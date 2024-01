Luego de los tres días de tratamiento en el plenario de comisiones que tuvo el proyecto de ley "Bases y principios para la libertad de los argentinos", el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, habló de la necesidad de acelerar su aprobación. También coincidió con el ministro de Economía, Luis Caputo, en que habrá medidas más duras para la sociedad si no tiene luz verde. "Tenemos una urgencia muy importante, ya lo dijo el Presidente porque 'no hay plata'", manifestó.

El miércoles a las 21 horas, Caputo ofreció una conferencia de prensa donde ratificó que se ponía en marcha nuevamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el cual el país recibirá alrededor de USD 4.700 para pagar vencimientos de deuda. Sin embargo, una frase contundente sobre otro tema captó los titulares: "Si la ley ómnibus no pasa, sería una muy mala noticia para todos los argentinos. En la medida que la ley no se apruebe, las medidas van a ser más duras y los argentinos las van a sufrir más. Es extremadamente importante que esta ley pase para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible", dijo.

Menem, consultado este viernes 12 de enero por esos dichos, los ratificó. De acuerdo al riojano "hay un consenso absoluto desde el Poder Ejecutivo en que está decidido a terminar con la inflación, a no financiar más el gasto con emisión". Y agregó: "Si no lo podemos conseguir a través de la ley, se va a poner más duro porque la Argentina está trabada".

Debate por el proyecto de ley ómnibus en el plenario de comisiones de Diputados

A continuación, resignificó la letra de la marcha peronista y aclaró: "Tenemos que seducir al capital en vez de combatirlo, por eso las palabras tan acertada del ministro". "Combatir al capital me parece la estupidez más grande", soltó el sobrino del ex presidente Carlos Menem.

Menem no pone plazos para aprobar la ley ómnibus pero pide acelerar la discusión

Sin embargo, también se refirió a los tres días en los cuales se debatió el proyecto de ley ómnibus en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Sobre los plazos para que se apruebe el ambicioso plan de 664 artículos sostuvo en diálogo con Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre: "El plan ideal es (aprobar la Ley) lo antes posible. Vamos a ver si llegamos antes de cualquier fecha. Se va a trabajar, se viene trabajando intensamente en enero, es algo inédito que la cámara esté abierta y trabajando ahora".

En las últimas semanas el discurso público del Gobierno Nacional se movió en dos tiempos: por un lado, afirmando que no había posibilidad de cambiar nada; por otro, aceptando que hubo "errores de redacción" que debían ser modificados. Un paso atrás de manera elegante, que va de la mano con las negociaciones que los libertarios necesitan en el Congreso.

Para el oficialismo, la aprobación es de suma importancia y por eso presiona al legislativo. "No importa que sea martes, miércoles o sábado. Si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo que no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco", dijo Menem sobre los días que se vienen en el Poder Legislativo.

Aludiendo a que los cambios del proyecto de ley "Bases" fue votado por la mayoría de la sociedad en el balotaje, agregó: "Será un debate largo, va a haber mucho café, pero uno se entera de un montón de maniobras y hay que estar muy atento. Lo que nunca vi es tanta presencia en los medios y en las redes para analizar cómo sale la Ley. Lo que está pendiente es la Argentina. Ojalá el debate sea tranquilo".

El ex candidato a gobernador de La Rioja, sin embargo, confía en que se aprueba porque tiene "consenso generalizado".

