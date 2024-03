“Las políticas contra la discriminación tienen que ser políticas de Estado”, afirmó una ex presidenta del INADI

El cierre del INADI por parte del Gobierno significó un fuerte impacto para gran parte de la sociedad argentina, no solo por la cantidad de personas que se quedarían sin trabajo, sino también por la función que ejercía ese organismo. Es por eso que para ampliar este panorama sobre lo que significó este cierre, Canal E se contactó con María José Lubertino, ex presidenta del INADI durante el Gobierno de Cristina Kirchner.

“Los interventores desacreditan el peso institucional que tiene el INADI”, comentó María José Lubertino. “Las políticas contra la discriminación tienen que ser políticas de Estado y eso requiere el diálogo en el Congreso para la designación de las autoridades, para que quienes ejerzan esas facultades, lo hagan con todo el poder que les da tener un mandato de representatividad amplio”, agregó.

La ley que estableció al INADI impide que sea cerrado por decreto

Posteriormente, Lubertino planteó: “El INADI, además de tener un presidente, tiene un cuerpo colegiado, que está integrado por personas de distintas organizaciones de la sociedad civil y por otros ministerios”. Luego, manifestó que, “lamentamos muchísimo que no se haya escuchado, de hecho, en principio es una ley la que crea el INADI, la cual no puede ser derogada por decreto”.

“Estamos todos expectantes al tratamiento del DNU por parte de la cámara de Diputados, porque creemos que en la vigencia de este DNU prolongado de manera institucional, se están cometiendo muchos atropellos”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Lo que más nos preocupa es el desmantelamiento del INADI, están dando de baja a un montón de profesionales y después cuesta mucho armar equipos, más allá de las personas que van a terminar en la calle”.

Preocupación por el desmantelamiento de organismos históricos del Estado

Por otro lado, la ex presidente del INADI señaló: “Esto no es un caso aislado, el Gobierno está anunciando la disolución de organismos que son instituciones históricas del Estado, que no son logros de un gobierno, sino que se han construido a través de años de democracia”. A su vez, remarcó que, “me preocupa el desmantelamiento de cuestiones que son icónicas, que han sido bandera y vanguardia en el mundo”.

“Todos los organismos públicos tienen una doble auditoría, interna y externa”, expresó Lubertino. “Cuando hay una nueva administración, hay un corte y siempre se hace una auditoría de lo que pasó la gestión anterior”, finalizó.