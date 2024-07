La diputada libertaria Rocío Bonacci realizó un descargo luego de la visita que hizo junto a otros cinco legisladores libertarios a la cárcel de Ezeiza, donde pactaron un encuentro con represores de la última dictadura militar. Dijo que los delitos cometidos por los militares fueron en el marco de una guerra y se desmarcó de quien organizó el encuentro, Beltrán Benedit, que también ocupa su mismo bloque.

Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti fueron algunos de los condenados por delitos de lesa humanidad que se reunieron con parte del bloque de La Libertad Avanza. Hasta allí arribaron los mencionados Benedit y Bonacci, además de Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo.

El hecho generó el repudio de sus propios colegas de banca, ya que tanto desde Unión por la Patria como de un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) exigieron explicaciones. Los legisladores explicaron que la actividad tuvo el objetivo de “ver las condiciones de vida” de los detenidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tuit de Rocío Bonacci, diputada de La Libertad Avanza, sobre la visita a represores

Luego del revuelo que se generó, Bonacci deslizó que fue engañada a Ezeiza, aludiendo que nadie había especificado el motivo del encuentro. Luego, en X, sostuvo: "Sí, quiero dejar en claro que no coincido con la posición política expresada por Beltrán Benedit respecto a los presos de lesa humanidad realizada en forma posterior a la visita, no coincide esa posición con los motivos de la convocatoria y por tanto indujo al error de la posición del bloque que no desaconsejo la actividad".

Crítica con Benedit, a quien le achacó la omisión, sostuvo que es imposible "trabajar en bloque sin unidad de concepción y unidad de acción".

En el mismo posteo, dejó clara su posición respecto al terrorismo de estado, la misma que tiene la vicepresidenta Victoria Villarruel: la violencia durante los últimos años de la década del '70 fue en el marco de un enfrentamiento. "Los ciudadanos presos tienen derechos (comunes o de lesa humanidad), pero también responsabilidades por sus acciones. La justicia dictaminó o está en proceso de hacerlo. Tienen el derecho a ser escuchados. Si. El que no tuvieron sus víctimas. Existió una guerra. Si… en Tucumán. Pero el proceso cívico-militar de 76-83 no jugo limpio!! Y por sus errores tienen que pagar!!", subrayó.

Quién es Beltrán Benedit, el diputado libertario que organizó la visita a los represores detenidos

Y finalmente concluyó: "No las FF.AA., sino quienes se excedieron en el cumplimiento de la obediencia debida. Siempre voy a respetar la Constitución y la Ley. Agradezco enormemente el trato cordial de la producción y el respeto con el me trataron".

Escándalo por la visita de diputados libertarios a represores de la última dictadura militar

Luego de que se conociera la noticia de la visita, el propio Beltrán Benedit dejó claro el motivo del encuentro. "No fuimos a ver represores. Represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad en todo caso, fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional", expresó. Incluso, destacó que fue el organizador y sostuvo que "no se cumplen los derechos humanos" para los represores.

"Los fallos violan las leyes y los tratados, mientras que no hay terroristas presos y si hay héroes de Malvinas. Los cargos no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados", aseguró el libertario.

Los argumentos de los diputados mileistas que visitaron a genocidas en la cárcel

A raíz de esto, Unión por la Patria pidió la expulsión de los seis diputados. “No podemos permitir que legisladores electos por elección popular, sean del partido que sean, visiten a quienes atentaron contra el sistema democrático”, expresó Gisela Marziotta, impulsora de la iniciativa.

Al ser consultado por el hecho durante una de sus conferencias de prensa, esta semana, el vocero Manuel Adorni afirmó: “Es una agenda personal de los diputados, además de que ni representan la totalidad del bloque ni pertenecen al Poder Ejecutivo”.

Gi