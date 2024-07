Día 222: Karina y Victoria festejan el Día del Amigo

“Las cosas que están sucediendo en las últimas horas eran casi impensadas hace algún tiempo. El estilo Milei se profundiza cada vez más, y con la confrontación como modo de relacionarse, llevó al Presidente a hablar de ‘traición’ a través de tuits, haciendo referencia especialmente a Spotorno, Garro y Teddy Karagozian, los últimos funcionarios que se fueron del Gobierno”, indicó Alejandro Gomel, junto a Elizabeth Peger, en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 19 de julio de 2024.

El dato político que más impactó en las últimas horas fue la decisión de Karina Milei, hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia, de ir personalmente a la Embajada de Francia y pedir disculpas por las declaraciones de la Vicepresidenta, Victoria Villarruel. Un dato y una imagen impactante, dado a conocer por el propio Gobierno a través de sus voceros oficiales. Esta decisión fue porque en Francia empezaron a tomar relevancia los tuits de la vicepresidenta en contra del país europeo, hablando de un país “colonialista”, cuando falta muy poco para que Milei viaje a una reunión con Macron y esté presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos.

“Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como remedios del valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular la indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos, siempre con la frente alta! ¡Viva la argentinidad!”, escribió la vicepresidenta en su cuenta de X.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, esto tiene antecedentes. Es conocido que nunca se llevaron bien Karina Milei y Victoria Villarruel, y hubo algunas declaraciones que confirmaron que la relación no es buena, desde la campaña, y que hay una diferencia. A todo esto, más allá del conocido poder de la hermana del mandatario, Victoria Villarruel fue electa, por lo que no se la puede eyectar del Gobierno, y la única posibilidad es convivir con ella.

En la única entrevista que dio, Victoria Villarruel habló sobre su relación con Karina, dijo que “tiene mucho carácter, pero yo también, y las dos queremos a Javier y queremos lo mejor para Javier”, y agregó que “es brava, pero nos llevamos bien”. “Somos parecidas en algunas cosas y en otras no. Y en el medio está Javier, pobre jamoncito”, sostenía la vicepresidenta entre risas. Fueron decoraciones que no cayeron nada bien en Casa Rosada, aunque hasta lo que sucedió ayer había una convivencia educada, y en Casa Rosada se respetó siempre el papel de Victoria Villarruel como presidenta del Senado.

Frente a esto, también hay un tema de fondo que se trasluce en la discusión con Francia, y es que las posturas ideológicas entre el Presidente y su vice son bastante distintas. Gustavo González lo explicó en Modo Fontevecchia, y señaló que se encuentra por un lado el nacionalismo de Victoria Villarruel, que es más clásico y más representativo de lo que en un momento fue el partido militar, y el anarcoliberalismo de Milei que no cree en el Estado-Nación sino en la libertad de las corporaciones. Estas diferencias aparecen cuando se habla, por ejemplo, de colonialismo, de patriotismo y cómo hay que pararse frente a algunas cuestiones.

Enzo Fernández se disculpó por el polémico video racista de la Selección Argentina: "No hay ninguna excusa para estas palabras"

Todo esto empezó increíblemente por un cantito de fútbol. En la selección argentina, después de obtener el campeonato de la Copa América, el jugador Enzo Fernández publicó un vivo de Instagram donde aparecen algunos jugadores cantando un tema que suelen cantar hinchas argentinos. Y si bien rápidamente los jugadores se dieron cuenta de que había sido un error y suspendieron esa transmisión, lo cierto es que esto generó muchísima repercusión en el ámbito futbolístico y llamativamente se trasladó a la política. “Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola”, es la única parte de la canción que se puede reproducir públicamente.

Además, quien estaba haciendo la transmisión era Enzo Fernández, quien juega en el Chelsea, un equipo de la Premier League, donde comparte sus tareas diariamente con varios jugadores de la selección francesa. Enseguida se generó una repercusión en el ámbito futbolístico. Pero lo llamativo es que de inmediato la política se hizo eco a partir de los comentarios que realizó Julio Garro, el ahora ex subsecretario de Deportes, un hombre del PRO y muy cercano a Mauricio Macri. “El capitán de la Selección debe salir a pedir las disculpas, lo mismo que el presidente de la AFA, creo que corresponde y es algo que nos deja como país mal parado, con tanta gloria, pero esto de poder llevar ese plano a algo ejemplificativo creo que también es muy bueno y se hace mucho en nuestro país y en el mundo”, señaló Garro en Urbana Play, lo que terminó siendo su certificado de defunción como funcionario.

Esto puede demostrar que hay un interés por parte del Gobierno en utilizar el triunfo de la Selección Argentina. Fue un uso extraño y que hizo escalar aún más el conflicto, en un momento en que al Gobierno no le convenía. Además, la reacción del presidente, quien inmediatamente decide correr a Garro de su puesto, tiene que ver también con esa intención de posicionarse como en la cercanía de la selección, una selección que además le dijo que no a Milei en su propuesta para visitar la Casa Rosada. Sumado a la salida inmediata del funcionario macrista, esto se informó a través de la cuenta de X de Oficina del Presidente, y aprovecharon para retarlo diciendo que “ningún Gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina”.

Los satélites que tiene el Gobierno salieron a defender la gestión y si bien por momentos parecen estar cerca de la mesa chica, en realidad no lo están. En este caso, la diputada y maquilladora del Presidente, Lilia Lemoine volvió a desbarrancar y señaló que “me parece fantástico que lo hayan echado. Es un tipo que estaba arrodillándose, se lo veía como estaba a punto de sobarle la quena a alguien”, y como si eso no fuera suficiente, agregó que ella no quiere “un funcionario en el Gobierno que vaya a chuparle nada a ninguna potencia extranjera. Porque los que vienen y te dicen “vende patria”, después les parece fenómeno que haya un funcionario diciendo que los jugadores tienen que disculparse. Primero, ningún ciudadano argentino tiene que disculparse con nadie a pedido de un funcionario. Un individuo privado hace de su vida lo que quiere, y si el individuo privado insulta u ofende a un individuo de otro país o a otro país, tendrá que ver las consecuencias en particular”.

Victoria Villarruel respaldó a Enzo Fernández: "Ningún país colonialista nos va a amedrentar"

Victoria Villarruel respaldó a Enzo Fernández.

En cuanto al tweet de Victoria Villarruel, la frase que hizo más ruido en Francia fue que “ningún país colonialista nos va a amedrentar”. Ese fue el comienzo de un conflicto diplomático que Karina Milei intentó evitar.

Ayer, hubo un evento en la Embajada de Francia, en el marco del congreso judío que se realizó en Buenos Aires y del aniversario por los 30 años del ataque a la Embajada de Israel. Karina fue a este evento y tuvo una reunión con el embajador, donde transmitió este pedido de disculpas en nombre de su hermano, Javier Milei, y terminó de confirmar la visita que, hacia fines de la semana próxima, va a realizar el presidente a París. Además de participar de la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos va a tener el primer encuentro oficial con Emmanuel Macron. El Gobierno quería, con este gesto de Karina, garantizar que Milei iba a tener una buena recepción, y que ese encuentro con Macron y su visita en la apertura de los Juegos Olímpicos, donde también va a haber una representación de la Selección Argentina de Fútbol, no genere más ruidos de los que había generado hasta ahora.

Todo esto sucede en el contexto de una disputa cada vez más evidente entre Karina Milei y Victoria Villarruel, dos mujeres y figuras claves en el Gobierno. El periodista Luis Ventura habló sobre la relación de Moria y Susana, y sin embargo es algo que puede aplicarse sin dudas al vínculo entre Karina y Victoria: “Ellas no son amigas, pero guardan secretos que ni imaginamos la una de la otra”.

Seguramente esto no va a quedar acá. Si se tratara de otro funcionario, ya hubiera sido eyectado, pero es la vicepresidenta y no se la puede remover.

Ayer, Javier Milei, respecto de la salida de Garro, Karagozian y Spotorno del Consejo de Asesores, hablaba de “traición”. Parece que en algún sentido, y también después de la multiplicación de posteos de algunos referentes o militantes de La Libertad Avanza, como por ejemplo el Gordo Dan, a quien suele repostear el propio presidente, se producen salidas de funcionarios por pensar distinto. Javier Milei define esto como traición, ¿definirá también como traición lo de Victoria Villaruel?

MVB FM