Victoria Donda: "Villarruel le debería explicar a Francia por qué fueron a visitar a Astiz, responsable de la desaparición de las monjas"

Victoria Donda se refirió a la visita de los diputados de LLA a los exrepresores en el penal de Ezeiza, entre ellos, Adolfo Donda, tío biológico de Victoria y uno de los involucrados en su apropiación y tortura. "Tenemos una responsabilidad importante que tiene que ver con lo que hicieron las Madres y Abuelas, y es denunciar. Denunciar lo que está pasando, denunciar lo que nos hicieron, denunciar qué significa esta visita y denunciarlo acá e internacionalmente", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Victoria Donda es parlamentaria del Parlasur, estuvo a cargo del INADI y su historia de vida es que nació en cautiverio en la ex ESMA y es una hija recuperada.

Alejandro Gomel: ¿Cómo viste el hecho de que de los diputados nacionales de LLA visiten a represores en la cárcel?

Lamentablemente tengo que decir que no me sorprendió tanto, no es que lo leí y dije, “esto no puede estar pasando”. Nos pasa lo que nos pasa a todos cuando nos levantamos, abrimos el diario y leemos a un ministro de Economía que dice, “van a tener que vender dólares para pagar impuestos”. Y vos no decís “no puede haber dicho esto, es una mentira, es una fake news”, decís: “¿Este señor piensa en los que no pueden vender dólares porque no tienen? ¿Cómo van a pagar los impuestos?”.

Eso me pasó, no pensé que era mentira, creo que tienen que explicar a qué fueron. Fueron a visitar a condenados y juzgados por la justicia argentina, condenados por una sociedad, condenados por la sociedad internacional. ¿A qué fueron? Ayer daba vueltas una respuesta de que fueron a verificar que no haya alguna violación a los derechos humanos de este grupo de detenidos.

Si hay alguna violación a los derechos humanos, está a cargo del servicio penitenciario federal, que además está a cargo de Patricia Bullrich. Ellos lo que tienen que hacer como diputados es preguntarle a Bullrich qué es lo que está pasando y activar el mecanismo nacional contra la tortura, que además están financiando.

Es poco creíble, está claro que no hay un compromiso con los derechos humanos. Me parece que lo que le está quedando claro a más gente, nosotros ya lo teníamos claro, es que hay convivencia y coincidencia con represores, genocidas, personas que desaparecieron, torturaron y apropiaron niños. Y hay coincidencia en el modelo económico y político, porque están mandando una señal.

AG: La vicepresidenta lo dijo en campaña con todas las letras, pidiendo prisión domiciliaria para los imputados.

No sólo en campaña, la vicepresidenta pertenece a ese espacio político desde hace mucho tiempo. Hay que decirlo, en eso ella guarda una coherencia, nos hemos cruzado en varios foros de televisión con la vicepresidenta. Ella siempre está del mismo lado, defendiendo a los genocidas y a los torturadores.

Elizabeth Peger: Llama un poco la atención que los diputados fueron hasta Ezeiza en un vehículo de la Cámara de Diputados...

Es que está claro que ellos van a cumplir una función oficial, porque lo que dicen, o lo que trascendió, es que fueron a verificar cómo estaban las personas que están detenidas por delitos de lesa humanidad. Y eso también tiene que ver con que hay algunos de ellos que vienen planteando más tímidamente que se les otorguen las salidas transitorias, y otros que vienen planteando, lisa y llanamente, la amnistía.

Por eso es que presenté un pedido de informes en la Cámara, porque Martín Menem, y el servicio penitenciario federal, tuvo que habilitar la visita.

EP: No puedo soslayar que uno de los nombres que se menciona que estos legisladores fueron a entrevistas es Adolfo Donda, tu apropiador. En lo personal, ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa con esto?

Primero quiero explicar que tenemos el mismo apellido, por si alguien no lo sabe todavía, porque es el hermano mayor de mi padre, o sea es mi tío. Mi tío fue condenado el año pasado por haber participado en mi apropiación, no fue el que me apropió, pero fue uno de los que facilitó la apropiación. Fue jefe de Tareas en la ESMA y estuvo presente mientras a mi mamá la torturaban, eso fue lo que se probó en el juicio.

Me pasa que no tengo ningún sentimiento personal con él más allá de sentirme aliviada porque logré probar en el fuero judicial, donde corresponde, su responsabilidad en mi desaparición durante 24 años y las torturas y la desaparición de mi madre.

Lo que sí me pasa en el fuero personal con todos esos nombres, para mí es parte de todos esos represores y parte del aparato represivo. Eso es lo que dijo la Justicia y es lo que me enseñaron las Madres y las Abuelas. Ni por él ni por ninguno en particular tengo odio ni le deseo nada más que estén presos, que es lo que corresponde por lo que hicieron.

Si las Abuelas nos dejaron un legado es que nosotros militamos por la justicia, por la verdad y por la memoria. Nada de todo eso lo podemos hacer con odio.

Victoria Donda, nieta recuperada.

A nivel personal, me parece que tenemos una responsabilidad importante que tiene que ver con lo que hicieron las Madres y Abuelas, y es denunciar. Denunciar lo que está pasando, denunciar lo que nos hicieron, denunciar qué significa esta visita y denunciarlo acá e internacionalmente.

Cuando las Abuelas, cuando mi abuela me buscaba, acá los medios no se hacían eco como hoy se están haciendo de esta situación, entonces fueron a buscar micrófonos y gente que las escuchaba afuera. Y en esto creo que muchos colegas de ustedes, periodistas, nos van a poder ayudar en buscar afuera, que el mundo sepa qué es lo que está pasando en la Argentina con los derechos humanos.

Yo la escuché muy preocupada a Villarruel por el tema del jugador de fútbol, por Enzo, por la discrimiación y por Francia. Le debería explicar el gobierno argentino a Francia por qué fueron a visitar a los responsables de la desaparición de dos monjas francesas. Me parece que deberíamos hacerlo porque Francia fue un país que estuvo muy activo en la desaparición de sus ciudadanos y ciudadanas.

Claudio Mardones: Villarruel siempre llevó adelante estas visitas al penal de Ezeiza, visitó muchas veces a Videla, lo mismo con Astiz. Hoy encontramos a una vicepresidenta que se encarniza con la disolución simbólica con Francia, pero de esto no ha dicho absolutamente nada. ¿Cómo ve a Villarruel en este momento que juega mucho por Francia pero no diciendo una sola palabra sobre este tema?

Villarruel hace lo que representa y está haciendo lo que se sabía que iba a venir a hacer, por eso nombro el tema de Francia y lo que dijo. En todo caso, si está preocupada por la discriminación, que no hable de este caso y que explique por qué su gobierno desmanteló el INADI, explicar por qué acompañó y hoy es vicepresidenta de un señor que usa “mogólico” como insulto.

Pero bueno, Villarruel siempre representó eso, a mí lo que me preocupa es que muchos lo minimizaron durante la campaña porque era difícil creer que esto iba a pasar. “No se va a animar a meterse en esto, no te preocupes porque no se va a animar”. Y pocos lo advertimos, Jorge Fontevecchia fue uno de los que lo hizo.

Simbólicamente es muy peligroso lo que está pasando, pero entre otras cosas porque la represión se desató sobre mucha violencia sobre la sociedad pero tenía un motivo económico. ¿Cuál era ese motivo? Poder privatizar a las empresas estatales y llevar adelante un plan de ajuste sobre la sociedad que le permita a las grandes empresas sacar ganancias de nuestro país. Esto es lo que está pasando hoy.

Por eso hay una convivencia con los represores, para darle una señal no a los que están presos, sino a los que tienen que hacer lo mismo para que este modelo cierre. Este modelo sin odio, muerte y violencia en la calle no cierra, no hay forma de que cierre.

Vuelvo con lo que empecé. Tenemos un ministro de Economía que hoy a la mañana dijo que las reservas de oro que tenemos en el BCRA se las están llevando afuera para que de retorno, dijo que había que vender dólares para pagar los impuestos. Yo me pregunto, les pregunto a ustedes y a quienes están leyendo, ¿Todos ustedes tienen dólares para vender para pagar los impuestos? ¿Los que no tienen dólares para vender, qué van a hacer?

