La legisladora reconoció que se reunió con él, pero aseguró que no sabía quién era.

"Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años y yo no sabía los nombres, las caras y no tenía ni idea", manifestó y añadió: "Es un tema que no está en mi agenda, que nunca lo estuvo, que no está en mi itinerario de actividades ni siquiera de proyectos".

De todas formas, señaló que en un momento decidió abandonar la visita y cerró: "Nos sentaron a todos los diputados enfrente de ellos y junto con Rocío (Bonacci) que estaba muy incómoda, en un momento decidimos levantarnos e irnos".

